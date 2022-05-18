Цены на самые популярные автомобили в России выросли в этом году от 8 до 61%
По итогам первого квартала 2022 года в пятерке самых продаваемых автомобилей в России поменялся лидер. Им стал компактный седан Kia Rio (17 017 ед.). «Кореец» обошел традиционных лидеров рынка – российские малолитражки Lada Vesta (16 281 ед.) и Granta (15 179 ед.). Сборка последней, как все мы знаем, была приостановлена, в результате чего покупатели не досчитались более 15 тыс. машин по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Закрыли ТОП-5 два представителя Hyundai – седан Solaris (13 802 ед.) и кроссовер Creta, переживший в прошлом году смену поколений (10 054 ед.).
На основании собственной аналитики цен предложений авторынка портал 110KM.RU провел исследование и выяснил, как изменились цены на 5 самых продаваемых автомобилей с января по первую декаду мая 2022 года включительно.
1. Kia Rio
Плюс-минус та же стоимость нового «Рио» в Краснодаре - 1 757 481 рубль. В Новосибирске и Екатеринбурге чуть дороже - 1 845 450 и 1 835 056 рублей соответственно. Видимо, сказывается долгая логистика и более низкие квоты. Чтобы приобрести новый Kia Rio в Москве, покупателю понадобится, в среднем, 1 984 460 рублей. При этом с начала года стоимость «корейца» выросла на 31,7% - с 1 506 410 до 1 984 460 рублей.
Отметим, что пик стоимости на модель пришелся на апрель-месяц, когда в большинстве регионов за «Рио» просили более 2 млн рублей. О росте цен в апреле эксперты и дилеры предупреждали заранее – это связано с падением курса рубля и повышением утилизационного сбора.
2. Lada Vesta
В Самаре средняя стоимость Lada Vesta выросла за обозреваемый период на 42,9% - с 1 087 817 до 1 555 509 рублей, и это удивило, принимая во внимание географию и логистику. В Ростове-на-Дону рост сопоставимый (+43,8%) - с 987 143 до 1 420 000 рублей, а в Тюмени минимальный +14,8% (с 1 150 000 до 1 320 527 рублей), но здесь, как видно, изначально была «высокая база».
Интересен московский график: январский уровень в 1 317 143 рубля упал в феврале (1 136 540 рублей) и марте (1 174 923 рубля), но обозначил свой рост в апреле (1 435 100 рублей) и в начале мая (1 436 208 рублей). Таким образом, рост цен составил 9%.
3. Lada Granta
На первую декаду мая в обеих столицах средние цены на «Гранту» опустились, по сравнению с прошлым месяцем, но выросли по отношению к началу года: соответственно 924 097 рублей в Москве и 880 776 рублей в Петербурге. В процентном отношении рост стоимости малолитражки составил соответственно 8,8% и 13,3%.
Примерно та же ситуация в Оренбурге: +9% - с 721 726 до 786 750 рублей, а вот во Владимире и Пскове дилеры явно не жалели покупателей: соответственно +50,7% - с 832 350 до 1 254 624 рублей и +61,3% - с 705 800 до 1 138 580 рублей. Скорее всего, сказался недостаток машин.
4. Hyundai Solaris
49-процентное повышение отмечено в Тольятти: если в январе компакт-седан стоил, в среднем, 1 376 429 рублей, то сегодня ценник подскочил до 2 051 900 рублей. В Петербурге же рост не такой существенный – всего 19,8% - с 1 322 677 до 1 585 045 рублей: сказалась изначально «высокая база» и географический фактор, связанный с местом производства модели. Зато апрель, что называется, неприятно удивил – 1 920 207 рублей.
5. Hyundai Creta
В 2 301 857 рублей покупка «Креты» сегодня обходится в Челябинске, при этом 4 месяца назад за кроссовер просили 1 880 000 рублей (рост +22,4%). А вот в автосалонах Кемерово покупать «Крету» не так выгодно: машина подорожала на 56,1% - с январских 1 734 167 рублей до майских 2 707 800 рублей.
А чем наши хуже?
Аналитика цен предложений авторынка 110KM.RU говорит о том, что сильнее всего в текущем году подорожал кроссовер Hyundai Creta (+46,6%), на втором месте - Hyundai Solaris (+38,5%), на третьем – Kia Rio (+33,4%). Менее всего выросли в цене Lada Granta (+28,6%) и Lada Vesta (+29%).
Причина увеличения ценников общеизвестна: дефицит чипов, проблемы с логистикой, повышение утильсбора, аппетиты дилеров. И это касается не только иномарок, но и отечественных малолитражек. На приведенных примерах видно, что стоимость той же «Весты» практически догнала прайсы главных конкурентов – «Рио» и «Соларис».
Трудно сказать, насколько такой расклад удовлетворяет руководство «АвтоВАЗа», тем более оно уже не раз заявляло, что не прочь перевести марку Lada в более высокий ценовой сегмент, дескать, этому способствует несколько объективных факторов – уровень качества, технологичности и инновационности. Увы, но плоды подорожания уже сыграли против «Весты» - по итогам 4 месяцев «Лада» уступила пальму первенства корейскому «Рио», о чем мы заявили в начале.
- 2 199 000 РHyundai Creta 2020 в Москве
- 1 220 000 РKIA Rio 2018 в Москве
- 1 040 000 РHyundai Solaris 2016 в Москве
- 1 620 000 РKIA Rio 2018 в Москве
- 1 980 000 РHyundai Creta 2022 в Москве
- 1 729 000 РHyundai Creta 2020 в Москве
- 2 340 000 РHyundai Creta 2021 в Москве
- 895 000 РHyundai Solaris 2015 в Москве
- 779 000 РВАЗ (Lada) Granta 2020 в Москве
- 2 330 000 РHyundai Creta 2022 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий