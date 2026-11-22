CFMOTO 800MT ES: электронная подвеска и ассистенты Bosch в новом туристическом мотоцикле

На британском рынке туристический CFMOTO 800MT ES стоит от 8499 фунтов стерлингов без дорожных сборов. Модель получила электронную подвеску KYB и комплекс ассистентов Bosch. В оснащение также входят квикшифтер и круиз-контроль.

На британском рынке туристический CFMOTO 800MT ES стоит от 8499 фунтов стерлингов без дорожных сборов. Модель получила электронную подвеску KYB и комплекс ассистентов Bosch. В оснащение также входят квикшифтер и круиз-контроль.

Китайский производитель CFMOTO продолжает теснить именитых конкурентов в сегменте туристических мотоциклов. Новая модель 800MT ES получила интеллектуальную электронную подвеску и расширенный набор ассистентов Bosch — технологии, которые еще недавно считались привилегией премиум-класса. При этом цена новинки на британском рынке стартует с отметки 8499 фунтов стерлингов без учета дорожных сборов, что делает ее серьезным вызовом для европейских и японских брендов.

Главная особенность модели — интеллектуальная электронная подвеска ISS, разработанная совместно с KYB. Система автоматически настраивает амортизаторы в зависимости от дорожных условий, скорости, загрузки и выбранного режима езды, избавляя владельца от ручной регулировки. Такой подход повышает комфорт и безопасность, особенно на дальних маршрутах.

За работу электронных ассистентов отвечает шестиосевой инерциальный модуль Bosch IMU, интегрированный с системой стабилизации Bosch Motorcycle Stability Control. Комплекс включает ABS, работающую в поворотах, трекшн-контроль, контроль подъема переднего колеса, управление торможением двигателем и несколько режимов езды. Управление мотоциклом становится более предсказуемым и безопасным даже для менее опытных райдеров.

В оснащение CFMOTO 800MT ES входят параллельный двухцилиндровый двигатель объемом 799 см³ (около 95 л.с.), двусторонний квикшифтер, 8-дюймовый TFT-дисплей с поддержкой приложения CFMOTO Ride, круиз-контроль, система контроля давления в шинах, а также подогрев рукояток и сиденья. В некоторых комплектациях предусмотрены заводские кофры и радар для повышения безопасности при движении.

Для российских мотоциклистов, ищущих универсальный и технологичный байк для путешествий, 800MT ES может стать интересным выбором. Наличие интеллектуальной подвески и ассистентов Bosch раньше было характерно только для моделей премиум-класса, а теперь становится доступным в среднем ценовом сегменте. Это может изменить ожидания покупателей и усилить конкуренцию на рынке туристических мотоциклов.

Интересно, что CFMOTO уже не впервые удивляет сочетанием передовых технологий и привлекательной цены. Например, в модели 700CL-X Sport производитель также сделал акцент на безопасности и эргономике, что отметили эксперты в обзоре о соединении ретро-дизайна и современных систем.