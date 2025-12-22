Цифровой художник дал Chevrolet Chevelle 1970 года смелый и свежий облик

22 декабря 2025, 10:41
CGI-рендер Chevelle 1970 года удивил необычным цветом и огромными дисками
CGI-рендер Chevelle 1970 года удивил необычным цветом и огромными дисками
Виртуальный Chevelle 1970 года получил необычный зеленый окрас и огромные диски. Дизайн вызвал бурю эмоций у пользователей соцсетей. Интерьер и экстерьер выполнены в едином стиле. Такой подход к классике удивил даже поклонников ретро-авто.
Поклонников классических автомобилей продолжают удивлять виртуальные художники своими необычными проектами. На этот раз в центре внимания оказался Chevrolet Chevelle 1970 года, который благодаря цифровому тюнингу превратился в нечто совершенно новое.
Автомобиль получил насыщенный зеленый окрас под названием Faded Forest Pine, напоминающий популярные ароматизаторы для салона. Этот цвет покрывает кузов от бампера до бампера.
Внешний вид лишили привычных хромированных деталей, что придало ему современный и лаконичный вид. Их заменили акценты из розового золота, которые доминируют на огромных 24-дюймовых колесных дисках. По меркам 70-х такие колеса казались бы гигантскими, хотя сегодня они уже не редкость. Диски выполнены в стиле W-образных спиц, а их цвет гармонирует с кузовом благодаря зеленым вставкам.
Автором этого цифрового проекта выступил художник под ником @412donklife, разместивший рендер у себя в соцсетях. Публикация собрала тысячи лайков и восторженных комментариев. Многие отметили, что такой Chevelle выглядит по-настоящему эффектно.
Интерьер также был переосмыслен. Через стекло виден салон, отделанный коричневой тканью с зелеными акцентами в тон кузову. Установлены спортивные ковшеобразные сиденья с точечными ремнями безопасности, добавляющие спортивности. Рулевое колесо, частично показано на рендере, и судя по всему, имеет эксклюзивный дизайн в стиле тех же дисков.
Интересно, что, несмотря на большие колеса и яркий тюнинг, этот Chevelle не попадает под определение «донк» — термин, который относится только к Chevrolet Caprice и Impala 1971–1976 годов. Chevelle остается в стороне от этого субкультурного явления, хотя и выглядит не менее выразительно.
В итоге проект наглядно показывает, как даже культовые модели можно переосмыслить, сохранив их характер и добавив свежие детали. Остается только гадать, появится ли когда-нибудь такой Chevelle в реальности или навсегда останется виртуальным экспериментом.
Похожие материалы Шевроле
-
23.12.2025, 10:29
В Беларуси построили уникальный дизельный Volkswagen Beetle мощностью 240 л.с
Владелец из Беларуси превратил старый Beetle в нечто особенное. Мощность выросла до 240 л.с. Автомобиль получил множество доработок. Семья не спешит расставаться с машиной. Почему дети просят газовать — узнаете в материале.Читать далее
-
23.12.2025, 10:23
В Петербурге дилеры XCITE распродают тестовые автомобили из-за дефицита новых
Петербургские автосалоны столкнулись с нехваткой новых XCITE. Покупателям предлагают тестовые машины. Почему исчезают популярные модели? Что ждет рынок дальше? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 09:54
Cub Drifter 2016 - уникальный кемпер с двойным складыванием для бездорожья и путешествий
Рынок кемперов постоянно пополняется новыми моделями, но опытные производители по-прежнему в цене. Cub Campers из Австралии - один из таких брендов. Компания с 1968 года создает прицепы для путешествий, которые славятся надежностью. Чем удивляет Cub Drifter 2016? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 09:37
Амберавто готовит к выходу два новых электрокара для России в 2026 году
В 2026 году Амберавто планирует расширить линейку электромобилей. Компания готовит кроссовер и хэтчбек. Новинки появятся в третьем квартале. Подробности о моделях пока держатся в секрете. Ожидается, что интерес к бренду вырастет.Читать далее
-
23.12.2025, 08:46
BMW отзывает кроссоверы X3 2025 и 2026 модельного года из-за сбоя в системе рулевого управления
BMW объявила об отзыве большого количества X3 из-за риска самопроизвольного движения руля. Причина - программное обеспечение, поставленное Bosch. Водителей ждет бесплатная проверка и обновление. Подробности о масштабах и последствиях - в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 08:29
Редкий ГАЗ-3111 с мотором Toyota 3RZ-FE продают в Ставропольском крае за 1,5 млн рублей
В Ставропольском крае появился необычный ГАЗ-3111. Автомобиль оснащен мотором Toyota. Модель крайне редкая, таких машин почти не осталось. Цена вызывает интерес у коллекционеров. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 08:23
Легендарная Alfa Romeo 33 Stradale вернулась в Италию после американского турне
Alfa Romeo 33 Stradale вновь оказалась в центре внимания. После долгого путешествия по США она вернулась на родину. Теперь уникальный спорткар можно увидеть в музее в Арезе. Почему этот автомобиль называют самым красивым в мире? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 07:58
Ford завершает выпуск Escape и Lincoln Corsair в США, завод в Луисвилле меняет профиль
Ford сворачивает производство Escape и Corsair в США. Последний экземпляр Escape уже сошел с конвейера. Судьба завода в Луисвилле вызывает вопросы. На кузове последнего авто - автографы сотрудников. Что ждет американский рынок дальше - пока неизвестно.Читать далее
-
23.12.2025, 07:37
Редкий Ford Mustang GT/CS 1968 года найден спустя 12 лет после смерти владельца
В Калифорнии обнаружен подлинный Mustang GT/CS 1968 года. Машина простояла без движения с 2013 года. Владелец не успел завершить реставрацию. Автомобиль сохранил оригинальные детали и ждет нового хозяина. Интерес к лоту огромный, но судьба раритета пока не решена.Читать далее
-
23.12.2025, 06:39
Дилер купил два Corvette ради одного для Шакила О’Нила, но тот передумал забирать авто
Дилер по эксклюзивным авто решил создать особый Corvette для Шакила О’Нила. Для этого пришлось купить сразу две машины и объединить их в одну. Но внезапно баскетболист отказался от заказа. История о том, как даже самые необычные проекты могут закончиться неожиданно.Читать далее
Похожие материалы Шевроле
-
23.12.2025, 10:29
В Беларуси построили уникальный дизельный Volkswagen Beetle мощностью 240 л.с
Владелец из Беларуси превратил старый Beetle в нечто особенное. Мощность выросла до 240 л.с. Автомобиль получил множество доработок. Семья не спешит расставаться с машиной. Почему дети просят газовать — узнаете в материале.Читать далее
-
23.12.2025, 10:23
В Петербурге дилеры XCITE распродают тестовые автомобили из-за дефицита новых
Петербургские автосалоны столкнулись с нехваткой новых XCITE. Покупателям предлагают тестовые машины. Почему исчезают популярные модели? Что ждет рынок дальше? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 09:54
Cub Drifter 2016 - уникальный кемпер с двойным складыванием для бездорожья и путешествий
Рынок кемперов постоянно пополняется новыми моделями, но опытные производители по-прежнему в цене. Cub Campers из Австралии - один из таких брендов. Компания с 1968 года создает прицепы для путешествий, которые славятся надежностью. Чем удивляет Cub Drifter 2016? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 09:37
Амберавто готовит к выходу два новых электрокара для России в 2026 году
В 2026 году Амберавто планирует расширить линейку электромобилей. Компания готовит кроссовер и хэтчбек. Новинки появятся в третьем квартале. Подробности о моделях пока держатся в секрете. Ожидается, что интерес к бренду вырастет.Читать далее
-
23.12.2025, 08:46
BMW отзывает кроссоверы X3 2025 и 2026 модельного года из-за сбоя в системе рулевого управления
BMW объявила об отзыве большого количества X3 из-за риска самопроизвольного движения руля. Причина - программное обеспечение, поставленное Bosch. Водителей ждет бесплатная проверка и обновление. Подробности о масштабах и последствиях - в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 08:29
Редкий ГАЗ-3111 с мотором Toyota 3RZ-FE продают в Ставропольском крае за 1,5 млн рублей
В Ставропольском крае появился необычный ГАЗ-3111. Автомобиль оснащен мотором Toyota. Модель крайне редкая, таких машин почти не осталось. Цена вызывает интерес у коллекционеров. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 08:23
Легендарная Alfa Romeo 33 Stradale вернулась в Италию после американского турне
Alfa Romeo 33 Stradale вновь оказалась в центре внимания. После долгого путешествия по США она вернулась на родину. Теперь уникальный спорткар можно увидеть в музее в Арезе. Почему этот автомобиль называют самым красивым в мире? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 07:58
Ford завершает выпуск Escape и Lincoln Corsair в США, завод в Луисвилле меняет профиль
Ford сворачивает производство Escape и Corsair в США. Последний экземпляр Escape уже сошел с конвейера. Судьба завода в Луисвилле вызывает вопросы. На кузове последнего авто - автографы сотрудников. Что ждет американский рынок дальше - пока неизвестно.Читать далее
-
23.12.2025, 07:37
Редкий Ford Mustang GT/CS 1968 года найден спустя 12 лет после смерти владельца
В Калифорнии обнаружен подлинный Mustang GT/CS 1968 года. Машина простояла без движения с 2013 года. Владелец не успел завершить реставрацию. Автомобиль сохранил оригинальные детали и ждет нового хозяина. Интерес к лоту огромный, но судьба раритета пока не решена.Читать далее
-
23.12.2025, 06:39
Дилер купил два Corvette ради одного для Шакила О’Нила, но тот передумал забирать авто
Дилер по эксклюзивным авто решил создать особый Corvette для Шакила О’Нила. Для этого пришлось купить сразу две машины и объединить их в одну. Но внезапно баскетболист отказался от заказа. История о том, как даже самые необычные проекты могут закончиться неожиданно.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве