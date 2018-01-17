17 января 2018, 18:19

Цены на подержанные машины в Петербурге поднялись

По итогам 2017 года средняя стоимость продаваемой машины в Санкт-Петербурге и Ленинградской области составила 701 тыс. рублей. Это на 4% больше по сравнению с показателем 2016-го.
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Как отмечают эксперты Авто.ру, средняя цифра по Северной столице также на 18% больше нынешней средней цены по стране (573 тыс. рублей). А вот средний возраст продаваемой машины остался примерно на таком же уровне, как и раньше - 8 лет и 11 месяцев. Это при том, что по стране возраст ТС на вторичке уже достиг 10 лет.

Что касается предпочтений потребителей, то на первом месте по спросу и предложению в Петербурге и Ленобласти - всероссийский лидер Ford Focus (3,5% и 3,2%  соответственно). Далее расположились Opel Astra (1,8% и 2%). А вот самый востребованный тип кузова на рынке б/у машин – седан, на их долю приходится 37% предложений.

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Цены на подержанные машины в Петербурге поднялись
Как отмечают эксперты Авто.ру, средняя цифра по Северной столице также на 18% больше нынешней средней цены по стране (573 тыс. рублей). А вот средний возраст продаваемой машины остался примерно на таком же уровне, как и раньше - 8 лет и 11 месяцев. Это при том, что по стране возраст ТС на вторичке уже достиг 10 лет.Что касается предпочтений потребителей, то на первом месте по спросу и предложению в Петербурге и Ленобласти - всероссийский лидер Ford Focus (3,5% и 3,2%  соответственно). Далее расположились Opel Astra (1,8% и 2%). А вот самый востребованный тип кузова на рынке б/у машин – седан, на их долю приходится 37% предложений.
2018-01-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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