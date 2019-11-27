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27 ноября 2019, 13:10

Цены на Skoda Karoq назовут 11 декабря

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Фото: Skoda
На официальном российском сайте Skoda запустили таймер, отсчитывающий время до долгожданной премьеры компактного кроссовера Karoq в нашей стране. Цены и комплектации обещают назвать через ровно через 14 дней или 11 декабря.
Цены на Skoda Karoq назовут 11 декабря

Фото: Skoda

Цены на Skoda Karoq назовут 11 декабря

Фото: Skoda

Цены на Skoda Karoq назовут 11 декабря

Фото: Skoda

Цены на Skoda Karoq назовут 11 декабря

Фото: Skoda

Цены на Skoda Karoq назовут 11 декабря

Фото: Skoda

Цены на Skoda Karoq назовут 11 декабря

Фото: Skoda

Цены на Skoda Karoq назовут 11 декабря

Фото: Skoda

Цены на Skoda Karoq назовут 11 декабря

Фото: Skoda

Цены на Skoda Karoq назовут 11 декабря

Фото: Skoda

Цены на Skoda Karoq назовут 11 декабря
Цены на Skoda Karoq назовут 11 декабря
Цены на Skoda Karoq назовут 11 декабря
Цены на Skoda Karoq назовут 11 декабря
Цены на Skoda Karoq назовут 11 декабря
Цены на Skoda Karoq назовут 11 декабря
Цены на Skoda Karoq назовут 11 декабря
Цены на Skoda Karoq назовут 11 декабря
Цены на Skoda Karoq назовут 11 декабря
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Европейская премьера Skoda Karoq состоялась осенью 2017 года на автосалоне во Франкфурте. В модельном ряду чешской марки он пришел на смену кроссоверу Yeti. Автомобиль построен на хорошо известной «фольксвагеновской» модульной платформе MQB. Габаритная длина автомобиля составляет 4 382 мм, ширина — 1 841 мм, а высота — 1 605 мм. При этом размер колесной базы равен 2 636 мм, что на 39 мм меньше, чем у соплатформенного Volkswagen Tiguan.

Для России сборку локализуют на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде. В настоящее время здесь выпускают также Skoda Octavia и Kodiaq. Продажи Skoda Karoq стартуют в феврале – марте 2020 года. Подробные комплектации и цены узнаем ровно через две недели – 11 декабря. Европейским покупателям предлагают версии с бензиновыми турбомоторами объемом 1,0 и 1,5 литра мощностью 115 и 150 л.с. соответственно. Дизельная линейка представлена агрегатами 1,6 и 2,0 литра мощностью 115, 150 и 190 лошадиных сил. Трансмиссия: МКПП-6 или DSG-7, привод - передний или полный. 

В российском офисе Skoda возлагают большие надежды на новый кроссовер. Со временем он может даже обогнать по объему продаж «старший» Kodiaq, поскольку по сравнению с ним новинка будет более демократична по ценам. Стоить Skoda Karoq будет ориентировочно от 1 200 000 – 1 300 000 рублей за базовую комплектацию. Все подробности узнаем уже совсем скоро.


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Отзывы по теме
«Горячий» Skoda Karoq RS станет гибридным
Да нам бы хоть самый слабенький, базовый в Россию поставляли! Йети хорош, но давно уже требует смены поколений, почему в Skode считают, что для России больше подходит Кадьяк? Да, у нас много любителей больших кроссоверов, но немало и поклонников паркетников и популярность Йети тому в подтверждение.
Михаил
«Еврокар» начинает собирать Skoda Karoq и грезит электромобилями
Очень интересно посмотреть на Карок украинской сборки. Как-то сомневаюсь, что она по качеству не уступает чешской. У нас в России тоже со сборкой не все благополучно, поэтому посмотрим. И жаль, что до нас Карок даже в такой сборке еще не добрался. Кадьяк большой и дорогой, а вот смену Йети давно уже ...
Алексей
Форум Skoda Fabia
Цитата:| Кому: Василий Если вас не смущает размер авто, и устраивает его двигатель, то можете покупать. Лично я бы не стал. Двигатель 1.2TSI турбированный, зимой не будет прогреваться пока машина стоит, ну т.е. если минут 30 постоит то может чего и нагреет. Если вас интересует машина подобного размера ...
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Цены на Skoda Karoq назовут 11 декабря
{{material_127904}}Европейская премьера Skoda Karoq состоялась осенью 2017 года на автосалоне во Франкфурте. В модельном ряду чешской марки он пришел на смену кроссоверу Yeti. Автомобиль построен на хорошо известной «фольксвагеновской» модульной платформе MQB. Габаритная длина автомобиля составляет 4 382 мм, ширина — 1 841 мм, а высота — 1 605 мм. При этом размер колесной базы равен 2 636 мм, что на 39 мм меньше, чем у соплатформенного Volkswagen Tiguan.Для России сборку локализуют на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде. В настоящее время здесь выпускают также Skoda Octavia и Kodiaq. Продажи Skoda Karoq стартуют в феврале – марте 2020 года. Подробные комплектации и цены узнаем ровно через две недели – 11 декабря. Европейским покупателям предлагают версии с бензиновыми турбомоторами объемом 1,0 и 1,5 литра мощностью 115 и 150 л.с. соответственно. Дизельная линейка представлена агрегатами 1,6 и 2,0 литра мощностью 115, 150 и 190 лошадиных сил. Трансмиссия: МКПП-6 или DSG-7, привод - передний или полный. В российском офисе Skoda возлагают большие надежды на новый кроссовер. Со временем он может даже обогнать по объему продаж «старший» Kodiaq, поскольку по сравнению с ним новинка будет более демократична по ценам. Стоить Skoda Karoq будет ориентировочно от 1 200 000 – 1 300 000 рублей за базовую комплектацию. Все подробности узнаем уже совсем скоро.
2019-11-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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