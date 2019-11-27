27 ноября 2019, 13:10
Цены на Skoda Karoq назовут 11 декабря
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Фото: Skoda
На официальном российском сайте Skoda запустили таймер, отсчитывающий время до долгожданной премьеры компактного кроссовера Karoq в нашей стране. Цены и комплектации обещают назвать через ровно через 14 дней или 11 декабря.
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
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Для России сборку локализуют на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде. В настоящее время здесь выпускают также Skoda Octavia и Kodiaq. Продажи Skoda Karoq стартуют в феврале – марте 2020 года. Подробные комплектации и цены узнаем ровно через две недели – 11 декабря. Европейским покупателям предлагают версии с бензиновыми турбомоторами объемом 1,0 и 1,5 литра мощностью 115 и 150 л.с. соответственно. Дизельная линейка представлена агрегатами 1,6 и 2,0 литра мощностью 115, 150 и 190 лошадиных сил. Трансмиссия: МКПП-6 или DSG-7, привод - передний или полный.
В российском офисе Skoda возлагают большие надежды на новый кроссовер. Со временем он может даже обогнать по объему продаж «старший» Kodiaq, поскольку по сравнению с ним новинка будет более демократична по ценам. Стоить Skoda Karoq будет ориентировочно от 1 200 000 – 1 300 000 рублей за базовую комплектацию. Все подробности узнаем уже совсем скоро.
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Отзывы по теме
Да нам бы хоть самый слабенький, базовый в Россию поставляли! Йети хорош, но давно уже требует смены поколений, почему в Skode считают, что для России больше подходит Кадьяк? Да, у нас много любителей больших кроссоверов, но немало и поклонников паркетников и популярность Йети тому в подтверждение.
Очень интересно посмотреть на Карок украинской сборки. Как-то сомневаюсь, что она по качеству не уступает чешской. У нас в России тоже со сборкой не все благополучно, поэтому посмотрим. И жаль, что до нас Карок даже в такой сборке еще не добрался. Кадьяк большой и дорогой, а вот смену Йети давно уже ...
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