Парадокс российского авторынка: какие модели из Китая стали доступнее, а какие подорожали в 2025–2026 году — подробный разбор трендов

Цены на топовые китайские автомобили в России: Haval Jolion — подешевел больше всех

Свежий анализ рынка показал: большинство популярных китайских автомобилей в России за год снизили цены, несмотря на инфляцию и рост сборов. Какие модели удивили, а какие пошли против тренда - в нашем материале.

Свежий анализ рынка показал: большинство популярных китайских автомобилей в России за год снизили цены, несмотря на инфляцию и рост сборов. Какие модели удивили, а какие пошли против тренда - в нашем материале.

Рынок новых автомобилей в России продолжает удивлять даже опытных экспертов. Вопреки прогнозам о неизбежном росте цен из-за динамики и увеличения утилизационного сбора, сразу несколько популярных китайских моделей в прошлом году стали заметно доступнее. Это не просто статистика — для многих покупателей такие перемены означают реальную экономию при покупке нового автомобиля.

Самым ярким воплощением стал кроссовер Haval Jolion, который удерживает лидерство по продажам среди китайских марок. За год его стоимость снизилась на 100–250 тысяч рублей в зависимости от комплектации, что эквивалентно падению до 12,2%. Для массового сегмента это ощутимая разница, особенно на фоне общего подорожания товаров и услуг.

Схожую динамику продемонстрировал и Belgee X70, который стал дешевле на 246–364 тысячи рублей. Омода С5 тоже не осталась в стороне: минус 90–230 тысяч рублей в зависимости от версии. Интересно, что компактный Belgee X50 имеет формальные прежние цены, но за счет прямых скидок дилеров фактически стал доступнее на 4–6%.

Снижение цен затронуло и семейство Chery Tiggo 7 и Tiggo 4, включая их локальные версии под брендом Tenet. За год эти кроссоверы потеряли в цене от 10 до 170 тысяч рублей. Для покупателей, выбирающих между несколькими моделями, такие изменения могут стать решающим фактором.

Однако не все китайские автомобили следуют этой тенденции. Geely Monjaro, напротив, слегка подорожал - всего на 0,2%. Причина - сокращение дилерских скидок, а не реальный рост стоимости. Haval F7 после обновления прибавил к цене около 50 тысяч рублей, что составляет до 1,8% от прежней стоимости. Это укладывается в рамки официальной политики, но все же выделяется на фоне общего снижения цен.

Самым большим отличием является Changan Uni-S (CS55 Plus). Его стоимость для автомобилей 2024 модельного года выросла сразу на 280 тысяч рублей, а разница между машинами 2023 и 2025 годов выпуска достигла 600 тысяч рублей. Такой скачок позволяет не только изменять комплектации, но и изменять рыночную стратегию бренда.

В целом анализ показывает: несмотря на внешние призывы, китайские автопроизводители в России смогли удержать цены на большинстве своих моделей или даже сделать их более привлекательными для покупателей. Это может стать аргументом для тех, кто планирует обновить автомобиль в ближайшее время.