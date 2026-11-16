Подвижные крылья и более 210 сил: чем удивил новый супербайк CFMOTO V4SR-RR

16 ноября 2026, 16:30
Китайский ответ BMW и Ducati: каким получился литровый супербайк от CFMOTO
Китайский ответ BMW и Ducati: каким получился литровый супербайк от CFMOTO
На выставке EICMA в Италии китайская компания CFMOTO показала V4SR-RR с атмосферным мотором объемом 997 куб. см и отдачей свыше 210 л.с. Байк сопоставляют с BMW M 1000 RR и Ducati Panigale V4 S. Активные винглеты стали одной из главных особенностей новинки.
Винглеты V4SR-RR могут менять угол атаки, причем левая и правая стороны работают независимо. По данным CFMOTO, такая схема дает возможность смещать аэродинамическую нагрузку, а система увеличивает прижимную силу на переднем колесе на 20%. Компания показала супербайк на выставке EICMA 2026 в Италии; среди его ориентиров названы BMW M 1000 RR и Ducati Panigale V4 S. V4SR-RR представили в почти серийном виде. Это первый супербайк марки и ее выход в литровый класс.
В основе модели разработанный CFMOTO атмосферный 90-градусный V4 объемом 997 куб. см и мощностью свыше 210 л.с. Двигатель раскручивается до 15 000 об/мин. Его коленвал вращается в обратную сторону, как у Ducati V4. В конструкции применены титановые шатуны и полностью титановый выпуск Akrapovič. Максимальная скорость заявлена свыше 315 км/ч. Заявка серьезная.
За управляемость отвечает подвеска Öhlins. Тормозные компоненты поставляет Brembo, отдельно указаны суппорты Brembo Hypure Sport. В стандартное оснащение входят шины Pirelli Diablo Supercorsa SP V4. Сухая масса мотоцикла составляет около 180 кг. Переднерамное шасси оснащено запатентованной регулируемой системой усиления рамы, с помощью которой можно менять настройки конструкции.
Внешность новинки напоминает Ducati формой выхлопа и хвостовой части. По утверждению CFMOTO, это первый мотоцикл в классе с активными аэродинамическими элементами. Независимая работа левого и правого винглетов дает возможность менять аэродинамический баланс. Заявленный эффект системы, увеличение прижимной силы на переднем колесе на 20%, по замыслу производителя, должно способствовать более эффективному торможению.
К слову, V4SR-RR стал первым супербайком CFMOTO. Вместе с дорожной моделью показали Carbon Black, трековую версию с матово-черной отделкой и карбоновыми кузовными элементами. У нее сухое проскальзывающее сцепление STM и отличающийся от стандартного титановый выпуск Akrapovič.
Производитель пока не подтвердил серийный выпуск хардкорной версии Carbon Black. Цены и сроки выхода обычного V4SR-RR на рынок также не объявлены. Однако, премьера производственной версии на EICMA обозначила близкий к серийному статус дорожного супербайка из Китая.
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