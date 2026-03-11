Производство кроссовера Changan CS35 Max обсуждают в Калининграде

Changan CS35 Max может начать собирать в России: обсуждается площадка «Автотор»

Changan официально подтвердил: вопрос о запуске сборки CS35 Max в России на повестке дня. Место выбрано не случайно.Почему это решение может изменить рынок, какие комплектации и цены уже известны, и что будет с поставками из Китая - разбираемся подробно.

Российские автолюбители все чаще обращают внимание на новые модели из Китая, и новость о возможном запуске производства Changan CS35 Max в России может стать настоящим прорывом для рынка. Если проект получит одобрение, это позволит не только снизить зависимость от импорта, но и сделать популярный кроссовер доступнее для покупателей. Как сообщает «Российская Газета», в пресс-службе Changan подтвердили: компания рассматривает вариант организации сборки CS35 Max на территории страны, а среди потенциальных площадок фигурирует калининградский завод «Автотор».

Пока окончательное решение не принято, но сам факт обсуждения говорит о серьезных планах бренда закрепиться на российском рынке. Сейчас все автомобили Changan CS35 Max, которые появились в продаже в прошлом месяце, поступают напрямую из Китая. Модель оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 л.с. и семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Габариты кроссовера - 4540 мм в длину и 2715 мм колесной базы - делают его одним из самых просторных в своем классе.

Фото: Changan

Покупателям доступны три варианта оснащения, а цены варьируются от 2,6 до 2,79 миллиона рублей. Такой разброс позволяет подобрать комплектацию под разные запросы, что особенно важно на фоне растущей конкуренции среди китайских брендов. Эксперты отмечают: если сборка будет локализована, это может привести к снижению стоимости и расширению ассортимента опций.

Интересно, что подобные решения становятся все более актуальными для российского автопрома. На фоне ухода ряда западных производителей и дефицита некоторых моделей, локализация производства китайских автомобилей воспринимается как логичный шаг. Важно отметить, что не только Changan рассматривает подобные сценарии: например, недавно стало известно, что еще один крупный игрок рынка также планирует расширять линейку за счет новых моделей, о чем подробнее рассказывалось в материале о планах по выпуску седана в М-линейке «Москвич» - подробности о перспективах развития отечественного автопрома.

Пока же остается ждать официального решения от Changan. Если проект стартует, это может стать одним из самых заметных событий года для российского рынка кроссоверов. Следите за обновлениями - ситуация развивается стремительно, и уже в ближайшие месяцы могут появиться новые подробности о судьбе CS35 Max в России.