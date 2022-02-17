«Чаффи»: как выглядел лучший легкий танк Второй мировой
«Кадиллаки» и пушка из авиации
В начале Второй Мировой ситуация с танками у США была весьма печальная. У американской армии в наличии было лишь небольшое количество танков M2 – уже устаревших. В 1942 году в производство запустили знаменитые «Шерманы» – основные средние танки США. Но военным нужны были не только средние, но и лёгкие танки. И не такие как M2 из 1935 года, а современные, отвечающие всем требованиям времени.
В марте 1943 года появились конкретные требования к будущим лёгким боевым машинам. Военные хотели танк массой не более 20 тонн, с хорошей подвижностью, но вооружённый приличным 75-миллиметровым орудием. Разработкой занялся Cadillac, проект получил наименование T24.
В октябре 1943 года появился первый прототип. Военным машина понравилась. На испытаниях, правда, проявились определённые технические проблемы, но их устранили. В апреле 1944 года началось серийное производство новых танков, получивших наименование M24. Имя Chaffee («Чаффи») танк получил в честь генерала Эдна Романса Чаффи – создателя и первого командира американских танковых войск. Производство M24 продолжалось до июля 1945 года и было прекращено в связи с близившемся завершением Второй мировой войны.
Подробная информация
Бронирование корпус «Чаффи» имел такое: 25 миллиметров спереди, 19 сзади, 19 – 25 по бокам. Напомним, что это был лёгкий танк, а для этого типа машин толщина брони была вполне адекватной. Масса M24 составила 18 тонн.
Орудие, как уже было отмечено, танк получил новое, нужного военным калибром 75 миллиметром. Пулемёта было целых три. Один – спаренный с пушкой, второй – в шаровой установке впереди. Третий стоял на крыше и башне и предназначался для стрельбы по воздушным целям. Первые два имели калибр 7,62, а зенитный – 12,7 мм. Помимо орудия и пулемётов, танки оснащались миномётом для постановки дымовой завесы.
Двигателя поставили два, суммарной мощностью 288 «лошадей». На шоссе они разгоняли «Чаффи» до 56 км/ч.
Экипаж танка состоял из 4 человек. В башне находились командир и наводчик, а в отделении управления, соответственно, механик-водитель. Четвёртым был помощник механика-водителя, который в небоевых условиях располагался рядом с ним, а в бою пересаживался в башню и выполнял функции заряжающего. Примечательно, что органы управления танка дублировались, и помощник мехвода мог управлять машиной со своего места.
И как на деле?
Во Второй Мировой «Чаффи» использовались мало. Появились они слишком поздно. Во время Корейской войны M24 оказались единственными танками США, находившимся в данном регионе, поэтому они прибыли на фронт первыми. За неимением других машин их сперва пытались использовать и как средние танки, но с этой ролью лёгкие «Чаффи», конечно, справиться не могли.
Использование не по назначению негативно повлияло на оценку M24. С другой стороны, то небольшое количество машин, которое всё-таки попало на фронты Второй мировой, получило хорошие отзывы от американских командиров. «Двадцать Четвёртые» отлично показали себя как разведывательные машины. «Чаффи» часто называются лучшими лёгкими танками Второй Мировой войны. Впоследствии M24 использовались разными армиями в вооружённых конфликтах, а в некоторых странах стояли на вооружении аж до 2000-х годов.
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