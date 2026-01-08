Кто удивит больше — китайский новичок или индийская классика?

8 января 2026, 19:38
CFMOTO 450 MT против Royal Enfield Himalayan 450: битва туристических эндуро
Два новых мотоцикла встретились лицом к лицу. Сравниваем дизайн, эргономику и моторы. Подвески и тормоза раскрывают неожиданные нюансы. Итог удивит даже опытных райдеров.
На рынок ворвались два долгожданных туристических эндуро — CFMOTO 450 MT и Royal Enfield Himalayan 450. Оба мотоцикла вызвали ажиотаж среди любителей дальних поездок и приключений вне асфальта.
CFMOTO 450 MT сразу бросается в глаза современным обликом: массивным, широким, с агрессивными линиями. Качество пластика и сборка приятно удивляют, предусмотрена регулировка ветрового стекла даже на ходу, что редко встречается в этом классе. Визуально модель выглядит дороже своей цены. Royal Enfield Himalayan 450 сохраняет верность классике. Присутствуют характерные детали: дуги для сумок, два крыла в базе, фирменные формы бака и рамы. Образ мотоцикла создает атмосферу путешествия, где важна не только техника, но и дух приключений.
Посадка на CFMOTO удивляет сочетанием крупного корпуса и легкости: 185 кг — немного для такого класса. Высота седла регулируется в широких пределах, от 800 до 870 мм, позволяя подобрать оптимальную посадку для большинства райдеров. Мотоцикл ощущается компактным, но не тесным. Royal Enfield Himalayan тяжелее — 196 кг, и этот вес ощущается заметнее. Высота седла — от 805 до 845 мм, однако благодаря выштамповкам на баке и более просторной зоне для ног высокому райдеру может оказаться комфортнее именно на Royal Enfield.
Сердцем CFMOTO служит двухцилиндровый двигатель 449 кубиков с углом коленвала 270 градусов. Мощность в 42 лошадиные силы и 42 Н·м крутящего момента обеспечивают ровную и эластичную работу. Мотор демонстрирует приятный басовитый звук, раскрываясь в городе и на легком бездорожье, оставаясь предсказуемым для новичка и не утомительным для опытного райдера. Royal Enfield Himalayan 450 получил одноцилиндровый мотор объемом 452 кубика. Показатели в 40 л.с. и 40 Н·м чуть скромнее, а характер двигателя иной. Тяга требует более точной дозировки, особенно на рыхлом покрытии, что вместе с большим весом немного сдерживает динамику.
Подвески реализованы по-разному. CFMOTO использует регулируемые компоненты KYB с ходом 200 мм. На асфальте и ровном грунте подвеска ведет себя собранно, однако на разбитой дороге может показаться излишне жесткой. Himalayan оснащен подвеской Showa с аналогичным ходом, но без регулировок. Она мягче, эффективнее поглощает неровности и ямы, что особенно ценно на плохих дорогах.
Тормозные системы обеих машин достойны, однако уровень оснащения отличается. Royal Enfield ограничивается системой ABS. CFMOTO предлагает не только ABS, но и трекшн-контроль с офф-роуд режимом, что добавляет уверенности на скользких покрытиях и может быть преимуществом для начинающих.
В результате оба мотоцикла получились яркими и самобытными. Каждая модель обладает своими сильными сторонами и уникальным характером. Окончательный выбор требует личного знакомства: необходимо увидеть технику вживую и ощутить её в движении. Только так можно принять верное решение, исходя из индивидуальных предпочтений и стиля езды.
