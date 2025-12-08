Полный привод, мороз и три экрана: чем удивил Changan CS 75 Plus AWD в Лапландии

Changan CS 75 Plus AWD: тест-драйв на севере и новые цены в России

Changan CS 75 Plus AWD выходит на российский рынок с полным приводом. Цены и комплектации уже известны. Мы испытали кроссовер в суровых условиях Лапландии. Неожиданные детали теста раскрыты в материале.

Changan не стал тянуть с обновлением своего кроссовера CS 75 Plus AWD: спустя всего год после прошлой версии на российском рынке появилась новая модификация, и теперь она оснащена полноценным полным приводом. Как сообщает abiznews, перемены затронули не только техническую часть, но и комплектации, а также ценовую политику. В этот раз мы отправились в Лапландию, чтобы проверить, насколько кроссовер готов к настоящей зиме и что скрывается за его обновленным обликом.

В России старт продаж полноприводных версий CS 75 Plus AWD уже объявлен. Базовая комплектация LUXE оценена в 4 099 900 рублей, а более продвинутая TECH — в 4 249 900 рублей. В ближайшее время дилеры обещают добавить еще три моноприводные версии с менее мощными моторами, но их стоимость пока держится в секрете. Интрига сохраняется, ведь именно цена часто становится решающим фактором для покупателей.

Тест-драйв проходил в условиях, которые сложно назвать комфортными: температура опускалась ниже минус 25, а дороги Мурманской области больше напоминали полигон для выживания, чем привычный асфальт. Ледяные трассы, снежные заносы и бескрайние просторы вокруг Териберки стали настоящим испытанием для кроссовера. Именно здесь проявились все сильные и слабые стороны новинки.

Фото: Changan

Главное новшество — это, конечно, система полного привода. В основе лежит муфта BorgWarner шестого поколения, которая отличается высокой устойчивостью к перегреву и быстрой реакцией. В режиме «Снег» муфта подключается за 0,2 секунды, что позволяет уверенно держать траекторию даже на рыхлом покрытии. Для сложных участков предусмотрен режим «Песок», который, несмотря на название, отлично справляется с глубоким снегом. На трассе Р-21 «Кола» кроссовер показал себя уверенно: электроника быстро перераспределяет тягу, а водитель чувствует себя спокойно даже на скользких виражах.

Под капотом — обновленный турбомотор BlueCore 2.0, выдающий 235 л.с. и увеличенный крутящий момент. В паре с 8-ступенчатым автоматом от AISIN двигатель работает плавно и эластично, что особенно важно при низких температурах. Автоматическая коробка быстро адаптируется к условиям, а блокировка гидротрансформатора уже со второй передачи обеспечивает почти прямую связь между мотором и колесами. Это заметно снижает потери мощности и делает разгон на льду более предсказуемым.

Внутри кроссовер встречает водителя и пассажиров цифровым кокпитом: три экрана суммарной диагональю 37 дюймов создают ощущение футуристичности. Даже в базовой версии предусмотрен полный зимний пакет — подогрев сидений, руля и лобового стекла. Причем кнопки вынесены отдельно для каждого ряда, что особенно удобно в морозы. В версии TECH добавлены кресла Zero Gravity с массажем и вентиляцией, а также аудиосистема Pioneer с 14 динамиками. В условиях северной зимы такие опции превращают поездку в настоящее удовольствие.

Фото: Changan

Отдельно стоит отметить работу адаптивного круиз-контроля и навигации с Яндекс Картами. Даже в условиях плотного снегопада и редкого трафика электроника не теряет ориентацию и помогает объезжать самые сложные участки. В режиме «Эконом» кроссовер становится переднеприводным, что позволяет экономить топливо на сухом асфальте.

Changan CS 75 Plus AWD произвел впечатление сбалансированного и технологичного кроссовера, способного справиться с суровыми условиями Русского Севера. Он не только уверенно преодолевает снег и лед, но и делает это с запасом мощности и комфорта. По информации abiznews, новинка может стать одним из самых интересных предложений в своем сегменте, особенно для тех, кто ценит современные технологии и не боится зимних дорог.

Если Вы не знали, Changan — один из крупнейших автопроизводителей Китая, активно развивающийся на российском рынке. Компания известна своими инновационными решениями и широким модельным рядом, который включает как бюджетные, так и премиальные автомобили. В последние годы бренд делает ставку на современные технологии, цифровизацию и адаптацию моделей под суровые климатические условия России. Благодаря этому Changan быстро завоевывает популярность среди российских автолюбителей.