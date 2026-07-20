Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

20 июля 2026, 15:19

CFMOTO 800MT ES: электронная подвеска и ассистенты Bosch в новом туристическом мотоцикле

CFMOTO 800MT ES: электронная подвеска и ассистенты Bosch в новом туристическом мотоцикле

Китайцы догнали японцев: CFMOTO 800MT ES — премиальные ассистенты Bosch и умная подвеска от KYB по цене бюджетного конкурента

CFMOTO 800MT ES: электронная подвеска и ассистенты Bosch в новом туристическом мотоцикле

CFMOTO 800MT ES выходит на рынок с интеллектуальной подвеской и современными системами Bosch. Модель сочетает богатое оснащение и доступную цену, что может изменить расстановку сил среди туристических мотоциклов среднего класса.

CFMOTO 800MT ES выходит на рынок с интеллектуальной подвеской и современными системами Bosch. Модель сочетает богатое оснащение и доступную цену, что может изменить расстановку сил среди туристических мотоциклов среднего класса.

CFMOTO 800MT ES привлекает внимание рынка благодаря сочетанию современных технологий и доступной цены. Китайский производитель оснастил модель интеллектуальной электронной подвеской и расширенным набором электронных помощников, которые являются популярными новинками среди конкурентов в сегменте туристических мотоциклов.

Главной особенностью 800MT ES стала интеллектуальная электронная подвеска ISS, созданная совместно с KYB. Эта система автоматически настраивает амортизаторы в зависимости от дорожных условий, скорости, загрузки и выбранного режима езды, освобождая владельца от необходимости ручной регулировки. Такой подход позволяет повысить комфорт и безопасность, особенно на дальних маршрутах.

За работу электронных ассистентов отвечает шестиосевой инерциальный модуль Bosch IMU, интегрированный с системой стабилизации Bosch Motorcycle Stability Control. Комплекс включает ABS, работающую в поворотах, трекшн-контроль, контроль подъёма переднего колеса, управление торможением двигателем и несколько режимов езды. Это делает управление мотоциклом более предсказуемым и безопасным даже для менее опытных райдеров.

В оснащение CFMOTO 800MT ES входят: параллельный двухцилиндровый двигатель объёмом 799 см³ (около 95 л.с.), двусторонний квикшифтер, 8-дюймовый TFT-дисплей с поддержкой приложения CFMOTO Ride, круиз-контроль, система контроля давления в шинах, а также подогрев рукояток и сиденья. В некоторых комплектациях предусмотрены заводские кофры и радар для повышения безопасности при движении.

На британском рынке стоимость CFMOTO 800MT ES стартует с отметки 8499 фунтов стерлингов без учёта дорожных сборов. Такой ценник позволяет модели конкурировать с более дорогими европейскими и японскими туристическими мотоциклами, предлагая при этом не менее богатый, а иногда и более расширенный набор опций.

CFMOTO 800MT ES может стать интересным выбором для российских мотоциклистов, ищущих универсальный и технологичный байк для путешествий. Важно отметить, что наличие интеллектуальной подвески и ассистентов Bosch раньше было характерно только для моделей премиум-класса, а теперь становится доступным в среднем ценовом сегменте. Это может изменить ожидания покупателей и усилить конкуренцию на рынке туристических мотоциклов.

Интересно, что CFMOTO уже не впервые удивляет сочетанием передовых технологий и привлекательной цены. Например, в модели 700CL-X Sport производитель также сделал акцент на безопасности и эргономике, что отметили эксперты в обзоре о соединении ретро-дизайна и современных систем

Упомянутые марки: CFMOTO
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