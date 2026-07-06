Почему дальнобойщики не дают себя обогнать и ездят очень близко — пояснение эксперта

Цепочки грузовиков на трассе: как экономия топлива влияет на безопасность обгонов

На российских дорогах все чаще встречаются колонны грузовиков, движущихся почти вплотную. Такая манера езды вызывает вопросы у водителей легковых машин и влияет на безопасность обгонов. Разбираемся, что стоит за этим явлением и как оно связано с экономией топлива.

На российских дорогах все чаще встречаются колонны грузовиков, движущихся почти вплотную. Такая манера езды вызывает вопросы у водителей легковых машин и влияет на безопасность обгонов. Разбираемся, что стоит за этим явлением и как оно связано с экономией топлива.

На российских трассах всё чаще можно увидеть длинные колонны грузовиков, движущихся практически без промежутков друг за другом. Для водителей легковых автомобилей это превращается в настоящее испытание: обогнать такую «вереницу» с первой попытки удаётся далеко не всегда, а свободного места для безопасного возвращения в свой ряд зачастую просто нет.

Такая плотная езда объясняется не только привычками дальнобойщиков, но и сухим экономическим расчётом. Следуя друг за другом, грузовики снижают аэродинамическое сопротивление, что позволяет ощутимо экономить топливо на дальних маршрутах. Даже небольшое снижение расхода горючего даёт существенную выгоду при регулярных рейсах на большие расстояния.

Часто колонны формируются из машин одной компании или техники, следующей по общему маршруту. Водители поддерживают связь по рации: предупреждают о постах ГИБДД, пробках и других препятствиях на дороге. Если в такой слаженный строй вклинивается легковой автомобиль, порядок движения нарушается, и восстановить его бывает непросто.

Иногда дальнобойщики сознательно сокращают дистанцию, чтобы быстрее оценивать дорожную обстановку или попросту не дать легковушкам «просочиться» между фурами. В результате промежутки между машинами становятся минимальными, что создаёт дополнительные сложности для всех остальных участников движения.

Для водителей легковых машин такая манера вождения грузовиков оборачивается серьёзной проблемой: плотная колонна сильно затрудняет обгон, а недостаток интервалов вынуждает либо долго ждать длинного свободного участка, либо идти на риск и пытаться обогнать сразу несколько машин подряд. Это значительно повышает вероятность аварийных ситуаций, особенно в условиях ограниченной видимости или на сложных участках дороги.

Правила дорожного движения предписывают, что грузовые автомобили длиной более 7 метров должны соблюдать между собой такую дистанцию, которая позволяла бы другим участникам безопасно выполнять манёвры. Однако на практике это требование часто игнорируется, особенно на загруженных трассах. Если водитель фуры сознательно сокращает дистанцию в тот момент, когда его обгоняют, это уже считается нарушением и может повлечь серьёзные последствия.

Стоит добавить, что плотное движение колоннами характерно не только для России, но и для многих стран с развитой транспортной сетью. Экономия топлива при езде «караваном» может достигать 5–10% в зависимости от скорости и погодных условий. Однако безопасность на дороге всегда должна оставаться приоритетом: даже небольшое сокращение дистанции между грузовиками может привести к аварии, а для легковых автомобилей попытка обгона в таких условиях — один из наиболее рискованных манёвров.

Водителям легковых машин важно помнить: не стоит идти на рискованный обгон, если нет уверенности в безопасности маневра. Лучше дождаться более подходящего участка, чем пытаться встроиться в плотный поток грузовиков. Кстати, похожие вопросы о сложных дорожных ситуациях разбирались и в другом материале — например, в публикации о том, как Верховный суд трактует объезд и обгон через сплошную ( подробности по теме ).