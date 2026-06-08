Цены на среднюю и максимальную комплектации EXEED RX снизились на 250 000 рублей

Дистрибьютор бренда EXEED запустил дополнительную субсидию на покупку новых автомобилей EXEED RX 2025 года выпуска. В июне покупатели этого кросс-купе в средней и максимальной комплектациях могут рассчитывать на выгоду в 250 000 рублей. Об этом редакция 110km узнала в ходе мониторинга официальных прайс-листов автопроизводителей.

EXEED RX в комплектациях Премиум и Флагман оснащается полным приводом, 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и турбированным двигателем 2.0 мощностью 249 л.с. Дополнительно в июне от дистрибьютора на автомобили в этих версиях действует выгода при сделках в трейд-ин. Она также составляет 250 000 рублей.

Таким образом, покупатели EXEED RX в комплектациях Премиум и Флагман могут уменьшить стоимость машины на 500 000 рублей. В результате версия Премиум в июне предлагается за 4 700 000 млн рублей, а Флагман – за 4 960 000 рублей.

Руководитель отдела продаж новых автомобилей петербургского дилерского центра «EXEED Аларм-Моторс» Александр Цылина в беседе с редактором 110km.ru рассказал, что EXEED RX стал самой популярной моделью марки в мае. «Комплектации Премиум и Флагман отличаются от начальной несколькими дополнительными опциями. Они предлагаются с электрорегулировкой рулевой колонки, затемненными окнами для второго ряда сидений, оттоманкой для переднего пассажира с электрорегулировкой, ионизацией воздуха в салоне. В части безопасности эти версии оснащены коленными и передней центральной подушками безопасности, фарами с функцией дополнительного освещения поворотов. В версии Флагман доступны также система автоматической парковки с ассистентом движения задним ходом, проекционный дисплей и двуцветный окрас кузова с черной крышей. Кроме того, эта комплектация EXEED RX является единственной из трех, которая предлагается с бежевым цветом салона».

EXEED RX продается в России уже почти три года. Автомобиль оборудован более, чем двадцатью электронными ассистентами помощи водителю, включая адаптивный круиз-контроль, систему аварийного удержания в полосе движения, ассистент контроля слепых зон, и систему кругового обзора 540. Водителю доступен изогнутый сдвоенный экран с диагональю 24,6 дюйма. Кожаные сиденья в салоне автомобиля оснащены подогревом и вентиляцией, на первом ряду для кресел водителя и пассажира предусмотрена функция массажа.

Напомним, что EXEED RX – одна из четырех моделей в линейке EXEED на российском рынке. Помимо нее в дилерских центрах марки представлены компактный кроссовер LX, среднеразмерный внедорожник TXL и полноразмерный внедорожник VX.