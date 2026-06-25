Китайский CF-150A бросает вызов легендарной Yamaha YBR-125 — кто выиграет в битве бюджетных мотоциклов

CF-150A против Yamaha YBR-125: сравнение городских мотоциклов по мощности и цене

CF-150A и Yamaha YBR-125 - два популярных мотоцикла для города, но у китайской модели больше мощности и современное оснащение при более низкой цене. Почему CF-150A может изменить привычный выбор и на что обратить внимание при покупке - разбираемся в деталях.

CF-150A и Yamaha YBR-125 - два популярных мотоцикла для города, но у китайской модели больше мощности и современное оснащение при более низкой цене. Почему CF-150A может изменить привычный выбор и на что обратить внимание при покупке - разбираемся в деталях.

В последние годы российский рынок бюджетных мотоциклов заметно изменился: привычные японские модели уступили место новым китайским аналогам. Недавно появившийся CF-150A сразу привлекает внимание тех, кто ищет доступный и надежный транспорт для города. Его главный конкурент — Yamaha YBR-125, давно ставшая эталоном среди легких уличных мотоциклов.

Внешне CF-150A практически повторяет узнаваемый облик Yamaha YBR-125 последних лет: плавные линии, круглая фара, лаконичная приборная панель и двухместное сиденье. Китайские инженеры сохранили классический стиль, но дополнили его современными деталями — нержавеющей сталью в отделке и легкосплавными дисками, придающими мотоциклу городской характер. Приборная панель CF-150A информативна: спидометр, тахометр, указатель уровня топлива, индикаторы передач и поворотов. Подсветка выполнена в красно-зеленых тонах, что делает показания хорошо читаемыми даже ночью.

Главное отличие между моделями — двигатель. CF-150A оснащен одноцилиндровым мотором объемом 150 куб. см, что на 25 «кубиков» больше, чем у Yamaha YBR-125. Это дает ощутимый прирост мощности: 13,6 л.с. против 10,2 у японца. Кроме того, китайский байк получил жидкостное охлаждение, тогда как у Yamaha используется воздушное. Благодаря этому двигатель CF-150A работает стабильнее и лучше сохраняет ресурс, особенно в жару и при интенсивной эксплуатации.

Шасси у обеих моделей схожи: спереди — телескопическая вилка, сзади — маятниковая подвеска. Такая конструкция обеспечивает комфорт как на асфальте, так и на проселочных дорогах. Тормозная система CF-150A — гидравлический диск спереди и барабан сзади, что вполне достаточно для мотоцикла с небольшой массой и умеренной мощностью.

Важный аргумент в пользу CF-150A — цена. Китайская модель заметно дешевле Yamaha YBR-125 и при этом распространяется на нее двухлетняя гарантия. Дилеры обещают лояльное отношение к клиентам, что особенно актуально для новичков. В России новые Yamaha YBR-125 уже не продаются, поэтому покупателям приходится выбирать между поддержанными японцами и новыми китайскими аналогами. На этом фоне CF-150A выглядит более современно и выгодно: он мощнее, лучше охлаждается и стоит дешевле.

Если рассматривать ситуацию шире, появление CF-150A может привести к смене приоритетов среди российских покупателей: современное оснащение и доступные цены становятся все более важными факторами. При этом стоит помнить, что выбор между CF-150A и Yamaha YBR-125 зависит не только от технических характеристик, но и от личных предпочтений, опыта и задач, которые стоят перед будущим владельцем.

Для тех, кто ищет доступный и надежный мотоцикл для города, китайская новинка может стать отличной альтернативой. CF-150A явно обращает на себя внимание, особенно если важны современные решения и экономия бюджета. Кстати, интерес к новым моделям в бюджетном сегменте растет не только среди мотоциклистов: например, в сегменте электрокаров также наблюдается смещение интереса в сторону новейших разработок, как это видно в обзоре нового флагмана Skoda Peaq .