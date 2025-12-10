Обман с ценами, блокировка Porsche и риски на вторичке: что ждет водителей?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

10 декабря 2025, 11:59

Цены на сайтах авто и в салонах - почему реальность так сильно отличается

Цены на сайтах авто и в салонах - почему реальность так сильно отличается

Обман с ценами, блокировка Porsche и риски на вторичке: что ждет водителей?

Цены на сайтах авто и в салонах - почему реальность так сильно отличается

Цены на авто снова удивляют. Дилеры показывают одно, а продают другое. На вторичном рынке новые риски. Премиум-машины могут просто отключить. Разбираемся в главных проблемах автомобилистов.

Цены на авто снова удивляют. Дилеры показывают одно, а продают другое. На вторичном рынке новые риски. Премиум-машины могут просто отключить. Разбираемся в главных проблемах автомобилистов.

Российский автомобильный рынок продолжает преподносить сюрпризы, и далеко не всегда приятные. Журнал «За рулем» разобрал сразу три острых вопроса, которые волнуют многих водителей. Речь пойдет о лукавстве автодилеров с ценами, новых юридических рисках при покупке подержанных машин и внезапных проблемах с премиальными иномарками.

Начнем с самой наболевшей темы - несоответствия цен. Вы заходите на официальный сайт автопроизводителя, видите привлекательную цифру, приезжаете в салон... и обнаруживаете, что реальная стоимость автомобиля выше на сотни тысяч, а то и на миллион рублей. Классическая уловка - реклама «пустых» комплектаций, которых либо нет в наличии, либо их привезут «через полгода, если повезет». Вместо этого менеджеры настойчиво предлагают машины с «допами» - ковриками, сигнализацией и антикором по цене крыла самолета. Можно ли с этим бороться и выбить себе машину по заявленной цене? Теоретически да, но на практике это превращается в настоящую войну с дилером, к которой готовы не все.

Вторая горячая тема пришла с вторичного рынка. Эксперты заговорили о так называемом «Эффекте Долиной», комментируя громкую судебную историю. Суть в том, что покупка автомобиля с рук может обернуться серьезными неприятностями, даже если вы все проверили. Юристы предупреждают: появляются новые схемы, из-за которых добросовестный покупатель рискует остаться и без денег, и без машины. Как не попасть впросак? Специалисты, среди которых есть и журналисты, и юристы, советуют максимально тщательно подходить к проверке юридической чистоты автомобиля и не пренебрегать полной диагностикой перед сделкой. Любые сомнения в документах или истории машины должны стать поводом для отказа от покупки.

И, наконец, вишенка на торте - проблемы в премиум-сегменте. Владельцы дорогих автомобилей, в частности Porsche, начали сталкиваться с неожиданной блокировкой своих машин. Поступают сообщения, что некоторые функции или даже весь автомобиль могут быть дистанционно отключены. Пока неясно, насколько это массовое явление. Возможно, это единичные случаи, раздутые в сети, а может быть - новая реальность для владельцев машин, ввезенных по параллельному импорту. Мы призываем наших читателей, особенно тех, кто работает на СТО или сам владеет таким автомобилем, поделиться информацией. Действительно ли премиальные бренды начали «отключать» россиян, или это просто очередная страшилка?

Каждая из этих проблем показывает, что покупка и владение автомобилем в России требуют все большей бдительности. Важно не только разбираться в технике, но и быть юридически подкованным, чтобы не стать жертвой обмана или новых санкционных ограничений.

Упомянутые марки: Porsche, УАЗ, Москвич
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Порше, UAZ, Moskvich

Похожие материалы Порше, UAZ, Moskvich

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Mercedes-Benz показал новый GLB без ДВС и с нейросетью на борту
Hyundai Staria Signature: футуристический минивэн с характером и компромиссами
В России стартовали продажи нового электрокроссовера Evolute i-Joy второго поколения
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Пермь Сургут Ставрополь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться