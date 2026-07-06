CFMOTO 1000MT-X: 5 весомых причин выбрать этот туристический эндуро для российских дорог

CFMOTO 1000MT-X: пять ключевых особенностей нового туристического эндуро

CFMOTO 1000MT-X выходит на российский рынок с набором решений, которые раньше встречались только у более дорогих моделей. Мотоцикл сочетает мощный двигатель, продуманную электронику и комплектацию для путешествий, что делает его заметным игроком в сегменте больших туристических эндуро.

CFMOTO 1000MT-X выходит на российский рынок с набором решений, которые раньше встречались только у более дорогих моделей. Мотоцикл сочетает мощный двигатель, продуманную электронику и комплектацию для путешествий, что делает его заметным игроком в сегменте больших туристических эндуро.

CFMOTO 1000MT-X быстро привлёк внимание российских мотоэнтузиастов благодаря сочетанию скорости и управляемости, которые редко встречаются в одном байке этого класса. Это модель для тех, кто ищет универсальный мотоцикл для дальних поездок и не готов мириться с компромиссами в оснащении.

В основе 1000MT-X — 946-кубовый двухцилиндровый мотор, выдающий 113 л. с. и 105 Н·м крутящего момента. Уже с 6250 об/мин двигатель раскрывает свой потенциал, а система впрыска Bosch MSE 9.0 обеспечивает точную реакцию на газ. Более 90% крутящего момента доступно в диапазоне 5500–8000 об/мин, что позволяет уверенно преодолевать любые дорожные условия.

Несмотря на литровый объём, мотоцикл отличается относительно небольшой массой: 199 кг в сухом виде и 222 кг в снаряжённом состоянии. Это на 15–20 кг легче большинства одноклассников. Такой результат достигнут за счёт лёгкого двигателя (56 кг) и рамы из высокопрочной стали (15,1 кг). Низко расположенный топливный бак на 22,5 литра дополнительно снижает центр тяжести, что положительно влияет на устойчивость и управляемость как на асфальте, так и на грунте.

Электроника — ещё один сильный аргумент в пользу 1000MT-X. Байк оснащён 6-осевым IMU от Bosch, системой Cornering ABS, трехуровневым трекшн-контролем, круиз-контролем, рулевым демпфером с 24 настройками и двунаправленным квикшифтером. Пять режимов езды — от стандартного до индивидуального — переключаются через 8-дюймовый сенсорный TFT-дисплей с поддержкой CarPlay и OTA-обновлений.

В базовой комплектации уже есть подогрев рукояток и сиденья, регулируемое ветровое стекло, алюминиевая защита картера, защитная цепь и съёмные накладки на подножки. Запас хода составляет 500 км, что особенно важно для путешествий по России, где расстояние между заправками может быть значительным.

Подвеска представлена полностью регулируемой вилкой KYB 48 мм с ходом 190 мм (или 230 мм в версии с высоким седлом) и задним моноамортизатором. Тормоза Brembo с 320-мм дисками спереди и 260-мм сзади, а также колёса 21" и 18" на спицованных ободах с шинами Pirelli Scorpion Rally STR подчёркивают внедорожный потенциал модели.

CFMOTO 1000MT-X может стать оптимальным выбором для тех, кто ищет современный туристический эндуро с богатым оснащением и технологичными решениями по цене, заметно уступающей привычным лидерам сегмента. Важно отметить, что модель ориентирована на дальние поездки по разным типам дорог, а её комплектация позволяет отправиться в путешествие сразу после покупки, не тратя времени и средств на доработку. По состоянию на 2026 год подобные предложения становятся всё более востребованными на российском рынке, где практичность и универсальность техники выходят на первый план.

Интересно, что тенденция насыщения рынка доступными, но хорошо оснащёнными моделями наблюдается не только в сегменте мотоциклов. Например, в автомобильной отрасли аналогичный подход использует компания Sollers SP7, который получил премиальный салон и цену ниже уровня оригинальных аналогов — подробнее об этом можно узнать в материале о российском минивэне с премиальным оснащением .