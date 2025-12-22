Цифровой художник дал Chevrolet Chevelle 1970 года смелый и свежий облик

CGI-рендер Chevelle 1970 года удивил необычным цветом и огромными дисками

Виртуальный Chevelle 1970 года получил необычный зеленый окрас и огромные диски. Дизайн вызвал бурю эмоций у пользователей соцсетей. Интерьер и экстерьер выполнены в едином стиле. Такой подход к классике удивил даже поклонников ретро-авто.

Поклонников классических автомобилей продолжают удивлять виртуальные художники своими необычными проектами. На этот раз в центре внимания оказался Chevrolet Chevelle 1970 года, который благодаря цифровому тюнингу превратился в нечто совершенно новое.

Автомобиль получил насыщенный зеленый окрас под названием Faded Forest Pine, напоминающий популярные ароматизаторы для салона. Этот цвет покрывает кузов от бампера до бампера.

Внешний вид лишили привычных хромированных деталей, что придало ему современный и лаконичный вид. Их заменили акценты из розового золота, которые доминируют на огромных 24-дюймовых колесных дисках. По меркам 70-х такие колеса казались бы гигантскими, хотя сегодня они уже не редкость. Диски выполнены в стиле W-образных спиц, а их цвет гармонирует с кузовом благодаря зеленым вставкам.

Автором этого цифрового проекта выступил художник под ником @412donklife, разместивший рендер у себя в соцсетях. Публикация собрала тысячи лайков и восторженных комментариев. Многие отметили, что такой Chevelle выглядит по-настоящему эффектно.

Интерьер также был переосмыслен. Через стекло виден салон, отделанный коричневой тканью с зелеными акцентами в тон кузову. Установлены спортивные ковшеобразные сиденья с точечными ремнями безопасности, добавляющие спортивности. Рулевое колесо, частично показано на рендере, и судя по всему, имеет эксклюзивный дизайн в стиле тех же дисков.

Интересно, что, несмотря на большие колеса и яркий тюнинг, этот Chevelle не попадает под определение «донк» — термин, который относится только к Chevrolet Caprice и Impala 1971–1976 годов. Chevelle остается в стороне от этого субкультурного явления, хотя и выглядит не менее выразительно.

В итоге проект наглядно показывает, как даже культовые модели можно переосмыслить, сохранив их характер и добавив свежие детали. Остается только гадать, появится ли когда-нибудь такой Chevelle в реальности или навсегда останется виртуальным экспериментом.