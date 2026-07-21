CFMOTO 1250TR-G 2026: V-твин, электроника от премиум-брендов и 23 литра в баке — всё, что нужно знать о флагмане

21 июля 2026, 00:46
CFMOTO 1250TR-G: флагман с 1279-кубовым двигателем и премиальной комплектацией
CFMOTO 1250TR-G: флагман с 1279-кубовым двигателем и премиальной комплектацией
CFMOTO 1250TR-G выделяется на рынке сочетанием мощного V-образного двигателя, интеллектуальных систем безопасности и продуманной эргономики. Модель интересна тем, что объединяет современные технологии и комфорт, что особенно актуально для дальних поездок.
CFMOTO 1250TR-G привлекает внимание не только статусом флагмана, но и тем, как производитель подошёл к деталям. В условиях, когда рынок туристических мотоциклов становится всё более требовательным к комфорту и технологиям, эта модель выделяется продуманной эргономикой и богатым оснащением. Важно, что здесь сочетаются мощный двигатель, современные электронные системы и отделка из премиальных материалов, – именно это делает новинку актуальной для тех, кто часто отправляется в дальние поездки.
В основе CFMOTO 1250TR-G лежит 1279-кубовый V-образный двухцилиндровый мотор с углом развала 75°, выдающий 143 л. с. при 8500 об/мин и 120 Н·м крутящего момента. Такая конструкция обеспечивает уверенное ускорение и стабильную тягу как в городе, так и на трассе. Электронная дроссельная заслонка и проскальзывающее сцепление CF-SC делают разгон плавным и экономичным, а шестиступенчатая механическая коробка с двунаправленным квикшифтером позволяет переключать передачи без выжима сцепления, что особенно удобно в плотном потоке.
Оснащение модели заслуживает отдельного внимания. Здесь есть всё, чего ждёшь от современного туриста: автоматически регулируемое ветровое стекло, 12,3-дюймовый цифровой дисплей MMI, акустика JBL с оригинальными динамиками, подогрев рукояток, бесключевой доступ, боковые кофры и даже электронный радар. Система ABS на поворотах и амортизаторы Marzocchi обеспечивают безопасность и управляемость, а адаптивный круиз-контроль и система контроля давления в шинах делают поездки не только комфортными, но и безопасными.
Дизайн CFMOTO 1250TR-G сочетает классические линии с современными акцентами. Мотоцикл выглядит солидно и узнаваемо, продуманная посадка позволяет расслабиться даже в долгой дороге. Эргономика рассчитана на двух человек, что важно для путешествий вдвоём. Внимание к деталям прослеживается в каждом элементе – от рулевого демпфера до подогреваемых ручек и внутренних кофров.
Технические характеристики модели включают жидкостное охлаждение, электронный впрыск топлива, гидравлические тормоза с ABS, двухдисковый передний и однодисковый задний тормоз, колёсную базу 1482 мм и сухую массу 276 кг. Максимальная скорость достигает 220 км/ч, топливный бак на 23 литра позволяет преодолевать большие расстояния без частых остановок. Важное замечание: производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, не ухудшающие потребительских качеств.
CFMOTO 1250TR-G может заинтересовать российских мотоциклистов, ищущих сочетание атмосферности, комфорта и современных технологий по разумной цене. Модель выглядит как сбалансированное предложение для дальних путешествий и ежедневного использования. Судя по представленным данным, CFMOTO продолжает укреплять позиции на рынке, предлагая эффективные решения, которые ранее были доступны только в более дорогом сегменте.
Интересно, что CFMOTO активно внедряет интеллектуальные системы, которые раньше встречались лишь у премиальных европейских брендов. Например, адаптивный круиз-контроль и электронный радар повышают уровень безопасности на трассе. Подобный подход уже был отмечен экспертами в обзоре другой модели CFMOTO с акцентом на современные технологии , что подтверждает устойчивость бренда к развитию интеллектуальных решений.
Похожие материалы
-
21.07.2026, 14:38
Stellantis обновила руководство Ram и Jeep: кто занял ключевые посты
Stellantis провела масштабные кадровые изменения: новые генеральные директора назначены сразу в двух знаковых брендах - Ram и Jeep. Какие задачи стоят перед ними, что изменится для покупателей и почему эти перестановки обсуждают на рынке - разбираемся в деталях. Мало кто знает, но такие решения часто влияют на стратегию компаний на годы вперед.Читать далее
-
21.07.2026, 14:26
ИЖ «Планета Спорт»: почему этот мотоцикл считали самым рискованным в СССР
ИЖ «Планета Спорт» до сих пор вызывает споры среди мотоциклистов: его резкий нрав и сложное управление сделали модель легендой советских дорог. Почему этот мотоцикл не прощал ошибок и чем он выделяется на фоне других - разбираемся в деталях.Читать далее
-
21.07.2026, 13:46
Сравнение Ковровец-175, Jawa-250 и «Минск» М1М: какой мотоцикл надежнее в реальной эксплуатации
Эксперты провели анализ трех легендарных мотоциклов СССР - Ковровец-175, Jawa-250 и «Минск» М1М, чтобы выяснить, какой из них лучше справляется с суровыми условиями и подходит для долгой службы. Материал поможет понять, на что обращать внимание при выборе классической техники сегодня.Читать далее
-
21.07.2026, 13:34
Voyah Passion S выходит на рынок: электрокроссовер с запасом хода до 700 км
Voyah запускает предпродажи Passion S - электрического кроссовера с продвинутой системой помощи водителю и внушительным запасом хода. Модель обещает стать заметным конкурентом на рынке, предлагая уникальные технические решения и современный дизайн.Читать далее
-
21.07.2026, 13:21
Российские подушки безопасности: испытания, производство и новые стандарты
С июня на заводе в Ульяновске стартовало серийное производство новых подушек безопасности для автомобилей Sollers и обновленных УАЗов. Мало кто знает, что испытания проходят по уникальной методике, а инженеры фиксируют мельчайшие детали работы системы. Что это значит для российских водителей и какие перемены ждут рынок - объясняем с опорой на свежие данные.Читать далее
-
21.07.2026, 12:32
Bürstner Habiton X: компактный кемпер на базе Sprinter 4x4 с необычной планировкой
Bürstner Habiton X - свежий взгляд на компактные автодома: уникальный сдвижной санузел, полноценные кровати и внедорожные возможности делают эту новинку особенно актуальной для путешествий по сложным маршрутам и длительных поездок.Читать далее
-
21.07.2026, 12:26
Китайский авторынок столкнулся с резким спадом: продажи упали на 20% в 2026
Китайский рынок легковых автомобилей впервые за несколько лет оказался под угрозой серьезного спада. Снижение спроса, рост цен на топливо и сокращение субсидий на электрокары - лишь часть проблем, которые уже ощущают автолюбители. Какие последствия ждут отрасль и почему это важно для российских покупателей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
21.07.2026, 12:12
Mercedes-Maybach GLS 680: обновление флагмана с ИИ и уникальными деталями
Mercedes-Benz представил обновленный Maybach GLS 680 - кроссовер, который удивляет не только внешним видом, но и технологическими решениями. В салоне теперь работает искусственный интеллект, а в оптике - элементы из розового золота. Какие опции доступны, что изменилось в моторе и почему эта премьера важна для российского рынка - объясняем подробно.Читать далее
-
21.07.2026, 11:59
В Тольятти запустили новую линию по выпуску светотехники для Lada Azimut
На заводе в особой экономической зоне «Тольятти» стартовало производство светотехники для Lada Azimut. Инвестиции в проект составили почти 2 млрд рублей. Почему это событие может повлиять на рынок и что ждет покупателей - объясняем подробно. Мало кто знает, какие технологии применяются впервые.Читать далее
-
21.07.2026, 11:47
BYD Tang EV оказался в центре скандала после инцидента на дороге в Шэньяне
В Китае обсуждают необычный случай с BYD Tang EV: электромотор оказался на дороге после ливня, но причина оказалась не столь очевидной. Мало кто знает, что производитель дал официальное объяснение, а блогеры не упустили шанс пошутить. Что на самом деле произошло и какие выводы сделали специалисты - разбираемся подробно.Читать далее
Похожие материалы
-
21.07.2026, 14:38
Stellantis обновила руководство Ram и Jeep: кто занял ключевые посты
Stellantis провела масштабные кадровые изменения: новые генеральные директора назначены сразу в двух знаковых брендах - Ram и Jeep. Какие задачи стоят перед ними, что изменится для покупателей и почему эти перестановки обсуждают на рынке - разбираемся в деталях. Мало кто знает, но такие решения часто влияют на стратегию компаний на годы вперед.Читать далее
-
21.07.2026, 14:26
ИЖ «Планета Спорт»: почему этот мотоцикл считали самым рискованным в СССР
ИЖ «Планета Спорт» до сих пор вызывает споры среди мотоциклистов: его резкий нрав и сложное управление сделали модель легендой советских дорог. Почему этот мотоцикл не прощал ошибок и чем он выделяется на фоне других - разбираемся в деталях.Читать далее
-
21.07.2026, 13:46
Сравнение Ковровец-175, Jawa-250 и «Минск» М1М: какой мотоцикл надежнее в реальной эксплуатации
Эксперты провели анализ трех легендарных мотоциклов СССР - Ковровец-175, Jawa-250 и «Минск» М1М, чтобы выяснить, какой из них лучше справляется с суровыми условиями и подходит для долгой службы. Материал поможет понять, на что обращать внимание при выборе классической техники сегодня.Читать далее
-
21.07.2026, 13:34
Voyah Passion S выходит на рынок: электрокроссовер с запасом хода до 700 км
Voyah запускает предпродажи Passion S - электрического кроссовера с продвинутой системой помощи водителю и внушительным запасом хода. Модель обещает стать заметным конкурентом на рынке, предлагая уникальные технические решения и современный дизайн.Читать далее
-
21.07.2026, 13:21
Российские подушки безопасности: испытания, производство и новые стандарты
С июня на заводе в Ульяновске стартовало серийное производство новых подушек безопасности для автомобилей Sollers и обновленных УАЗов. Мало кто знает, что испытания проходят по уникальной методике, а инженеры фиксируют мельчайшие детали работы системы. Что это значит для российских водителей и какие перемены ждут рынок - объясняем с опорой на свежие данные.Читать далее
-
21.07.2026, 12:32
Bürstner Habiton X: компактный кемпер на базе Sprinter 4x4 с необычной планировкой
Bürstner Habiton X - свежий взгляд на компактные автодома: уникальный сдвижной санузел, полноценные кровати и внедорожные возможности делают эту новинку особенно актуальной для путешествий по сложным маршрутам и длительных поездок.Читать далее
-
21.07.2026, 12:26
Китайский авторынок столкнулся с резким спадом: продажи упали на 20% в 2026
Китайский рынок легковых автомобилей впервые за несколько лет оказался под угрозой серьезного спада. Снижение спроса, рост цен на топливо и сокращение субсидий на электрокары - лишь часть проблем, которые уже ощущают автолюбители. Какие последствия ждут отрасль и почему это важно для российских покупателей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
21.07.2026, 12:12
Mercedes-Maybach GLS 680: обновление флагмана с ИИ и уникальными деталями
Mercedes-Benz представил обновленный Maybach GLS 680 - кроссовер, который удивляет не только внешним видом, но и технологическими решениями. В салоне теперь работает искусственный интеллект, а в оптике - элементы из розового золота. Какие опции доступны, что изменилось в моторе и почему эта премьера важна для российского рынка - объясняем подробно.Читать далее
-
21.07.2026, 11:59
В Тольятти запустили новую линию по выпуску светотехники для Lada Azimut
На заводе в особой экономической зоне «Тольятти» стартовало производство светотехники для Lada Azimut. Инвестиции в проект составили почти 2 млрд рублей. Почему это событие может повлиять на рынок и что ждет покупателей - объясняем подробно. Мало кто знает, какие технологии применяются впервые.Читать далее
-
21.07.2026, 11:47
BYD Tang EV оказался в центре скандала после инцидента на дороге в Шэньяне
В Китае обсуждают необычный случай с BYD Tang EV: электромотор оказался на дороге после ливня, но причина оказалась не столь очевидной. Мало кто знает, что производитель дал официальное объяснение, а блогеры не упустили шанс пошутить. Что на самом деле произошло и какие выводы сделали специалисты - разбираемся подробно.Читать далее