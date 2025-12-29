Китайский CFMOTO 800MT Touring удивил европейским дизайном и возможностями — стоит ли брать

29 декабря 2025, 05:56
CFMOTO 800MT Touring: тест самого стильного и мощного мотоцикла из Китая
CFMOTO 800MT Touring - мотоцикл, который ломает стереотипы о китайской технике. Европейский стиль, мощный мотор и богатое оснащение. Чем он удивляет и почему его называют новым лидером среди туристов - читайте в нашем обзоре.
CFMOTO 800MT Touring сразу привлекает внимание своим внешним видом. В облике нет ни намека на привычные азиатские черты - мотоцикл выглядит строго, современно и даже немного агрессивно. Передняя фара с обратным наклоном стекла и минималистичный «клюв» подчеркивают европейский подход к дизайну. Такое ощущение, что над внешностью работали не просто профессионалы, а настоящие фанаты своего дела.
Но не только внешний вид делает этот мотоцикл особенным. В основе CFMOTO 800MT Touring лежит тесное сотрудничество с австрийской компанией KTM. Именно оттуда перекочевал двигатель и коробка передач, которые ранее использовались на KTM Adventure 790. Мотор LC8c немного дефорсировали - теперь он выдает 91 лошадиную силу вместо 95, но даже этого хватает с лихвой. Для китайского рынка это настоящий прорыв: столь мощных серийных мотоциклов здесь еще не было.
Двигатель оснащен электронной ручкой газа, круиз-контролем и двумя режимами работы - Sport и Rain. Разница между ними ощущается сразу: в дождевом режиме мотоцикл становится спокойнее, а в спортивном - легко поднимает переднее колесо даже на второй передаче. Вибрации присутствуют, но не выходят за рамки комфорта. В целом, мотор оставляет очень приятное впечатление.
Оснащение у CFMOTO 800MT Touring на высоте. Здесь есть 7-дюймовый цветной дисплей, регулируемое по высоте ветровое стекло, подогревы рукояток и сиденья. Все опции работают четко и без нареканий, что редко встретишь даже у более дорогих конкурентов. Стальная трубчатая рама в сочетании с регулируемыми подвесками и классическими колесами (19 дюймов спереди, 17 сзади) обеспечивает отличную управляемость и жесткость. Тормоза J.Juan с ABS от Continental уверенно справляются с остановкой даже на максимальной скорости, которая достигает 200 км/ч.
В тесте участвовала версия Touring - она отличается спицованными бескамерными колесами, датчиками давления и температуры, защитными дугами и противотуманками. Сухая масса мотоцикла - 209 кг, что немало, особенно с учетом высокого центра тяжести. Однако благодаря невысокому седлу управлять байком комфортно даже пилотам среднего роста. Объем кофров впечатляет - 99 литров, что позволяет брать с собой все необходимое в дальние поездки.
На асфальте и грейдере CFMOTO 800MT Touring ведет себя уверенно и предсказуемо. В сложное бездорожье на нем отправляться не хочется - мотоцикл справится, но удовольствия от такой езды будет мало. Зато на твердых покрытиях он ощущается настоящим европейцем: четкая управляемость, стабильность и комфорт на высоких скоростях.
Самое интересное - цена. За CFMOTO 800MT Touring просят менее полутора миллионов рублей. Еще недавно за такие деньги можно было купить разве что немецкий мотоцикл с китайским мотором, а теперь - полноценный турист с европейским характером и сервисом. Китайские бренды пока не затронуты санкциями, поэтому с запчастями и обслуживанием проблем не возникает. Это серьезное преимущество на фоне неопределенности с европейскими марками.
CFMOTO 800MT Touring - это не просто очередной китайский мотоцикл. Это попытка выйти на новый уровень и доказать, что Китай способен создавать технику мирового класса. И, похоже, у них это получилось.
