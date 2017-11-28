28 ноября 2017, 15:39
Цены на топливо обещают удержать до конца года
До конца 2017 года цены на бензин и дизель на российских заправках должны остаться без изменения. Для этого нефтяные компании собираются увеличить поставки топлива на 7% и 20% соответственно.
Ранее мы писали
Законопроект о поэтапном повышении акцизов на топливо принят депутатами Госдумы во втором чтении. Это должно ...Читать далее
По данным «Коммерсанта» со ссылкой на цифры биржи СПбМТСБ, стоимость на АИ-92 с 7 по 13 ноября поднялась на 2,3%, до 42,85 тыс. рублей за тонну, на АИ-95 — на 1,7%, до 44,99 тыс. рублей за тонну. Эксперты отмечают: впервые в истории российского рынка топливо стоит так дорого.
Причина резкого подорожания в том, что на одном Московском НПЗ неожиданно остановилась одна из ключевых установок. В результате компания сократила отгрузки бензинов на рынок, а также начала скупать партии бензина на бирже. Кроме того, цены на нефть активно растут. Это привело к резкому росту спроса в ожидании повышения цен на внутреннем рынке. До конца года розничная стоимость бензина и дизтоплива может вырасти еще на 2%.
Читайте по теме
Для чего дороге слой геотекстиля?
27.11.2017, 09:12
Lada Vesta SW Cross доступен только под заказ
26.11.2017, 18:26
Что делать в дороге при признаках обморожения
24.11.2017, 11:59
Как не лишиться автомобиля на таможне?
23.11.2017, 11:24
Глас народа: выгодно ли дилеру Haval соседство с небоскребом «Газпрома»?
22.11.2017, 14:15
Движение будущего: минимум времени и личных машин
22.11.2017, 09:02
Читайте по теме
Для чего дороге слой геотекстиля?
27.11.2017, 09:12
Lada Vesta SW Cross доступен только под заказ
26.11.2017, 18:26
Что делать в дороге при признаках обморожения
24.11.2017, 11:59
Как не лишиться автомобиля на таможне?
23.11.2017, 11:24
Глас народа: выгодно ли дилеру Haval соседство с небоскребом «Газпрома»?
22.11.2017, 14:15
Движение будущего: минимум времени и личных машин
22.11.2017, 09:02
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Подбор новой машины
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
Подбор новой машины
Заявка успешно принята. Менеджер свяжется с вами в течение 1 часа.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Активная выхлопная система iXsound создаёт потрясающий звук спортивного выхлопа для любого дизельного, бензинового и электрического транспортного средства. Активные выхлопные системы есть в качестве стандартного оборудования на моделях Audi и Porsche. Официальный дилер IXsound.ru +7926555773
Профессиональный мастер по перешивке салона любого автомобиля предлагает свои услуги по приемлемой цене. Вера - 8 (967) 146-81-71. Северо-Восток г. Москвы.
Продам комплект оригинальных литых дисков для BMW R17 (made in Austria) . Стиль 243. Служили на е60 xi, но подойдут для многих других моделей. Размер 7 / 17 5*120 DIA72.6 ET43 Диски ровные, без трещин и ремонтов. Не бьют и отлично ведут себя на ходу. Внешний вид пострадал от реагентов, по этому вариант ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное