Парадокс российского авторынка: какие модели из Китая стали доступнее, а какие подорожали в 2025–2026 году — подробный разбор трендов

9 февраля 2026, 06:38
Цены на топовые китайские автомобили в России: Haval Jolion — подешевел больше всех
Цены на топовые китайские автомобили в России: Haval Jolion — подешевел больше всех
Свежий анализ рынка показал: большинство популярных китайских автомобилей в России за год снизили цены, несмотря на инфляцию и рост сборов. Какие модели удивили, а какие пошли против тренда - в нашем материале.
Рынок новых автомобилей в России продолжает удивлять даже опытных экспертов. Вопреки прогнозам о неизбежном росте цен из-за динамики и увеличения утилизационного сбора, сразу несколько популярных китайских моделей в прошлом году стали заметно доступнее. Это не просто статистика — для многих покупателей такие перемены означают реальную экономию при покупке нового автомобиля.
Самым ярким воплощением стал кроссовер Haval Jolion, который удерживает лидерство по продажам среди китайских марок. За год его стоимость снизилась на 100–250 тысяч рублей в зависимости от комплектации, что эквивалентно падению до 12,2%. Для массового сегмента это ощутимая разница, особенно на фоне общего подорожания товаров и услуг.
Схожую динамику продемонстрировал и Belgee X70, который стал дешевле на 246–364 тысячи рублей. Омода С5 тоже не осталась в стороне: минус 90–230 тысяч рублей в зависимости от версии. Интересно, что компактный Belgee X50 имеет формальные прежние цены, но за счет прямых скидок дилеров фактически стал доступнее на 4–6%.
Снижение цен затронуло и семейство Chery Tiggo 7 и Tiggo 4, включая их локальные версии под брендом Tenet. За год эти кроссоверы потеряли в цене от 10 до 170 тысяч рублей. Для покупателей, выбирающих между несколькими моделями, такие изменения могут стать решающим фактором.
Однако не все китайские автомобили следуют этой тенденции. Geely Monjaro, напротив, слегка подорожал - всего на 0,2%. Причина - сокращение дилерских скидок, а не реальный рост стоимости. Haval F7 после обновления прибавил к цене около 50 тысяч рублей, что составляет до 1,8% от прежней стоимости. Это укладывается в рамки официальной политики, но все же выделяется на фоне общего снижения цен.
Самым большим отличием является Changan Uni-S (CS55 Plus). Его стоимость для автомобилей 2024 модельного года выросла сразу на 280 тысяч рублей, а разница между машинами 2023 и 2025 годов выпуска достигла 600 тысяч рублей. Такой скачок позволяет не только изменять комплектации, но и изменять рыночную стратегию бренда.
В целом анализ показывает: несмотря на внешние призывы, китайские автопроизводители в России смогли удержать цены на большинстве своих моделей или даже сделать их более привлекательными для покупателей. Это может стать аргументом для тех, кто планирует обновить автомобиль в ближайшее время.
Похожие материалы Хавейл, Джили, Чери, Белджи, Омода, Чинган
-
09.02.2026, 08:47
Плюсы и минусы Haval Jolion: что говорят владельцы о надежности и комфорте
Haval Jolion уверенно занимает лидирующие позиции среди иномарок, но вопросы к его надежности и удобству остаются. Владельцы делятся опытом: от плюсов электроники до спорных моментов с багажником и шумоизоляцией.Читать далее
-
09.02.2026, 07:49
Changan UNI-S 2025: реальные плюсы и минусы после первых месяцев эксплуатации
Российские автолюбители все чаще выбирают китайские кроссоверы, но насколько оправдан такой выбор? В материале - честный разбор Changan UNI-S 2025, неожиданные детали эксплуатации и советы тем, кто задумывается о покупке. Почему этот автомобиль оказался в центре внимания - читайте в нашем обзоре.Читать далее
-
08.02.2026, 12:27
Mazda CX-5 2018 против Geely Monjaro 2024: реальный опыт эксплуатации и сравнение
Владелец двух кроссоверов делится личными наблюдениями о Mazda CX-5 2018 и Geely Monjaro 2024. В материале - нюансы эксплуатации, плюсы и минусы, а также неожиданные детали, которые могут повлиять на выбор автомобиля сегодня.Читать далее
-
08.02.2026, 05:57
Сравнение кроссоверов Tenet T4 и Belgee X50: что выбрать для российских дорог
Tenet T4 или Belgee X50? Определяем лучший кроссовер для ваших нужд. В нашем сравнении — ключевые различия в мощности, проходимости, цене и оснащении. Поможем решить: выбрать надежную практичность с Tenet или современную динамику с Belgee.Читать далее
-
07.02.2026, 16:40
Белорусские Belgee против Geely: что реально отличает эти автомобили в 2026 году
С июля 2024 года на российском рынке появились кроссоверы Belgee, собранные в Белоруссии по лицензии Geely. Чем они отличаются от китайских аналогов, как устроено производство и почему цены на Belgee ниже - разбираемся в деталях.Читать далее
-
06.02.2026, 16:35
Haval Jolion спустя 6 месяцев: реальные плюсы и минусы после длительной эксплуатации
Полгода за рулем Haval Jolion выявили неожиданные детали в работе автомобиля. В материале - честный разбор сильных и слабых сторон модели, которые могут повлиять на выбор при покупке. Практический взгляд на эксплуатацию.Читать далее
-
06.02.2026, 13:32
Belgee X50 глазами владельцев: плюсы, минусы и неожиданные нюансы эксплуатации
Belgee X50 - кроссовер белорусской сборки, созданный на базе Geely Coolray. Водители делятся реальными впечатлениями: от динамики и комфорта до спорных моментов с мультимедиа и тормозами. Почему отзывы так противоречивы - в материале.Читать далее
-
06.02.2026, 11:25
Geely Monjaro после года и 31 000 км: реальный опыт, проблемы и неожиданные плюсы
Geely Monjaro за год и 31 000 км показал себя с разных сторон. Владелец делится личными наблюдениями о надежности, расходе, поведении зимой и особенностях эксплуатации в российских условиях. Почему этот опыт важен - в материале.Читать далее
-
05.02.2026, 18:43
Какие автомобили чаще всего попадают в поле зрения угонщиков в 2026 году
Вышло исследование: в 2026 году в России наметился новый тренд в автокражах - под ударом оказались не только бюджетные, но и китайские автомобили, а также кроссоверы среднего сегмента. Какие марки в зоне риска и что советуют эксперты - разбираемся в деталях.Читать далее
-
09.02.2026, 12:27
Toyota Corolla 2024: реальный опыт владения, неожиданные плюсы и минусы нового поколения
Владелец Toyota Corolla 2024 из Новосибирска делится личным опытом покупки и эксплуатации, сравнивая с предыдущей моделью. Какие неожиданные детали всплыли в процессе, и что важно знать тем, кто выбирает между новым и подержанным авто - читайте в материале.Читать далее
-
09.02.2026, 12:17
Редкий Ferrari Dino 308 GT4 ушел с аукциона по цене нового Toyota Prius
На аукционе в США продан Ferrari Dino 308 GT4 1975 года за 37 тысяч долларов - почти как новый Toyota Prius. Несмотря на технические проблемы и следы ремонта, автомобиль вызвал ажиотаж среди коллекционеров. Почему этот лот стал предметом обсуждения - в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы Хавейл, Джили, Чери, Белджи, Омода, Чинган
-
09.02.2026, 08:47
Плюсы и минусы Haval Jolion: что говорят владельцы о надежности и комфорте
Haval Jolion уверенно занимает лидирующие позиции среди иномарок, но вопросы к его надежности и удобству остаются. Владельцы делятся опытом: от плюсов электроники до спорных моментов с багажником и шумоизоляцией.Читать далее
-
09.02.2026, 07:49
Changan UNI-S 2025: реальные плюсы и минусы после первых месяцев эксплуатации
Российские автолюбители все чаще выбирают китайские кроссоверы, но насколько оправдан такой выбор? В материале - честный разбор Changan UNI-S 2025, неожиданные детали эксплуатации и советы тем, кто задумывается о покупке. Почему этот автомобиль оказался в центре внимания - читайте в нашем обзоре.Читать далее
-
08.02.2026, 12:27
Mazda CX-5 2018 против Geely Monjaro 2024: реальный опыт эксплуатации и сравнение
Владелец двух кроссоверов делится личными наблюдениями о Mazda CX-5 2018 и Geely Monjaro 2024. В материале - нюансы эксплуатации, плюсы и минусы, а также неожиданные детали, которые могут повлиять на выбор автомобиля сегодня.Читать далее
-
08.02.2026, 05:57
Сравнение кроссоверов Tenet T4 и Belgee X50: что выбрать для российских дорог
Tenet T4 или Belgee X50? Определяем лучший кроссовер для ваших нужд. В нашем сравнении — ключевые различия в мощности, проходимости, цене и оснащении. Поможем решить: выбрать надежную практичность с Tenet или современную динамику с Belgee.Читать далее
-
07.02.2026, 16:40
Белорусские Belgee против Geely: что реально отличает эти автомобили в 2026 году
С июля 2024 года на российском рынке появились кроссоверы Belgee, собранные в Белоруссии по лицензии Geely. Чем они отличаются от китайских аналогов, как устроено производство и почему цены на Belgee ниже - разбираемся в деталях.Читать далее
-
06.02.2026, 16:35
Haval Jolion спустя 6 месяцев: реальные плюсы и минусы после длительной эксплуатации
Полгода за рулем Haval Jolion выявили неожиданные детали в работе автомобиля. В материале - честный разбор сильных и слабых сторон модели, которые могут повлиять на выбор при покупке. Практический взгляд на эксплуатацию.Читать далее
-
06.02.2026, 13:32
Belgee X50 глазами владельцев: плюсы, минусы и неожиданные нюансы эксплуатации
Belgee X50 - кроссовер белорусской сборки, созданный на базе Geely Coolray. Водители делятся реальными впечатлениями: от динамики и комфорта до спорных моментов с мультимедиа и тормозами. Почему отзывы так противоречивы - в материале.Читать далее
-
06.02.2026, 11:25
Geely Monjaro после года и 31 000 км: реальный опыт, проблемы и неожиданные плюсы
Geely Monjaro за год и 31 000 км показал себя с разных сторон. Владелец делится личными наблюдениями о надежности, расходе, поведении зимой и особенностях эксплуатации в российских условиях. Почему этот опыт важен - в материале.Читать далее
-
05.02.2026, 18:43
Какие автомобили чаще всего попадают в поле зрения угонщиков в 2026 году
Вышло исследование: в 2026 году в России наметился новый тренд в автокражах - под ударом оказались не только бюджетные, но и китайские автомобили, а также кроссоверы среднего сегмента. Какие марки в зоне риска и что советуют эксперты - разбираемся в деталях.Читать далее
-
09.02.2026, 12:27
Toyota Corolla 2024: реальный опыт владения, неожиданные плюсы и минусы нового поколения
Владелец Toyota Corolla 2024 из Новосибирска делится личным опытом покупки и эксплуатации, сравнивая с предыдущей моделью. Какие неожиданные детали всплыли в процессе, и что важно знать тем, кто выбирает между новым и подержанным авто - читайте в материале.Читать далее
-
09.02.2026, 12:17
Редкий Ferrari Dino 308 GT4 ушел с аукциона по цене нового Toyota Prius
На аукционе в США продан Ferrari Dino 308 GT4 1975 года за 37 тысяч долларов - почти как новый Toyota Prius. Несмотря на технические проблемы и следы ремонта, автомобиль вызвал ажиотаж среди коллекционеров. Почему этот лот стал предметом обсуждения - в нашем материале.Читать далее