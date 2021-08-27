27 августа 2021, 15:59
Цены на запчасти в 2021 году растут небывалыми темпами
В первой половине 2021 года спрос на автомобильные запчасти вырос в России на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Дефицита деталей нет, но цены на них растут опережающими темпами.
Дарья Климова Фото: pinterest.com
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Среди других популярных позиций у российских автовладельцев – кузовные элементы: бамперы, капоты, двери. Также востребованы элементы подвески и электрика. Перебоев с поставками запчастей не наблюдается. Если в 2020 году из-за пандемии наблюдался дефицит запчастей, а некоторые из них невозможно было найти даже у официальных дилеров, то сейчас ситуация нормализовалась.
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