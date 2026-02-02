Виртуальный тюнинг Ferrari Purosangue с массивными дисками и серебристым цветом вызвал бурю обсуждений среди автолюбителей

2 февраля 2026, 08:10
CGI-версия Ferrari Purosangue с огромными колесами и серебристым кузовом удивила сеть
Ferrari Purosangue в необычном исполнении с гигантскими колесами и серебристым окрасом стал героем нового виртуального проекта. Эта модификация подчеркивает уникальность модели и ее роль в современной линейке бренда.
Виртуальные эксперименты с автомобилями все чаще становятся поводом для дискуссий среди поклонников автодизайна и технологий. На этот раз в центре внимания оказался Ferrari Purosangue - кроссовер, который уже успел изменить представление о возможностях итальянской марки. В 2026 году интерес к этой модели не ослабевает, на этом фоне вышел CGI-проект с массивными колесами и серебристым кузовом, который только подогрел споры о границах, допустимых в тюнинге премиальных авто.
Ferrari Purosangue — не просто очередная новинка, а стратегический продукт для бренда. С момента запуска производства в Маранелло в 2023 году модель стала символом новой эры для компании, что позволило увеличить продажи и привлечь новую аудиторию. В отличие от традиционных марок спорткаров, Purosangue ориентировался на высокую практичность: дорожный просвет, просторный салон и универсальность, что сделало его конкурентом для таких моделей, как Aston Martin DBX и Lamborghini Urus.
Габариты Purosangue впечатляют: длина почти 5 метров, ширина более 2 метров, колесная база - 3 метра. Несмотря на визуальную легкость, масса автомобиля составляет 2 тонны, что не мешает ему выдавать выдающиеся динамические характеристики. Под капотом скрывается атмосферный V12 объемом 6,5 литра, выдающий 725 л.с. и 716 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч занимает всего 3,3 секунды, максимальная скорость достигает 350 км/ч – показатели, достойные суперкара.
Инженеры Ferrari понимают, что Purosangue — это не внедорожник в привычном виде, а скорее кроссовер с солидным характером. В основе конструкции лежит множество решений, позаимствованных у купе Roma, дизайн кузова разрабатывался под руководством Флавио Манцони, известного по проектам F12berlinetta и Monza SP1. Особое внимание уделено деталям: передние двери открываются традиционно, а задние - против движения, что придает модели эксклюзивности.
На фоне этих фактов появление виртуального проекта с гигантскими колесами и серебристым лакокрасочным покрытием выглядит особенно дерзко. Автор CGI-рендера, известный в соцсетях как @412donklife, предложил свое видение Purosangue, балансируя на границе между эпатажем и стилем. Несмотря на отсутствие информации о точном диаметре дисков, визуальный эффект получился более мощным: автомобиль словно создан для подиума, хотя в реальности существует только в цифровом пространстве.
Подобный подход к виртуальному тюнингу вызывает неоднозначную реакцию: одни считают подобные эксперименты недопустимыми, другие - продвигают видят в них современные тенденции и поиск новых форм самовыражения. В любом случае, проект с серебристым Purosangue доказал, что цифровые технологии меняют восприятие даже самых статусных автомобилей. В 2026 году подобные работы уже не воспринимаются как курьез, а стали частью глобального автомобильного дискурса.
Похожие материалы Феррари
-
20.01.2026, 07:50
Ferrari Purosangue в стиле Keyvany: 888 сил, карбон и двери самоубийцы
Keyvany превратил Purosangue в неузнаваемый Porro. Карбоновый обвес, 888 л.с., двери самоубийцы и интерьер на заказ. Ferrari вряд ли одобрит такой эксперимент. Узнайте, что изменилось внутри и снаружи.Читать далее
-
08.09.2025, 08:08
Малума стал владельцем уникального Ferrari Purosangue в мятном цвете
Известный музыкант удивил поклонников новым автомобилем. Он выбрал редкую версию Ferrari. Покупка стала символом его успеха. Подробности — в нашем материале.Читать далее
-
09.12.2024, 17:11
Xiaomi рассекретил свой первый кроссовер. Неприлично похож на Ferrari
Китайский технологический гигант Xiaomi спешит выпустить вслед за первой моделью вторую. Компанию седану составит кроссовер Xiaomi YU7. Обе модели выполнены в едином стиле, но, с другой стороны, китайский кроссовер невероятно похож на итальянский Ferrari Purosangue.Читать далее
-
08.11.2024, 07:09
5 самых дорогих новых автомобилей в России в ноябре 2024 года
Продажи роскошных автомобилей растут в России третий месяц подряд. Официально они в нашу страну не поставляются, но дилеры и частные посредники готовы выполнить любой каприз состоятельного заказчика.Читать далее
-
02.02.2026, 08:15
Корпоративные продажи новых легковых авто в России рухнули до минимума
Вышло исследование: корпоративный сектор в 2025 году резко сократил закупки новых легковых автомобилей. Доля юридических лиц на рынке снизилась до исторического минимума, а лидеры среди брендов и моделей заметно изменились. Какие причины стоят за этим трендом и что это значит для рынка - разбираемся в деталях.Читать далее
-
02.02.2026, 08:03
Редкий Mercedes-Benz S600 Назарбаева выставлен на продажу в Казахстане
В Алматы появился на продаже Mercedes-Benz S 600 Guard 1993 года с заводской бронекапсулой B7, который был создан специально для первых лиц страны. Почему этот автомобиль вызывает ажиотаж среди коллекционеров и что делает его по-настоящему уникальным — разбираемся в деталях. Вышло исследование: чем отличается заводская броня от доработок и почему такие машины ценятся в разы выше.Читать далее
-
02.02.2026, 07:51
Утильсбор в цене новых авто: сколько реально платит покупатель в 2026 году
Доля утильсбора в цене новых машин в России достигла рекордных значений. Эксперт объяснил, как это отражается на кошельке покупателей и судьбе автопрома, и какие последствия ждут отечественный рынок.Читать далее
-
02.02.2026, 07:49
Производство Haval Jolion в России: где собирают популярный кроссовер и степень локализации
Haval Jolion уверенно занимает лидирующие позиции среди китайских кроссоверов в России. Модель собирают на современном заводе в Узловой, что позволяет адаптировать комплектации под местные условия и спрос. Разбираемся, почему это важно для покупателей.Читать далее
-
02.02.2026, 07:42
Экспорт Москвич 2140SL: почему модернизированный седан не стал хитом в Европе
Почему Москвич 2140SL, несмотря на обновления и амбиции, не смог заинтересовать европейских покупателей. Какие детали и решения сыграли ключевую роль, и что это говорит о перспективах российских авто сегодня.Читать далее
-
02.02.2026, 07:40
Три Bugatti Bolide на снегу: уникальное шоу гиперкаров в Альпах
В швейцарском Санкт-Морице состоялось событие, которое невозможно повторить нигде в мире: сразу три Bugatti Bolide вышли на ледяную трассу. Почему этот эксперимент с гиперкарами вызвал такой резонанс и что это значит для будущего эксклюзивных автомобилей - разбираемся в материале.Читать далее
-
02.02.2026, 07:33
Необычный фургон Shift Van: как мобильный дом с раздвижным душем меняет представление о комфорте
Современные дома на колесах уже не ограничиваются стандартным набором удобств. Фургон Shift Van с инновационной системой раздвижного душа и шкафа демонстрирует, как можно совместить стиль, уют и функциональность в одном автомобиле. Такой подход меняет представление о мобильном жилье и задает новые стандарты для путешествий.Читать далее
