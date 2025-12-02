Уникальный кемпер на 4-6 человек по цене ниже рынка – стоит ли брать такой вариант

Challenger Vany 114: доступный китайский автодом для путешествий и отдыха

В продаже появился автодом Challenger Vany 114 2019 года. Модель выделяется вместимостью и современным оснащением. Цена ниже рыночной, а комплектация удивляет. Подробности о возможностях и условиях покупки – в нашем материале.

На рынке появился интересный вариант для любителей путешествий на колесах – автодом Challenger Vany 114 2019 года выпуска. Эта модель позиционируется как доступное решение для семейных и длительных поездок, обеспечивая при этом достойный уровень комфорта и функциональности.

Challenger Vany 114 рассчитан на 4-6 человек, что делает его лучшим выбором для компании, друзей или семьи. Габариты автодома составляют 195 на 140 см, максимальная грузоподъемность достигает 4000 кг. Корпус изготовлен из стали, что обеспечивает надежность конструкции и удобство эксплуатации.

Внутри автодома предусмотрено все необходимое для комфортного проживания: отдельная спальная зона, полноценная ванная комната, внутренние шкафы для хранения вещей и современная система. Для приготовления еды установлена микроволновка, а для отдыха – телевизор. Все элементы интерьера продуманы до мелочей, чтобы сделать поездку максимально удобной.

Автодом соответствует экологическому стандарту Евро-6, что позволяет использовать его не только в России, но и в большинстве европейских стран. Белый цвет кузова соответствует современному стилю, а универсальная конструкция позволяет использовать Challenger Vany 114 как для походов, так и для длительных путешествий или даже в качестве местного офиса.

Стоимость автодома составляет 2500 долларов (200 000 рублей), но стоит помнить, что за доставку в нашу страну придется дополнительно заплатить. Сроки доставки обсуждаются индивидуально, но обычно они не превышают 10 дней. Покупателям доступны различные варианты комплектаций, а также дополнительные рекомендации по эксплуатации и уходу.

Challenger Vany 114 – это не просто средство передвижения, а полноценный дом на колесах, который открывает новые горизонты для автотуризма. Такой вариант подойдет тем, кто ценит свободу передвижения, комфорт и возможность путешествовать в любой момент.