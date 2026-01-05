Tank снова удивил: сколько теперь стоит китайский внедорожник – неожиданный скачок

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

5 января 2026, 22:11

Цены на внедорожники Tank в России выросли без предупреждения на сотни тысяч рублей

В начале 2026 года российский рынок встретил новый виток цен на внедорожники Tank. Стоимость моделей выросла внезапно, без анонсов. Владельцы и покупатели обсуждают причины и последствия. Подробности о новых ценах и скидках - в нашем материале.

В начале 2026 года российские автолюбители столкнулись с неожиданным изменением цен на внедорожники Tank. Китайский бренд, входящий в состав концерна GWM, без предварительных заявлений пересмотрел стоимость всех своих моделей. Как сообщает Autonews, обновленные прайс-листы появились внезапно, что вызвало немало вопросов у потенциальных покупателей.

Tank 300, самый доступный в линейке, подорожал сразу на 100 тысяч рублей во всех комплектациях. Теперь за обновленную версию 2025 года придется выложить от 4 399 000 до 5 149 000 рублей. Для тех, кто не гонится за последними обновлениями, осталась небольшая лазейка: на дорестайлинговые автомобили 2024 года действует скидка 150 тысяч рублей, но таких машин на складах становится все меньше.

Следующий в списке - Tank 400. Его цена выросла на 200 тысяч рублей, и теперь базовая версия стоит 5 599 000 рублей, а топовая - 6 299 000 рублей. Прямых скидок на эту модель не предусмотрено, что явно не добавляет оптимизма тем, кто рассчитывал на выгодную покупку.

Tank 500, флагман бренда, также не избежал корректировки. В 2026 году его стоимость увеличилась на 150 тысяч рублей, но не во всех комплектациях. На некоторые версии, наоборот, действуют внушительные скидки - до 400 тысяч рублей. За автомобиль 2025 модельного года теперь просят минимум 7 049 000 рублей, а за топовую комплектацию Blacktrail - 8 749 000 рублей. Такая политика цен выглядит довольно противоречиво: с одной стороны, рост, с другой - заманчивые предложения на отдельные версии.

Самым дорогим в линейке остается Tank 700. Его ценник стартует с отметки 9 999 000 рублей и доходит до 13 099 000 рублей. За год эта модель прибавила в цене 300 тысяч рублей. Для многих покупателей такие суммы уже выглядят запредельно, но спрос на премиальные внедорожники, как ни странно, не падает.

Tank появился на российском рынке в феврале 2023 года и за это время успел завоевать популярность. За три года в России реализовано более 58 тысяч автомобилей этой марки. Абсолютным хитом стал рамный Tank 300 - его выбрали свыше 31,7 тысячи россиян. Такой успех объясняется сочетанием брутального дизайна, богатого оснащения и относительно доступной цены, хотя теперь этот аргумент становится все менее убедительным.

Резкое повышение цен без предупреждения - шаг, который вряд ли понравится покупателям. С одной стороны, производитель может ссылаться на рост издержек и колебания курса валют. С другой - отсутствие прозрачности и внезапные изменения всегда вызывают недовольство. Впрочем, рынок новых автомобилей в России давно привык к подобным сюрпризам, и Tank здесь не исключение.

Пока одни автолюбители спешат воспользоваться остатками старых запасов по прежним ценам, другие ждут новых скидок или специальных предложений. Но одно ясно: китайские внедорожники Tank уже не выглядят столь доступными, как еще год назад. И если тенденция сохранится, конкуренция на рынке только усилится, ведь покупатели все чаще смотрят в сторону альтернативных брендов.

Упомянутые марки: TANK
