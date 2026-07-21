CFMOTO 1250TR-G 2026: V-твин, электроника от премиум-брендов и 23 литра в баке — всё, что нужно знать о флагмане

CFMOTO 1250TR-G: флагман с 1279-кубовым двигателем и премиальной комплектацией

CFMOTO 1250TR-G выделяется на рынке сочетанием мощного V-образного двигателя, интеллектуальных систем безопасности и продуманной эргономики. Модель интересна тем, что объединяет современные технологии и комфорт, что особенно актуально для дальних поездок.

CFMOTO 1250TR-G выделяется на рынке сочетанием мощного V-образного двигателя, интеллектуальных систем безопасности и продуманной эргономики. Модель интересна тем, что объединяет современные технологии и комфорт, что особенно актуально для дальних поездок.

CFMOTO 1250TR-G привлекает внимание не только статусом флагмана, но и тем, как производитель подошёл к деталям. В условиях, когда рынок туристических мотоциклов становится всё более требовательным к комфорту и технологиям, эта модель выделяется продуманной эргономикой и богатым оснащением. Важно, что здесь сочетаются мощный двигатель, современные электронные системы и отделка из премиальных материалов, – именно это делает новинку актуальной для тех, кто часто отправляется в дальние поездки.

В основе CFMOTO 1250TR-G лежит 1279-кубовый V-образный двухцилиндровый мотор с углом развала 75°, выдающий 143 л. с. при 8500 об/мин и 120 Н·м крутящего момента. Такая конструкция обеспечивает уверенное ускорение и стабильную тягу как в городе, так и на трассе. Электронная дроссельная заслонка и проскальзывающее сцепление CF-SC делают разгон плавным и экономичным, а шестиступенчатая механическая коробка с двунаправленным квикшифтером позволяет переключать передачи без выжима сцепления, что особенно удобно в плотном потоке.

Оснащение модели заслуживает отдельного внимания. Здесь есть всё, чего ждёшь от современного туриста: автоматически регулируемое ветровое стекло, 12,3-дюймовый цифровой дисплей MMI, акустика JBL с оригинальными динамиками, подогрев рукояток, бесключевой доступ, боковые кофры и даже электронный радар. Система ABS на поворотах и амортизаторы Marzocchi обеспечивают безопасность и управляемость, а адаптивный круиз-контроль и система контроля давления в шинах делают поездки не только комфортными, но и безопасными.

Дизайн CFMOTO 1250TR-G сочетает классические линии с современными акцентами. Мотоцикл выглядит солидно и узнаваемо, продуманная посадка позволяет расслабиться даже в долгой дороге. Эргономика рассчитана на двух человек, что важно для путешествий вдвоём. Внимание к деталям прослеживается в каждом элементе – от рулевого демпфера до подогреваемых ручек и внутренних кофров.

Технические характеристики модели включают жидкостное охлаждение, электронный впрыск топлива, гидравлические тормоза с ABS, двухдисковый передний и однодисковый задний тормоз, колёсную базу 1482 мм и сухую массу 276 кг. Максимальная скорость достигает 220 км/ч, топливный бак на 23 литра позволяет преодолевать большие расстояния без частых остановок. Важное замечание: производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, не ухудшающие потребительских качеств.

CFMOTO 1250TR-G может заинтересовать российских мотоциклистов, ищущих сочетание атмосферности, комфорта и современных технологий по разумной цене. Модель выглядит как сбалансированное предложение для дальних путешествий и ежедневного использования. Судя по представленным данным, CFMOTO продолжает укреплять позиции на рынке, предлагая эффективные решения, которые ранее были доступны только в более дорогом сегменте.

Интересно, что CFMOTO активно внедряет интеллектуальные системы, которые раньше встречались лишь у премиальных европейских брендов. Например, адаптивный круиз-контроль и электронный радар повышают уровень безопасности на трассе. Подобный подход уже был отмечен экспертами в обзоре другой модели CFMOTO с акцентом на современные технологии , что подтверждает устойчивость бренда к развитию интеллектуальных решений.