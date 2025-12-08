Полный привод, мороз и три экрана: чем удивил Changan CS 75 Plus AWD в Лапландии

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дмитрий Новиков

8 декабря 2025, 13:24

Changan CS 75 Plus AWD: тест-драйв на севере и новые цены в России

Changan CS 75 Plus AWD: тест-драйв на севере и новые цены в России

Полный привод, мороз и три экрана: чем удивил Changan CS 75 Plus AWD в Лапландии

Changan CS 75 Plus AWD: тест-драйв на севере и новые цены в России

Changan CS 75 Plus AWD выходит на российский рынок с полным приводом. Цены и комплектации уже известны. Мы испытали кроссовер в суровых условиях Лапландии. Неожиданные детали теста раскрыты в материале.

Changan CS 75 Plus AWD выходит на российский рынок с полным приводом. Цены и комплектации уже известны. Мы испытали кроссовер в суровых условиях Лапландии. Неожиданные детали теста раскрыты в материале.

Changan не стал тянуть с обновлением своего кроссовера CS 75 Plus AWD: спустя всего год после прошлой версии на российском рынке появилась новая модификация, и теперь она оснащена полноценным полным приводом. Как сообщает abiznews, перемены затронули не только техническую часть, но и комплектации, а также ценовую политику. В этот раз мы отправились в Лапландию, чтобы проверить, насколько кроссовер готов к настоящей зиме и что скрывается за его обновленным обликом.

В России старт продаж полноприводных версий CS 75 Plus AWD уже объявлен. Базовая комплектация LUXE оценена в 4 099 900 рублей, а более продвинутая TECH — в 4 249 900 рублей. В ближайшее время дилеры обещают добавить еще три моноприводные версии с менее мощными моторами, но их стоимость пока держится в секрете. Интрига сохраняется, ведь именно цена часто становится решающим фактором для покупателей.

Тест-драйв проходил в условиях, которые сложно назвать комфортными: температура опускалась ниже минус 25, а дороги Мурманской области больше напоминали полигон для выживания, чем привычный асфальт. Ледяные трассы, снежные заносы и бескрайние просторы вокруг Териберки стали настоящим испытанием для кроссовера. Именно здесь проявились все сильные и слабые стороны новинки.

Фото: Changan

Главное новшество — это, конечно, система полного привода. В основе лежит муфта BorgWarner шестого поколения, которая отличается высокой устойчивостью к перегреву и быстрой реакцией. В режиме «Снег» муфта подключается за 0,2 секунды, что позволяет уверенно держать траекторию даже на рыхлом покрытии. Для сложных участков предусмотрен режим «Песок», который, несмотря на название, отлично справляется с глубоким снегом. На трассе Р-21 «Кола» кроссовер показал себя уверенно: электроника быстро перераспределяет тягу, а водитель чувствует себя спокойно даже на скользких виражах.

Под капотом — обновленный турбомотор BlueCore 2.0, выдающий 235 л.с. и увеличенный крутящий момент. В паре с 8-ступенчатым автоматом от AISIN двигатель работает плавно и эластично, что особенно важно при низких температурах. Автоматическая коробка быстро адаптируется к условиям, а блокировка гидротрансформатора уже со второй передачи обеспечивает почти прямую связь между мотором и колесами. Это заметно снижает потери мощности и делает разгон на льду более предсказуемым.

Внутри кроссовер встречает водителя и пассажиров цифровым кокпитом: три экрана суммарной диагональю 37 дюймов создают ощущение футуристичности. Даже в базовой версии предусмотрен полный зимний пакет — подогрев сидений, руля и лобового стекла. Причем кнопки вынесены отдельно для каждого ряда, что особенно удобно в морозы. В версии TECH добавлены кресла Zero Gravity с массажем и вентиляцией, а также аудиосистема Pioneer с 14 динамиками. В условиях северной зимы такие опции превращают поездку в настоящее удовольствие.

Фото: Changan

Отдельно стоит отметить работу адаптивного круиз-контроля и навигации с Яндекс Картами. Даже в условиях плотного снегопада и редкого трафика электроника не теряет ориентацию и помогает объезжать самые сложные участки. В режиме «Эконом» кроссовер становится переднеприводным, что позволяет экономить топливо на сухом асфальте.

Changan CS 75 Plus AWD произвел впечатление сбалансированного и технологичного кроссовера, способного справиться с суровыми условиями Русского Севера. Он не только уверенно преодолевает снег и лед, но и делает это с запасом мощности и комфорта. По информации abiznews, новинка может стать одним из самых интересных предложений в своем сегменте, особенно для тех, кто ценит современные технологии и не боится зимних дорог.

Если Вы не знали, Changan — один из крупнейших автопроизводителей Китая, активно развивающийся на российском рынке. Компания известна своими инновационными решениями и широким модельным рядом, который включает как бюджетные, так и премиальные автомобили. В последние годы бренд делает ставку на современные технологии, цифровизацию и адаптацию моделей под суровые климатические условия России. Благодаря этому Changan быстро завоевывает популярность среди российских автолюбителей.

Упомянутые модели: Changan CS75 Plus
Упомянутые марки: Changan
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Чинган

Похожие материалы Чинган

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Hyundai Staria Signature: футуристический минивэн с характером и компромиссами
В России стартовали продажи нового электрокроссовера Evolute i-Joy второго поколения
Только один «китаец» пробился в десятку самых продаваемых автомобилей в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Воронеж Красноярск Благовещенск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться