Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

2 февраля 2026, 08:10

CGI-версия Ferrari Purosangue с огромными колесами и серебристым кузовом удивила сеть

Виртуальный тюнинг Ferrari Purosangue с массивными дисками и серебристым цветом вызвал бурю обсуждений среди автолюбителей

CGI-версия Ferrari Purosangue с огромными колесами и серебристым кузовом удивила сеть

Ferrari Purosangue в необычном исполнении с гигантскими колесами и серебристым окрасом стал героем нового виртуального проекта. Эта модификация подчеркивает уникальность модели и ее роль в современной линейке бренда.

Виртуальные эксперименты с автомобилями все чаще становятся поводом для дискуссий среди поклонников автодизайна и технологий. На этот раз в центре внимания оказался Ferrari Purosangue - кроссовер, который уже успел изменить представление о возможностях итальянской марки. В 2026 году интерес к этой модели не ослабевает, на этом фоне вышел CGI-проект с массивными колесами и серебристым кузовом, который только подогрел споры о границах, допустимых в тюнинге премиальных авто.

Ferrari Purosangue — не просто очередная новинка, а стратегический продукт для бренда. С момента запуска производства в Маранелло в 2023 году модель стала символом новой эры для компании, что позволило увеличить продажи и привлечь новую аудиторию. В отличие от традиционных марок спорткаров, Purosangue ориентировался на высокую практичность: дорожный просвет, просторный салон и универсальность, что сделало его конкурентом для таких моделей, как Aston Martin DBX и Lamborghini Urus.

Габариты Purosangue впечатляют: длина почти 5 метров, ширина более 2 метров, колесная база - 3 метра. Несмотря на визуальную легкость, масса автомобиля составляет 2 тонны, что не мешает ему выдавать выдающиеся динамические характеристики. Под капотом скрывается атмосферный V12 объемом 6,5 литра, выдающий 725 л.с. и 716 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч занимает всего 3,3 секунды, максимальная скорость достигает 350 км/ч – показатели, достойные суперкара.

Инженеры Ferrari понимают, что Purosangue — это не внедорожник в привычном виде, а скорее кроссовер с солидным характером. В основе конструкции лежит множество решений, позаимствованных у купе Roma, дизайн кузова разрабатывался под руководством Флавио Манцони, известного по проектам F12berlinetta и Monza SP1. Особое внимание уделено деталям: передние двери открываются традиционно, а задние - против движения, что придает модели эксклюзивности.

На фоне этих фактов появление виртуального проекта с гигантскими колесами и серебристым лакокрасочным покрытием выглядит особенно дерзко. Автор CGI-рендера, известный в соцсетях как @412donklife, предложил свое видение Purosangue, балансируя на границе между эпатажем и стилем. Несмотря на отсутствие информации о точном диаметре дисков, визуальный эффект получился более мощным: автомобиль словно создан для подиума, хотя в реальности существует только в цифровом пространстве.

Подобный подход к виртуальному тюнингу вызывает неоднозначную реакцию: одни считают подобные эксперименты недопустимыми, другие - продвигают видят в них современные тенденции и поиск новых форм самовыражения. В любом случае, проект с серебристым Purosangue доказал, что цифровые технологии меняют восприятие даже самых статусных автомобилей. В 2026 году подобные работы уже не воспринимаются как курьез, а стали частью глобального автомобильного дискурса.

Упомянутые модели: Ferrari Purosangue
Упомянутые марки: Ferrari
