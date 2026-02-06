Почему стоимость новых и подержанных седельных тягачей резко снизилась в начале 2026 года и что это значит для перевозчиков

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дмитрий Новиков

6 февраля 2026, 15:37

Цены на седельные тягачи в январе 2026 года: неожиданный спад на рынке

Цены на седельные тягачи в январе 2026 года: неожиданный спад на рынке

Почему стоимость новых и подержанных седельных тягачей резко снизилась в начале 2026 года и что это значит для перевозчиков

Цены на седельные тягачи в январе 2026 года: неожиданный спад на рынке

Вышло исследование: в январе 2026 года рынок седельных тягачей удивил резким снижением цен как на новые, так и на подержанные машины. Эксперты отмечают, что подобная динамика встречается нечасто, а последствия могут затронуть не только перевозчиков, но и весь сектор коммерческого транспорта. Что стало причиной такого разворота и как изменились ценовые ориентиры - разбираемся в деталях.

Вышло исследование: в январе 2026 года рынок седельных тягачей удивил резким снижением цен как на новые, так и на подержанные машины. Эксперты отмечают, что подобная динамика встречается нечасто, а последствия могут затронуть не только перевозчиков, но и весь сектор коммерческого транспорта. Что стало причиной такого разворота и как изменились ценовые ориентиры - разбираемся в деталях.

В начале 2026 года рынок седельных тягачей в России преподнес неожиданный сюрприз: стоимость как новых, так и подержанных машин заметно снизилась. По данным маркетингового агентства НАПИ, средняя цена нового тягача в январе составила 9,2 миллиона рублей, что на 7% меньше по сравнению с концом прошлого года. Однако еще более впечатляющее падение зафиксировано на вторичном рынке - здесь средняя стоимость опустилась до 4,3 миллиона рублей, что означает снижение сразу на 22,7%.

Такая динамика цен стала неожиданностью для многих участников рынка. Обычно в начале года наблюдается либо стабильность, либо незначительный рост стоимости техники, связанный с обновлением модельных рядов и корректировкой цен производителями. Однако в этот раз ситуация развернулась в противоположную сторону. Как отмечают аналитики, на снижение цен повлияли сразу несколько факторов: замедление спроса со стороны перевозчиков, увеличение предложения подержанных машин и корректировка ценовой политики дилеров на фоне общей экономической неопределенности.

Если рассматривать ситуацию в более широком временном разрезе, становится очевидно, что несмотря на январское падение, за последние четыре года цены на тягачи в России все же выросли. С января 2022 года, когда с рынка ушли бренды из недружественных стран, новые седельные тягачи подорожали в среднем на 32,7%, а подержанные - на 40,6%. Это отражает долгосрочный тренд на удорожание коммерческой техники, который был вызван изменением структуры рынка, ростом издержек и ограничением импорта.

По информации Комтранс, нынешнее снижение цен может быть временным явлением. Некоторые эксперты считают, что рынок просто корректируется после периода бурного роста, а часть перевозчиков предпочла отложить обновление автопарка в ожидании более выгодных условий. В то же время, дилеры и продавцы подержанных машин вынуждены идти на уступки, чтобы не допустить затоваривания складов и поддержать оборот.

Интересно, что подобная ситуация может создать новые возможности для компаний, планирующих расширение или обновление автопарка. Снижение цен на тягачи открывает окно для выгодных покупок, однако не исключено, что уже к середине года стоимость техники вновь начнет расти, если спрос восстановится или изменится валютный курс.

Напомню, что по итогам прошлого года рынок прицепов и полуприцепов также демонстрировал нестабильность: после заметного падения цен в 2025 году в начале 2026-го начался новый рост. Аналитики связывают эти колебания с изменением спроса и предложением на рынке коммерческого транспорта, а также с влиянием внешнеэкономических факторов. Подробнее о том, как развивалась ситуация с прицепной техникой, можно узнать в материале «Рынок прицепов и полуприцепов: после падения цен в 2025 году начался новый рост».

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Какие автомобили исчезнут с рынка в 2026 году: неожиданный список моделей
GAC S7 выходит на российский рынок: дата старта продаж и интересные особенности
Рейтинг кроссоверов 2026: какие модели лидируют в России и сколько они стоят
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Калининград Московская область Челябинск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться