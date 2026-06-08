Цены на среднюю и максимальную комплектации EXEED RX снизились на 250 000 рублей

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Элина Градова

8 июня 2026, 09:01

Цены на среднюю и максимальную комплектации EXEED RX снизились на 250 000 рублей

Цены на среднюю и максимальную комплектации EXEED RX снизились на 250 000 рублей

Дистрибьютор бренда EXEED запустил дополнительную субсидию на покупку новых автомобилей EXEED RX 2025 года выпуска. В июне покупатели этого кросс-купе в средней и максимальной комплектациях могут рассчитывать на выгоду в 250 000 рублей. Об этом редакция 110km узнала в ходе мониторинга официальных прайс-листов автопроизводителей.

Цены на среднюю и максимальную комплектации EXEED RX снизились на 250 000 рублей

Дистрибьютор бренда EXEED запустил дополнительную субсидию на покупку новых автомобилей EXEED RX 2025 года выпуска. В июне покупатели этого кросс-купе в средней и максимальной комплектациях могут рассчитывать на выгоду в 250 000 рублей. Об этом редакция 110km узнала в ходе мониторинга официальных прайс-листов автопроизводителей.

EXEED RX в комплектациях Премиум и Флагман оснащается полным приводом, 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и турбированным двигателем 2.0 мощностью 249 л.с. Дополнительно в июне от дистрибьютора на автомобили в этих версиях действует выгода при сделках в трейд-ин. Она также составляет 250 000 рублей.

Таким образом, покупатели EXEED RX в комплектациях Премиум и Флагман могут уменьшить стоимость машины на 500 000 рублей. В результате версия Премиум в июне предлагается за 4 700 000 млн рублей, а Флагман – за 4 960 000 рублей.

Руководитель отдела продаж новых автомобилей петербургского дилерского центра «EXEED Аларм-Моторс» Александр Цылина в беседе с редактором 110km.ru рассказал, что EXEED RX стал самой популярной моделью марки в мае. «Комплектации Премиум и Флагман отличаются от начальной несколькими дополнительными опциями. Они предлагаются с электрорегулировкой рулевой колонки, затемненными окнами для второго ряда сидений, оттоманкой для переднего пассажира с электрорегулировкой, ионизацией воздуха в салоне. В части безопасности эти версии оснащены коленными и передней центральной подушками безопасности, фарами с функцией дополнительного освещения поворотов. В версии Флагман доступны также система автоматической парковки с ассистентом движения задним ходом, проекционный дисплей и двуцветный окрас кузова с черной крышей. Кроме того, эта комплектация EXEED RX является единственной из трех, которая предлагается с бежевым цветом салона».

EXEED RX продается в России уже почти три года. Автомобиль оборудован более, чем двадцатью электронными ассистентами помощи водителю, включая адаптивный круиз-контроль, систему аварийного удержания в полосе движения, ассистент контроля слепых зон, и систему кругового обзора 540. Водителю доступен изогнутый сдвоенный экран с диагональю 24,6 дюйма. Кожаные сиденья в салоне автомобиля оснащены подогревом и вентиляцией, на первом ряду для кресел водителя и пассажира предусмотрена функция массажа.

Напомним, что EXEED RX – одна из четырех моделей в линейке EXEED на российском рынке. Помимо нее в дилерских центрах марки представлены компактный кроссовер LX, среднеразмерный внедорожник TXL и полноразмерный внедорожник VX.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте
Долги в 200 млн и сорванное производство: почему провалился проект белорусских автомобилей ZUBR
БЕЛАЗ показал новую кабину для самосвалов: 57 доработок для комфорта и безопасности
Senat 900: старт продаж, цены и комплектации нового седана для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Пермский край Астрахань Калужская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться