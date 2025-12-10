Обман с ценами, блокировка Porsche и риски на вторичке: что ждет водителей?

10 декабря 2025, 11:59
Цены на сайтах авто и в салонах - почему реальность так сильно отличается
Цены на сайтах авто и в салонах - почему реальность так сильно отличается
Цены на авто снова удивляют. Дилеры показывают одно, а продают другое. На вторичном рынке новые риски. Премиум-машины могут просто отключить. Разбираемся в главных проблемах автомобилистов.
Российский автомобильный рынок продолжает преподносить сюрпризы, и далеко не всегда приятные. Журнал «За рулем» разобрал сразу три острых вопроса, которые волнуют многих водителей. Речь пойдет о лукавстве автодилеров с ценами, новых юридических рисках при покупке подержанных машин и внезапных проблемах с премиальными иномарками.
Начнем с самой наболевшей темы - несоответствия цен. Вы заходите на официальный сайт автопроизводителя, видите привлекательную цифру, приезжаете в салон... и обнаруживаете, что реальная стоимость автомобиля выше на сотни тысяч, а то и на миллион рублей. Классическая уловка - реклама «пустых» комплектаций, которых либо нет в наличии, либо их привезут «через полгода, если повезет». Вместо этого менеджеры настойчиво предлагают машины с «допами» - ковриками, сигнализацией и антикором по цене крыла самолета. Можно ли с этим бороться и выбить себе машину по заявленной цене? Теоретически да, но на практике это превращается в настоящую войну с дилером, к которой готовы не все.
Вторая горячая тема пришла с вторичного рынка. Эксперты заговорили о так называемом «Эффекте Долиной», комментируя громкую судебную историю. Суть в том, что покупка автомобиля с рук может обернуться серьезными неприятностями, даже если вы все проверили. Юристы предупреждают: появляются новые схемы, из-за которых добросовестный покупатель рискует остаться и без денег, и без машины. Как не попасть впросак? Специалисты, среди которых есть и журналисты, и юристы, советуют максимально тщательно подходить к проверке юридической чистоты автомобиля и не пренебрегать полной диагностикой перед сделкой. Любые сомнения в документах или истории машины должны стать поводом для отказа от покупки.
И, наконец, вишенка на торте - проблемы в премиум-сегменте. Владельцы дорогих автомобилей, в частности Porsche, начали сталкиваться с неожиданной блокировкой своих машин. Поступают сообщения, что некоторые функции или даже весь автомобиль могут быть дистанционно отключены. Пока неясно, насколько это массовое явление. Возможно, это единичные случаи, раздутые в сети, а может быть - новая реальность для владельцев машин, ввезенных по параллельному импорту. Мы призываем наших читателей, особенно тех, кто работает на СТО или сам владеет таким автомобилем, поделиться информацией. Действительно ли премиальные бренды начали «отключать» россиян, или это просто очередная страшилка?
Каждая из этих проблем показывает, что покупка и владение автомобилем в России требуют все большей бдительности. Важно не только разбираться в технике, но и быть юридически подкованным, чтобы не стать жертвой обмана или новых санкционных ограничений.
Похожие материалы Порше, UAZ, Moskvich
-
10.12.2025, 11:52
Три штрафа, которые можно получить, просто разговаривая с инспектором ГАИ
Общение с инспектором может стоить дорого. Узнайте о трех частых нарушениях. Водители часто совершают эти ошибки. Незнание закона не освобождает от ответственности. Будьте готовы к любой ситуации.Читать далее
-
10.12.2025, 11:25
Белорусский Geely против нового китайского - какой кроссовер выбрать в 2025 году
Выбираете новый кроссовер? Есть два интересных варианта. Один из Беларуси. Другой прямо из Китая. Они похожи, но очень разные. Разбираемся в деталях и ценах. Поможем сделать правильный выбор.Читать далее
-
10.12.2025, 11:17
Эксперты назвали способ решения главной проблемы китайских автомобилей в России
Китайские автомобили набирают популярность. Но у них есть серьезный недостаток. Речь идет о тормозной системе. Ее эффективность вызывает много вопросов. Эксперты предлагают несколько решений. Но они стоят довольно дорого.Читать далее
-
10.12.2025, 11:04
Sollers назвал сроки выхода внедорожника ST9 который будут собирать на УАЗе
Sollers готовит к выходу новый внедорожник. Модель ST9 получит рамную конструкцию. Его будут собирать на мощностях УАЗа. Стали известны сроки начала продаж. Автомобиль предложат с двумя моторами. Цена пока не объявлена.Читать далее
-
10.12.2025, 10:36
В России продают редчайший кабриолет Lada Samara Fun из Германии
На продажу выставили уникальный автомобиль. Это редкая Lada Samara Fun. Машина была сделана в Германии. Она прошла полную реставрацию. Цена может вас сильно удивить.Читать далее
-
10.12.2025, 10:19
Владелец Acura Integra Type S 2024 года проехал 9300 км и продал авто с большой скидкой
Редкая Acura Integra Type S 2024 года с уникальным цветом кузова и мощным турбомотором сменила владельца после пробега в 9300 км. Автомобиль ушел с аукциона за сумму, заметно ниже первоначальной цены. Почему владелец решился на такую сделку и что это говорит о рынке? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
10.12.2025, 09:34
Мэр Нового Орлеана оказалась в центре скандала из-за автопарка и бюджета
Власти Нового Орлеана оказались под прицелом из-за роскошных служебных авто. Город столкнулся с огромным дефицитом бюджета. Мэр Кантрелл обвиняют в нецелевом расходовании средств. Читать далее
-
10.12.2025, 09:11
Российский автопарк стареет: 64% машин с пробегом старше десяти лет
Российский рынок авто с пробегом изменился. Большинство предложений - старые машины. Их возраст превышает десять лет. Ситуация в столицах и регионах разная. Новые данные показывают тревожную тенденцию. Узнайте подробности из нашего материала.Читать далее
-
10.12.2025, 08:59
Российский авторынок уходит в интернет: как дилеры и покупатели осваивают онлайн
Автомобильный рынок сильно меняется. Покупка машины переходит в онлайн. Дилеры осваивают новые форматы. Клиенты предпочитают общаться в чатах. Что ждет отрасль в будущем?Читать далее
-
10.12.2025, 08:36
Почему АвтоВАЗ не спешит создавать конкурента BMW X5 для российского рынка
Российский рынок премиальных внедорожников меняется. АвтоВАЗ способен создать конкурента BMW X5, но не торопится. Компания делает ставку на постепенное развитие. Первый шаг — запуск Lada Azimut. Следите за новостями, чтобы узнать о следующих планах.Читать далее
Похожие материалы Порше, UAZ, Moskvich
-
10.12.2025, 11:52
Три штрафа, которые можно получить, просто разговаривая с инспектором ГАИ
Общение с инспектором может стоить дорого. Узнайте о трех частых нарушениях. Водители часто совершают эти ошибки. Незнание закона не освобождает от ответственности. Будьте готовы к любой ситуации.Читать далее
-
10.12.2025, 11:25
Белорусский Geely против нового китайского - какой кроссовер выбрать в 2025 году
Выбираете новый кроссовер? Есть два интересных варианта. Один из Беларуси. Другой прямо из Китая. Они похожи, но очень разные. Разбираемся в деталях и ценах. Поможем сделать правильный выбор.Читать далее
-
10.12.2025, 11:17
Эксперты назвали способ решения главной проблемы китайских автомобилей в России
Китайские автомобили набирают популярность. Но у них есть серьезный недостаток. Речь идет о тормозной системе. Ее эффективность вызывает много вопросов. Эксперты предлагают несколько решений. Но они стоят довольно дорого.Читать далее
-
10.12.2025, 11:04
Sollers назвал сроки выхода внедорожника ST9 который будут собирать на УАЗе
Sollers готовит к выходу новый внедорожник. Модель ST9 получит рамную конструкцию. Его будут собирать на мощностях УАЗа. Стали известны сроки начала продаж. Автомобиль предложат с двумя моторами. Цена пока не объявлена.Читать далее
-
10.12.2025, 10:36
В России продают редчайший кабриолет Lada Samara Fun из Германии
На продажу выставили уникальный автомобиль. Это редкая Lada Samara Fun. Машина была сделана в Германии. Она прошла полную реставрацию. Цена может вас сильно удивить.Читать далее
-
10.12.2025, 10:19
Владелец Acura Integra Type S 2024 года проехал 9300 км и продал авто с большой скидкой
Редкая Acura Integra Type S 2024 года с уникальным цветом кузова и мощным турбомотором сменила владельца после пробега в 9300 км. Автомобиль ушел с аукциона за сумму, заметно ниже первоначальной цены. Почему владелец решился на такую сделку и что это говорит о рынке? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
10.12.2025, 09:34
Мэр Нового Орлеана оказалась в центре скандала из-за автопарка и бюджета
Власти Нового Орлеана оказались под прицелом из-за роскошных служебных авто. Город столкнулся с огромным дефицитом бюджета. Мэр Кантрелл обвиняют в нецелевом расходовании средств. Читать далее
-
10.12.2025, 09:11
Российский автопарк стареет: 64% машин с пробегом старше десяти лет
Российский рынок авто с пробегом изменился. Большинство предложений - старые машины. Их возраст превышает десять лет. Ситуация в столицах и регионах разная. Новые данные показывают тревожную тенденцию. Узнайте подробности из нашего материала.Читать далее
-
10.12.2025, 08:59
Российский авторынок уходит в интернет: как дилеры и покупатели осваивают онлайн
Автомобильный рынок сильно меняется. Покупка машины переходит в онлайн. Дилеры осваивают новые форматы. Клиенты предпочитают общаться в чатах. Что ждет отрасль в будущем?Читать далее
-
10.12.2025, 08:36
Почему АвтоВАЗ не спешит создавать конкурента BMW X5 для российского рынка
Российский рынок премиальных внедорожников меняется. АвтоВАЗ способен создать конкурента BMW X5, но не торопится. Компания делает ставку на постепенное развитие. Первый шаг — запуск Lada Azimut. Следите за новостями, чтобы узнать о следующих планах.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве