Китайский CF-150A бросает вызов легендарной Yamaha YBR-125 — кто выиграет в битве бюджетных мотоциклов

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

25 июня 2026, 20:09

CF-150A против Yamaha YBR-125: сравнение городских мотоциклов по мощности и цене

CF-150A против Yamaha YBR-125: сравнение городских мотоциклов по мощности и цене

Китайский CF-150A бросает вызов легендарной Yamaha YBR-125 — кто выиграет в битве бюджетных мотоциклов

CF-150A против Yamaha YBR-125: сравнение городских мотоциклов по мощности и цене

CF-150A и Yamaha YBR-125 - два популярных мотоцикла для города, но у китайской модели больше мощности и современное оснащение при более низкой цене. Почему CF-150A может изменить привычный выбор и на что обратить внимание при покупке - разбираемся в деталях.

CF-150A и Yamaha YBR-125 - два популярных мотоцикла для города, но у китайской модели больше мощности и современное оснащение при более низкой цене. Почему CF-150A может изменить привычный выбор и на что обратить внимание при покупке - разбираемся в деталях.

В последние годы российский рынок бюджетных мотоциклов заметно изменился: привычные японские модели уступили место новым китайским аналогам. Недавно появившийся CF-150A сразу привлекает внимание тех, кто ищет доступный и надежный транспорт для города. Его главный конкурент — Yamaha YBR-125, давно ставшая эталоном среди легких уличных мотоциклов.

Внешне CF-150A практически повторяет узнаваемый облик Yamaha YBR-125 последних лет: плавные линии, круглая фара, лаконичная приборная панель и двухместное сиденье. Китайские инженеры сохранили классический стиль, но дополнили его современными деталями — нержавеющей сталью в отделке и легкосплавными дисками, придающими мотоциклу городской характер. Приборная панель CF-150A информативна: спидометр, тахометр, указатель уровня топлива, индикаторы передач и поворотов. Подсветка выполнена в красно-зеленых тонах, что делает показания хорошо читаемыми даже ночью.

Главное отличие между моделями — двигатель. CF-150A оснащен одноцилиндровым мотором объемом 150 куб. см, что на 25 «кубиков» больше, чем у Yamaha YBR-125. Это дает ощутимый прирост мощности: 13,6 л.с. против 10,2 у японца. Кроме того, китайский байк получил жидкостное охлаждение, тогда как у Yamaha используется воздушное. Благодаря этому двигатель CF-150A работает стабильнее и лучше сохраняет ресурс, особенно в жару и при интенсивной эксплуатации.

Шасси у обеих моделей схожи: спереди — телескопическая вилка, сзади — маятниковая подвеска. Такая конструкция обеспечивает комфорт как на асфальте, так и на проселочных дорогах. Тормозная система CF-150A — гидравлический диск спереди и барабан сзади, что вполне достаточно для мотоцикла с небольшой массой и умеренной мощностью.

Важный аргумент в пользу CF-150A — цена. Китайская модель заметно дешевле Yamaha YBR-125 и при этом распространяется на нее двухлетняя гарантия. Дилеры обещают лояльное отношение к клиентам, что особенно актуально для новичков. В России новые Yamaha YBR-125 уже не продаются, поэтому покупателям приходится выбирать между поддержанными японцами и новыми китайскими аналогами. На этом фоне CF-150A выглядит более современно и выгодно: он мощнее, лучше охлаждается и стоит дешевле.

Если рассматривать ситуацию шире, появление CF-150A может привести к смене приоритетов среди российских покупателей: современное оснащение и доступные цены становятся все более важными факторами. При этом стоит помнить, что выбор между CF-150A и Yamaha YBR-125 зависит не только от технических характеристик, но и от личных предпочтений, опыта и задач, которые стоят перед будущим владельцем.

Для тех, кто ищет доступный и надежный мотоцикл для города, китайская новинка может стать отличной альтернативой. CF-150A явно обращает на себя внимание, особенно если важны современные решения и экономия бюджета. Кстати, интерес к новым моделям в бюджетном сегменте растет не только среди мотоциклистов: например, в сегменте электрокаров также наблюдается смещение интереса в сторону новейших разработок, как это видно в обзоре нового флагмана Skoda Peaq .

Упомянутые марки: Yamaha
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Ямаха

Похожие материалы Ямаха

Гибридный кроссовер DEEPAL S07 выходит на российский рынок: одобрение получено
Производство кроссоверов Jeland в России: как устроен завод в Петербурге
Экспедиционный УАЗ «Патриот»: новая версия для тяжелого бездорожья появится в 2027 году
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Белгород Пермский край Челябинск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться