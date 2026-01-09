Почему автосервисы готовят неприятный сюрприз — эксперты раскрывают детали

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

9 января 2026, 17:51

Цены на ремонт и обслуживание авто в России могут взлететь на четверть в 2026 году

Цены на ремонт и обслуживание авто в России могут взлететь на четверть в 2026 году

Почему автосервисы готовят неприятный сюрприз — эксперты раскрывают детали

Цены на ремонт и обслуживание авто в России могут взлететь на четверть в 2026 году

В 2026 году россиян ждет ощутимый рост расходов на автосервис. Эксперты предупреждают о новых тенденциях. Какие факторы влияют на стоимость ремонта? Почему ситуация может стать критической для автовладельцев? Подробности - в нашем материале.

В 2026 году россиян ждет ощутимый рост расходов на автосервис. Эксперты предупреждают о новых тенденциях. Какие факторы влияют на стоимость ремонта? Почему ситуация может стать критической для автовладельцев? Подробности - в нашем материале.

В ближайшие два года российские автомобилисты могут столкнуться с заметным увеличением стоимости обслуживания и ремонта своих машин. По оценкам специалистов, к концу 2026 года средний чек в автосервисах вырастет на 20-25%. Такой прогноз озвучила директор крупной международной сети Fit Service Татьяна Овчинникова, как сообщает «Российская Газета».

Причины столь резкого скачка цен кроются не только в инфляции или росте цен на запчасти. Эксперты отмечают, что на рынок давят сразу несколько факторов. Во-первых, усиливается налоговое и административное давление на бизнес. Новые требования и проверки, а также повышение налогов вынуждают владельцев автосервисов закладывать дополнительные расходы в стоимость услуг.

Во-вторых, сохраняется высокая стоимость кредитов. Для многих сервисов заемные средства - единственный способ поддерживать оборот и закупать необходимое оборудование. Однако дорогие кредиты автоматически увеличивают себестоимость ремонта, что неизбежно отражается на кошельках клиентов.

Еще один важный момент - структура российского автопарка. Большинство россиян не спешат менять свои автомобили на новые, предпочитая эксплуатировать уже имеющиеся машины как можно дольше. В результате средний возраст автомобилей на дорогах продолжает расти, а вместе с ним - и сложность необходимых ремонтов. Если раньше основными услугами были замена масла и фильтров, то теперь все чаще требуется капитальный ремонт двигателя, трансмиссии или подвески.

Спрос на такие работы растет, а вместе с ним - и средний чек. Более того, обслуживание старых и технологически сложных автомобилей требует высокой квалификации мастеров. А вот с кадрами в отрасли сейчас не все гладко.

Дефицит опытных специалистов становится настоящей головной болью для владельцев автосервисов. Конкуренция за профессионалов на рынке труда обостряется, и чтобы удержать сотрудников, приходится повышать зарплаты. Рост фонда оплаты труда - еще одна статья расходов, которая напрямую влияет на стоимость услуг для конечного потребителя.

В итоге складывается ситуация, когда повышение цен на ремонт и обслуживание автомобилей становится практически неизбежным. Даже если часть сервисов попытается сдерживать рост тарифов, общая тенденция все равно будет направлена вверх. Для многих автовладельцев это может стать неприятным сюрпризом, особенно на фоне общего подорожания жизни.

Стоит отметить, что в 2026 году ситуация вряд ли изменится в лучшую сторону. Пока не появятся новые механизмы поддержки отрасли или не снизится налоговая нагрузка, автосервисы будут вынуждены перекладывать свои издержки на клиентов. А значит, тем, кто привык экономить на обслуживании, придется пересмотреть свои привычки.

Впрочем, есть и те, кто считает, что рост цен приведет к повышению качества услуг. Ведь если сервисы смогут позволить себе инвестировать в обучение персонала и современное оборудование, выиграют в итоге все - и бизнес, и клиенты. Но пока это лишь предположения. Реальность же такова: готовьтесь платить больше за привычные услуги.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Renault представил индийский Duster с уникальным дизайном и локальной сборкой
Тридцать китайских моделей исчезли с российского рынка в 2025 году
Какой компактный кроссовер стоит покупать на вторичке в 2026 году?
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Калининград Саранск Чебоксары
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться