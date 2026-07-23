Аэродинамика от Pininfarina и рекорд 315 км/ч: как CFMoto V4 SR-RR меняет расклад на рынке

CFMoto V4 SR-RR: новый рекорд скорости среди китайских мотоциклов - 315,82 км/ч

CFMoto V4 SR-RR после испытаний в аэродинамической трубе Pininfarina установил рекорд скорости для китайских мотоциклов. Модель демонстрирует, как современные технологии и сотрудничество с европейскими инженерами меняют рынок спортивных байков прямо сейчас.

CFMoto V4 SR-RR после испытаний в аэродинамической трубе Pininfarina установил рекорд скорости для китайских мотоциклов. Модель демонстрирует, как современные технологии и сотрудничество с европейскими инженерами меняют рынок спортивных байков прямо сейчас.

Рынок альтернативных мотоциклов получил новый ориентир: CFMoto V4 SR-RR официально зафиксировала скорость 315,82 км/ч, что стало национальным рекордом для техники китайского производства. Этот результат не только демонстрирует технологический прогресс, но и способствует активному сотрудничеству с ведущими инженерными школами, что позволяет изменить расстановку сил на мировом рынке.

Для достижения столь высоких скоростей китайский производитель обратился к знаменитому итальянскому дизайн-бюро Pininfarina, известному по сотрудничеству с Ferrari и Maserati. Испытания проходили в полномасштабной аэродинамической трубе, где специалисты анализировали обтекание корпуса, эффективность охлаждения и работу подвижных аэродинамических элементов. Главная задача заключалась в том, чтобы минимизировать сопротивление воздуха, повысить устойчивость на скоростях свыше 300 км/ч и обеспечить прижимную силу на переднем колесе.

Особое внимание уделили точности измерений: на мотоцикл установили манекен водителя с имитацией экипировки и защитных элементов. В процессе испытаний использовались датчики давления и маркеры потока, которые в первую очередь отслеживали движение воздуха вокруг обтекателя, ветрового стекла и корпуса пилота. Такой подход помог выявить турбулентные зоны и улучшить управляемость мотоцикла на экстремальных скоростях.

Премьера CFMoto V4 SR-RR состоялась на выставке EICMA в Милане в 2025 году. Уже через семь месяцев, в июне 2026-го, модель установила рекорд, ставший знаковым событием для всей индустрии. Формально V4 SR-RR пока остается концептом, однако тщательная доработка и внимание к деталям указывают на подготовку к серийному производству. Китайский бренд явно ориентируется на опыт европейских производителей, предлагая не только мощность двигателя, но и современные аэродинамические решения.

CFMoto активно инвестирует в развитие инженерных компетенций и сотрудничество с зарубежными партнерами. Это может свидетельствовать о стремлении не только закрепиться на внешнем рынке, но и конкурировать на мировом уровне. Для российских мотоциклистов появление таких моделей открывает новые возможности выбора и показывает, что китайские производители уже способны предлагать технику, сопоставимую с лучшими мировыми образцами.

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