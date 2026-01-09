Почему автосервисы готовят неприятный сюрприз — эксперты раскрывают детали

Цены на ремонт и обслуживание авто в России могут взлететь на четверть в 2026 году

В 2026 году россиян ждет ощутимый рост расходов на автосервис. Эксперты предупреждают о новых тенденциях. Какие факторы влияют на стоимость ремонта? Почему ситуация может стать критической для автовладельцев? Подробности - в нашем материале.

В ближайшие два года российские автомобилисты могут столкнуться с заметным увеличением стоимости обслуживания и ремонта своих машин. По оценкам специалистов, к концу 2026 года средний чек в автосервисах вырастет на 20-25%. Такой прогноз озвучила директор крупной международной сети Fit Service Татьяна Овчинникова, как сообщает «Российская Газета».

Причины столь резкого скачка цен кроются не только в инфляции или росте цен на запчасти. Эксперты отмечают, что на рынок давят сразу несколько факторов. Во-первых, усиливается налоговое и административное давление на бизнес. Новые требования и проверки, а также повышение налогов вынуждают владельцев автосервисов закладывать дополнительные расходы в стоимость услуг.

Во-вторых, сохраняется высокая стоимость кредитов. Для многих сервисов заемные средства - единственный способ поддерживать оборот и закупать необходимое оборудование. Однако дорогие кредиты автоматически увеличивают себестоимость ремонта, что неизбежно отражается на кошельках клиентов.

Еще один важный момент - структура российского автопарка. Большинство россиян не спешат менять свои автомобили на новые, предпочитая эксплуатировать уже имеющиеся машины как можно дольше. В результате средний возраст автомобилей на дорогах продолжает расти, а вместе с ним - и сложность необходимых ремонтов. Если раньше основными услугами были замена масла и фильтров, то теперь все чаще требуется капитальный ремонт двигателя, трансмиссии или подвески.

Спрос на такие работы растет, а вместе с ним - и средний чек. Более того, обслуживание старых и технологически сложных автомобилей требует высокой квалификации мастеров. А вот с кадрами в отрасли сейчас не все гладко.

Дефицит опытных специалистов становится настоящей головной болью для владельцев автосервисов. Конкуренция за профессионалов на рынке труда обостряется, и чтобы удержать сотрудников, приходится повышать зарплаты. Рост фонда оплаты труда - еще одна статья расходов, которая напрямую влияет на стоимость услуг для конечного потребителя.

В итоге складывается ситуация, когда повышение цен на ремонт и обслуживание автомобилей становится практически неизбежным. Даже если часть сервисов попытается сдерживать рост тарифов, общая тенденция все равно будет направлена вверх. Для многих автовладельцев это может стать неприятным сюрпризом, особенно на фоне общего подорожания жизни.

Стоит отметить, что в 2026 году ситуация вряд ли изменится в лучшую сторону. Пока не появятся новые механизмы поддержки отрасли или не снизится налоговая нагрузка, автосервисы будут вынуждены перекладывать свои издержки на клиентов. А значит, тем, кто привык экономить на обслуживании, придется пересмотреть свои привычки.

Впрочем, есть и те, кто считает, что рост цен приведет к повышению качества услуг. Ведь если сервисы смогут позволить себе инвестировать в обучение персонала и современное оборудование, выиграют в итоге все - и бизнес, и клиенты. Но пока это лишь предположения. Реальность же такова: готовьтесь платить больше за привычные услуги.