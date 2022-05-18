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18 мая 2022, 08:30

Цены на самые популярные автомобили в России выросли в этом году от 8 до 61%

С начала 2022 года рост цен на самые продаваемые модели в стране побил все рекорды. Hyundai Creta подорожала почти на 50%, Kia Rio стоит около 2 млн рублей, Lada Vesta – 1,5 млн рублей. Портал 110km.ru выяснил, какие машины выросли в цене больше всего, и в каких регионах можно найти версии дешевле.
Фото: avtobasarf.ru

По итогам первого квартала 2022 года в пятерке самых продаваемых автомобилей в России поменялся лидер. Им стал компактный седан Kia Rio (17 017 ед.). «Кореец» обошел традиционных лидеров рынка – российские малолитражки Lada Vesta (16 281 ед.) и Granta (15 179 ед.). Сборка последней, как все мы знаем, была приостановлена, в результате чего покупатели не досчитались более 15 тыс. машин по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Закрыли ТОП-5 два представителя Hyundai – седан Solaris (13 802 ед.) и кроссовер Creta, переживший в прошлом году смену поколений (10 054 ед.).

На основании собственной аналитики цен предложений авторынка портал 110KM.RU провел исследование и выяснил, как изменились цены на 5 самых продаваемых автомобилей с января по первую декаду мая 2022 года включительно. 

1. Kia Rio

KIA Rio
От 1.4 л, 100 л.с
Новый от 0 до 2 170 000 Р
Согласно данным 110KM.RU, средняя стоимость реальных предложений по новым Kia Rio в Петербурге на сегодняшний день составляет 1 726 770 рублей. При этом за четыре с небольшим месяца текущего года цена увеличилась на 32,8% - с 1 362 350 до 1 809 712 рублей.

Плюс-минус та же стоимость нового «Рио» в Краснодаре - 1 757 481 рубль. В Новосибирске и Екатеринбурге чуть дороже - 1 845 450 и 1 835 056 рублей соответственно. Видимо, сказывается долгая логистика и более низкие квоты. Чтобы приобрести новый Kia Rio в Москве, покупателю понадобится, в среднем, 1 984 460 рублей. При этом с начала года стоимость «корейца» выросла на 31,7% - с 1 506 410 до 1 984 460 рублей.

Отметим, что пик стоимости на модель пришелся на апрель-месяц, когда в большинстве регионов за «Рио» просили более 2 млн рублей. О росте цен в апреле эксперты и дилеры предупреждали заранее – это связано с падением курса рубля и повышением утилизационного сбора.

2. Lada Vesta

ВАЗ (Lada) Vesta
От 1.6 л, 106 л.с
Новый от 549 000 до 1 740 000 Р
Покупка отечественного седана также обходится сегодня в копеечку. За машину иногда просят от 1,7 до 2,1 млн рублей. Если в январе за новые «Весты» в Петербурге просили, в среднем, 1 030 925 рублей, то на сегодняшний день 1 385 879 рублей (подорожание - 34,4%). Опять же самым дорогим оказался апрель – средневзвешенная стоимость Lada Vesta составила 1 668 685 рублей.

В Самаре средняя стоимость Lada Vesta выросла за обозреваемый период на 42,9% - с 1 087 817 до 1 555 509 рублей, и это удивило, принимая во внимание географию и логистику. В Ростове-на-Дону рост сопоставимый (+43,8%) - с 987 143 до 1 420 000 рублей, а в Тюмени минимальный +14,8% (с 1 150 000 до 1 320 527 рублей), но здесь, как видно, изначально была «высокая база».

Интересен московский график: январский уровень в 1 317 143 рубля упал в феврале (1 136 540 рублей) и марте (1 174 923 рубля), но обозначил свой рост в апреле (1 435 100 рублей) и в начале мая (1 436 208 рублей). Таким образом, рост цен составил 9%. 

3. Lada Granta

ВАЗ (Lada) Granta
От 1.6 л, 106 л.с
Новый от 450 000 до 1 090 000 Р
Еще недавно самый продаваемый автомобиль в России дороже всего стоил также в апреле. В Москве за «Гранту» просили, в среднем, 1 232 720 рублей, в Петербурге - 1 022 780 рублей. И это притом, что в январе модель стоила 849 091 рубль в Москве и 777 336 рублей в Петербурге.

На первую декаду мая в обеих столицах средние цены на «Гранту» опустились, по сравнению с прошлым месяцем, но выросли по отношению к началу года: соответственно 924 097 рублей в Москве и 880 776 рублей в Петербурге. В процентном отношении рост стоимости малолитражки составил соответственно 8,8% и 13,3%.

Примерно та же ситуация в Оренбурге: +9% - с 721 726 до 786 750 рублей, а вот во Владимире и Пскове дилеры явно не жалели покупателей: соответственно +50,7% - с 832 350 до 1 254 624 рублей и +61,3% - с 705 800 до 1 138 580 рублей. Скорее всего, сказался недостаток машин.

4. Hyundai Solaris

Hyundai Solaris
От 1.6 л, 123 л.с
Новый от 900 000 до 2 090 000 Р
Аналитика цен предложений авторынка 110KM.RU свидетельствует о том, что в Москве «Соларис» подорожал за рассматриваемый нами период на 46,8% - с 1 261 615 до 1 853 037 рублей, при этом месяц назад за автомобиль просили, в среднем, 1 975 356 рублей.

49-процентное повышение отмечено в Тольятти: если в январе компакт-седан стоил, в среднем, 1 376 429 рублей, то сегодня ценник подскочил до 2 051 900 рублей. В Петербурге же рост не такой существенный – всего 19,8% - с 1 322 677 до 1 585 045 рублей: сказалась изначально «высокая база» и географический фактор, связанный с местом производства модели. Зато апрель, что называется, неприятно удивил – 1 920 207 рублей.

5. Hyundai Creta

Hyundai Creta
От 1.6 л, 123 л.с
Новый от 1 360 000 до 3 040 000 Р
«Крета» не зря считается самым востребованным SUV на российском рынке. Это дало дилерам возможность задрать на кроссовер цену в 4 млн рублей. Понятно, что это верх жадности. В среднем же, в Петербурге подорожание с января по май достигло +46,3% - с 1 651 548 по 2 416 407 рублей. Москвичам кроссовер в мае обходится дороже, чем в январе, на 49% (было 1 685 429 рублей, стало 2 513 515 рублей).

В 2 301 857 рублей покупка «Креты» сегодня обходится в Челябинске, при этом 4 месяца назад за кроссовер просили 1 880 000 рублей (рост +22,4%). А вот в автосалонах Кемерово покупать «Крету» не так выгодно: машина подорожала на 56,1% - с январских 1 734 167 рублей до майских 2 707 800 рублей.

А чем наши хуже?

Аналитика цен предложений авторынка 110KM.RU говорит о том, что сильнее всего в текущем году подорожал кроссовер Hyundai Creta (+46,6%), на втором месте - Hyundai Solaris (+38,5%), на третьем – Kia Rio (+33,4%). Менее всего выросли в цене Lada Granta (+28,6%) и Lada Vesta (+29%).

Причина увеличения ценников общеизвестна: дефицит чипов, проблемы с логистикой, повышение утильсбора, аппетиты дилеров. И это касается не только иномарок, но и отечественных малолитражек. На приведенных примерах видно, что стоимость той же «Весты» практически догнала прайсы главных конкурентов – «Рио» и «Соларис».

Трудно сказать, насколько такой расклад удовлетворяет руководство «АвтоВАЗа», тем более оно уже не раз заявляло, что не прочь перевести марку Lada в более высокий ценовой сегмент, дескать, этому способствует несколько объективных факторов – уровень качества, технологичности и инновационности. Увы, но плоды подорожания уже сыграли против «Весты» - по итогам 4 месяцев «Лада» уступила пальму первенства корейскому «Рио», о чем мы заявили в начале.

Упомянутые модели: KIA Rio (от 601 900 Р), ВАЗ (Lada) Vesta (от 599 000 Р), ВАЗ (Lada) Granta (от 393 900 Р), Hyundai Solaris (от 569 900 Р), Hyundai Creta (от 879 900 Р)
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