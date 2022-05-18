Цены на самые популярные автомобили в России выросли в этом году от 8 до 61%

По итогам первого квартала 2022 года в пятерке самых продаваемых автомобилей в России поменялся лидер. Им стал компактный седан Kia Rio (17 017 ед.). «Кореец» обошел традиционных лидеров рынка – российские малолитражки Lada Vesta (16 281 ед.) и Granta (15 179 ед.). Сборка последней, как все мы знаем, была приостановлена, в результате чего покупатели не досчитались более 15 тыс. машин по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Закрыли ТОП-5 два представителя Hyundai – седан Solaris (13 802 ед.) и кроссовер Creta, переживший в прошлом году смену поколений (10 054 ед.).

На основании собственной аналитики цен предложений авторынка портал 110KM.RU провел исследование и выяснил, как изменились цены на 5 самых продаваемых автомобилей с января по первую декаду мая 2022 года включительно.

1. Kia Rio

KIA Rio От 1.4 л, 100 л.с Новый от 0 до 2 170 000 Р

Согласно данным 110KM.RU , средняя стоимость реальных предложений по новым Kia Rio в Петербурге на сегодняшний день составляет 1 726 770 рублей. При этом за четыре с небольшим месяца текущего года цена увеличилась на 32,8% - с 1 362 350 до 1 809 712 рублей.

Плюс-минус та же стоимость нового «Рио» в Краснодаре - 1 757 481 рубль. В Новосибирске и Екатеринбурге чуть дороже - 1 845 450 и 1 835 056 рублей соответственно. Видимо, сказывается долгая логистика и более низкие квоты. Чтобы приобрести новый Kia Rio в Москве, покупателю понадобится, в среднем, 1 984 460 рублей. При этом с начала года стоимость «корейца» выросла на 31,7% - с 1 506 410 до 1 984 460 рублей.

Отметим, что пик стоимости на модель пришелся на апрель-месяц, когда в большинстве регионов за «Рио» просили более 2 млн рублей. О росте цен в апреле эксперты и дилеры предупреждали заранее – это связано с падением курса рубля и повышением утилизационного сбора.

2. Lada Vesta

ВАЗ (Lada) Vesta От 1.6 л, 106 л.с Новый от 549 000 до 1 740 000 Р

Покупка отечественного седана также обходится сегодня в копеечку. За машину иногда просят от 1,7 до 2,1 млн рублей. Если в январе за новые «Весты» в Петербурге просили, в среднем, 1 030 925 рублей, то на сегодняшний день 1 385 879 рублей (подорожание - 34,4%). Опять же самым дорогим оказался апрель – средневзвешенная стоимость Lada Vesta составила 1 668 685 рублей.

В Самаре средняя стоимость Lada Vesta выросла за обозреваемый период на 42,9% - с 1 087 817 до 1 555 509 рублей, и это удивило, принимая во внимание географию и логистику. В Ростове-на-Дону рост сопоставимый (+43,8%) - с 987 143 до 1 420 000 рублей, а в Тюмени минимальный +14,8% (с 1 150 000 до 1 320 527 рублей), но здесь, как видно, изначально была «высокая база».

Интересен московский график: январский уровень в 1 317 143 рубля упал в феврале (1 136 540 рублей) и марте (1 174 923 рубля), но обозначил свой рост в апреле (1 435 100 рублей) и в начале мая (1 436 208 рублей). Таким образом, рост цен составил 9%.

3. Lada Granta

ВАЗ (Lada) Granta От 1.6 л, 106 л.с Новый от 450 000 до 1 090 000 Р

Еще недавно самый продаваемый автомобиль в России дороже всего стоил также в апреле. В Москве за «Гранту» просили, в среднем, 1 232 720 рублей, в Петербурге - 1 022 780 рублей. И это притом, что в январе модель стоила 849 091 рубль в Москве и 777 336 рублей в Петербурге.

На первую декаду мая в обеих столицах средние цены на «Гранту» опустились, по сравнению с прошлым месяцем, но выросли по отношению к началу года: соответственно 924 097 рублей в Москве и 880 776 рублей в Петербурге. В процентном отношении рост стоимости малолитражки составил соответственно 8,8% и 13,3%.

Примерно та же ситуация в Оренбурге: +9% - с 721 726 до 786 750 рублей, а вот во Владимире и Пскове дилеры явно не жалели покупателей: соответственно +50,7% - с 832 350 до 1 254 624 рублей и +61,3% - с 705 800 до 1 138 580 рублей. Скорее всего, сказался недостаток машин.

4. Hyundai Solaris

Hyundai Solaris От 1.6 л, 123 л.с Новый от 900 000 до 2 090 000 Р

Аналитика цен предложений авторынка 110KM.RU свидетельствует о том, что в Москве «Соларис» подорожал за рассматриваемый нами период на 46,8% - с 1 261 615 до 1 853 037 рублей, при этом месяц назад за автомобиль просили, в среднем, 1 975 356 рублей.

49-процентное повышение отмечено в Тольятти: если в январе компакт-седан стоил, в среднем, 1 376 429 рублей, то сегодня ценник подскочил до 2 051 900 рублей. В Петербурге же рост не такой существенный – всего 19,8% - с 1 322 677 до 1 585 045 рублей: сказалась изначально «высокая база» и географический фактор, связанный с местом производства модели. Зато апрель, что называется, неприятно удивил – 1 920 207 рублей.

5. Hyundai Creta

Hyundai Creta От 1.6 л, 123 л.с Новый от 1 360 000 до 3 040 000 Р

«Крета» не зря считается самым востребованным SUV на российском рынке. Это дало дилерам возможность задрать на кроссовер цену в 4 млн рублей. Понятно, что это верх жадности. В среднем же, в Петербурге подорожание с января по май достигло +46,3% - с 1 651 548 по 2 416 407 рублей. Москвичам кроссовер в мае обходится дороже, чем в январе, на 49% (было 1 685 429 рублей, стало 2 513 515 рублей).

В 2 301 857 рублей покупка «Креты» сегодня обходится в Челябинске, при этом 4 месяца назад за кроссовер просили 1 880 000 рублей (рост +22,4%). А вот в автосалонах Кемерово покупать «Крету» не так выгодно: машина подорожала на 56,1% - с январских 1 734 167 рублей до майских 2 707 800 рублей.

А чем наши хуже?

Аналитика цен предложений авторынка 110KM.RU говорит о том, что сильнее всего в текущем году подорожал кроссовер Hyundai Creta (+46,6%), на втором месте - Hyundai Solaris (+38,5%), на третьем – Kia Rio (+33,4%). Менее всего выросли в цене Lada Granta (+28,6%) и Lada Vesta (+29%).

Причина увеличения ценников общеизвестна: дефицит чипов, проблемы с логистикой, повышение утильсбора, аппетиты дилеров. И это касается не только иномарок, но и отечественных малолитражек. На приведенных примерах видно, что стоимость той же «Весты» практически догнала прайсы главных конкурентов – «Рио» и «Соларис».

Трудно сказать, насколько такой расклад удовлетворяет руководство «АвтоВАЗа», тем более оно уже не раз заявляло, что не прочь перевести марку Lada в более высокий ценовой сегмент, дескать, этому способствует несколько объективных факторов – уровень качества, технологичности и инновационности. Увы, но плоды подорожания уже сыграли против «Весты» - по итогам 4 месяцев «Лада» уступила пальму первенства корейскому «Рио», о чем мы заявили в начале.

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