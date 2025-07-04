Цены на услуги ГИБДД изменятся в 2025 году: подорожание и новые пошлины

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Одним из самых заметных изменений станет двукратное повышение пошлин за выдачу водительских прав. Так, удостоверения нового образца будут стоить 6 тысяч рублей (вместо нынешних 2 тысячи), старого – 4 тысячи рублей, международные – 3,2 тысячи. Права меняются раз в 10 лет, поэтому, как рассказали ТАСС в Минфине, такая сумма не должна ощущаться как серьезная нагрузка для водителей. Также повысятся сборы за выдачу государственных регистрационных знаков – с 2 до 3 тысяч рублей, свидетельства о регистрации: от 1,5 тыс. (бумажный вариант) до 4,5 тыс. рублей (пластиковое удостоверение).

Впервые будет введена плата за выписку из реестра транспортных средств – 50 рублей за запрос. Сейчас эта услуга бесплатна, но активно используется не только автовладельцами, но и коммерческими структурами, включая дилеров и онлайн-сервисы. Ежегодно МВД получает более 1,8 млрд таких запросов, что создает существенную нагрузку на ИТ-инфраструктуру. Кроме того, установлена пошлина за оформление диагностических карт техосмотра – ранее эта процедура также была бесплатной.

Фото: unsplash.com

Кроме того, появится обязательная пошлина за выдачу заключения о соответствии учебно-материальной базы автошкол необходимым требованиям. Ее размер составит 15 тысяч рублей. Эта мера направлена на усиление контроля за качеством обучения будущих водителей и повышение общей безопасности дорожного движения. Как считают в Правительстве, сумма нового сбора символическая и не окажет существенного влияния на стоимость обучения.

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