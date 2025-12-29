Alfa Romeo Ferox: как выглядел бы Stelvio, если бы стал настоящим премиальным оверлендером

CGI-визуализация Alfa Romeo Ferox превращает Stelvio в дерзкий внедорожник будущего

Alfa Romeo Stelvio уходит с рынка, но виртуальный Ferox удивляет новым взглядом на премиальный кроссовер. Дизайнеры кардинально изменили экстерьер, добавив внедорожные элементы. Неожиданные решения в деталях и смелый стиль интригуют поклонников марки. Каким мог бы быть Stelvio, если бы его создали для приключений?

Alfa Romeo Stelvio постепенно уходит в прошлое - итальянский бренд готовится завершить выпуск этой модели. Однако это не означает, что поклонники компактных премиальных кроссоверов останутся без новинок. Пока инженеры трудятся над преемником, в сети появился необычный проект, который переосмысливает Stelvio с совершенно другой стороны.

Виртуальный концепт под названием Alfa Romeo Ferox - плод фантазии дизайнера, который решил взглянуть на Stelvio как на настоящий оверлендер. Внешность автомобиля изменилась до неузнаваемости: передняя часть получила новую решетку радиатора, характерную для Alfa Romeo, а фары стали уже и сместились ниже, что придает облику агрессивности. Графика дневных ходовых огней напоминает о прошлых моделях BMW, но при этом сохраняет фирменный стиль итальянской марки.

Фото: tda_automotive / Соцсети

Бампер спереди переработан: теперь он выглядит более массивно, а боковые воздухозаборники стали короче. В профиль Ferox выделяется расширенными колесными арками с болтовым креплением - такой подход часто используют тюнинг-ателье, чтобы подчеркнуть внедорожный характер. Пороги и дверные ручки также подверглись изменениям: последние теперь скрыты, а зеркала стали тоньше и элегантнее.

Задняя часть концепта не менее впечатляющая. Заднее стекло стало более острым, крышка багажника и бампер получили новые формы, а диффузор с тремя ребрами и огромными круглыми патрубками выхлопа намекает на спортивный потенциал. Светотехника тоже обновилась, делая силуэт Ferox современным и узнаваемым.

Но главное - это внедорожные доработки. Подвеска заметно приподнята, а массивные шины на новых дисках обещают уверенное поведение вне асфальта. На крыше установлен багажник, который подчеркивает практичность и готовность к дальним поездкам. Дизайнеры отмечают, что для полного образа не хватает разве что дополнительного света над лобовым стеклом, шноркеля и лебедки, а также стальных бамперов и трубчатых подножек. Однако даже без этих деталей Ferox выглядит убедительно.

В целом, Alfa Romeo Ferox - это смелый взгляд на то, каким мог бы стать Stelvio, если бы его создали для настоящих приключений. Матовый зеленый цвет кузова и черный пластиковый обвес отлично сочетаются с массивными колесами, подчеркивая внедорожный характер. Такой автомобиль мог бы заинтересовать не только поклонников марки, но и всех, кто ищет стильный и необычный кроссовер для путешествий. А вы бы выбрали такой вариант или считаете подобные эксперименты излишними?