CFMOTO 450CL-C: круизер для города, который не боится грунтовок

Компания CFMOTO представила 450CL-C — круизер, позиционируемый как доступный вход в класс. Низкое седло высотой 690 мм, масса 166 кг и ременный привод вместо цепи делают модель ориентированной на плотный городской поток и спокойные загородные поездки.

Компания CFMOTO представила 450CL-C — круизер, позиционируемый как доступный вход в класс. Низкое седло высотой 690 мм, масса 166 кг и ременный привод вместо цепи делают модель ориентированной на плотный городской поток и спокойные загородные поездки.

CFMOTO 450CL-C марка позиционирует как доступный вход в круизерный класс. Низкое седло, скромная масса и ремень в приводе вместо привычной цепи — набор решений, рассчитанных на плотный город и спокойные загородные выезды. Разбираем характеристики модели по порядку.

Посадка строится вокруг седла высотой 690 мм: на малой скорости райдер увереннее держит равновесие, а маневры в потоке даются проще. Дорожный просвет составляет 160 мм, объем топливного бака равен 12 л. В характеристиках указана и высота мотоцикла — 1130 мм.

Масса 450CL-C составляет 166 кг, при этом снаряженная масса модели в характеристиках указана как 183 кг. Длина байка равна 2208 мм, ширина — 829 мм. Компактные габариты и небольшой вес упрощают управление в плотном потоке.

За тягу отвечает рядный двухцилиндровый двигатель жидкостного охлаждения объемом 449,5 см³ с восемью клапанами и газораспределительным механизмом DOHC. В характеристиках CFMOTO указана мощность 32,5 кВт при 10 000 об/мин и крутящий момент 42 Н·м при 6250 об/мин — это примерно 44 л.с. Мотор работает в комплекте с шестиступенчатой механической коробкой передач и антипробуксовочной муфтой. Круизер разгоняется до 153 км/ч.

В моторе установлены два балансировочных вала, которые снижают вибрацию при работе двигателя. В родственной версии 450CL-C Bobber применены коленчатый вал с углом 270 градусов и такая же пара балансировочных валов. Компоновка поглощает воспринимаемые вибрации и делает работу двигателя ровнее. Хорошая тяга на низких оборотах дает возможность реже переключать передачи и спокойно двигаться в потоке.

В приводе заднего колеса вместо цепи установлен ремень. Он делает трогание с места и переключение передач плавнее и не требует регулярной смазки, как цепь. Однако необходимо следить за состоянием и натяжением ремня. Японские тестовые модели Bobber также отмечают плавность переключений при смене привода.

Такая настройка сочетается с круизерной посадкой: водитель сидит с прямой спиной, выставив ноги вперед. В дальней дороге это помогает меньше уставать. Для передвижения по грунтовкам предусмотрен клиренс 16 см. Шасси включает перевернутую переднюю вилку и задний моноамортизатор.

Модель выдержана в классическом стиле с плавными линиями. Табличка «1989» и логотип CFMOTO в серебряном окаймлении напоминают об истории марки. Зеркально блестящая крышка топливного бака становится заметной деталью ретро-образа.

За торможением и разгоном следят ABS и трекшн-контроль TCS. Эти системы снижают риск блокировки колес при торможении и пробуксовки при разгоне. Они помогают байку сохранять экономичность на любом покрытии. На 450CL-C Bobber спереди установлен один диск диаметром 320 мм с радиальным четырехпоршневым суппортом J.Juan. Сзади стоит диск диаметром 220 мм.