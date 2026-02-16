Все, что нужно знать о новом кроссовере Changan CS35 Max в России — цены, опции и важные детали

Changan CS35 Max выходит на российский рынок: комплектации, цены и особенности

Старт продаж Changan CS35 Max в России вызвал ажиотаж среди автолюбителей. Три комплектации, адаптация к суровым условиям и новые опции - какой автомобиль скрывается за ценой от 2,6 млн рублей.

Старт продаж Changan CS35 Max в России вызвал ажиотаж среди автолюбителей. Три комплектации, адаптация к суровым условиям и новые опции - какой автомобиль скрывается за ценой от 2,6 млн рублей.

Российский рынок кроссоверов пополнился заметной новинкой - Changan CS35 Max официально поступил в продажу. Для многих водителей это событие может стать определяющим при выборе нового автомобиля, ведь модель не только адаптирована под российские условия, но и предлагает широкий набор современных опций. В условиях, когда конкуренция среди компактных кроссоверов усиливается, появление CS35 Max способно изменить привычный расклад сил.

Changan представил CS35 Max сразу в трех комплектациях: Comfort, Luxe и Tech. Базовая версия Comfort стартует с отметки 2 599 900 рублей и уже включает тройной цифровой экран, поддержку Apple CarPlay и Android Auto, спортивные сиденья с подогревом, камеру заднего вида и задние датчики парковки. Колеса R17 и два USB-разъема - приятный бонус для тех, кто ценит комфорт и функциональность даже в начальной версии.

Комплектация Luxe, стоимостью от 2 689 900 рублей, добавляет к списку опций аудиосистему Sony с шестью динамиками, расширенные цифровые панели (12,3 дюйма), обогрев лобового стекла и форсунок, отделку салона экокожей, систему кругового обзора 540° с проекцией под днищем, видеорегистратор и режим «Снег». Колеса увеличиваются до R18, а макияжное зеркало в козырьке - мелочь, но приятная для водителя и пассажира.

Фото: Changan

Топовая версия Tech (от 2 789 900 рублей) отличается панорамной крышей, электроприводом водительского кресла, центральным подлокотником и индивидуальными светильниками для второго ряда, электроскладыванием зеркал, электроприводом багажника, адаптивным круиз-контролем с увеличенной дальностью, системой автоматического экстренного торможения и дополнительным разъемом Type-C для пассажиров второго ряда.

Во всех версиях установлен 1,5-литровый двигатель мощностью 147 л.с., работающий в паре с 7-ступенчатой преселективной коробкой передач. Для российского рынка Changan предусмотрел ряд доработок: русифицированный интерфейс, зимний пакет, усиленная шумо- и виброизоляция, антикоррозийная обработка кузова, боковые стекла толщиной 4 мм, пластиковые подкрылки и антифриз, рассчитанный на морозы до минус 35 градусов. Гарантия на автомобиль составляет пять лет или 150 тысяч километров пробега.

Интересно, что на фоне выхода CS35 Max многие эксперты сравнивают его с другими новинками сегмента. Недавно мы сравнивали двух его потенциальных соперников: Tenet T4 и Belgee X50. Это наглядно показывает, насколько быстро меняется ситуация в сегменте SUV и как производители стараются предложить максимум возможностей для российских покупателей.

Как сообщает пресс-служба Changan, CS35 Max ориентирован на тех, кто ищет баланс между ценой, оснащением и надежностью. В условиях нестабильного рынка и роста цен на автомобили, появление такой модели с расширенным зимним пакетом и адаптацией под российские реалии выглядит особенно актуально. Для многих автолюбителей это шанс получить современный кроссовер с гарантией и набором опций, которые раньше были доступны только в более дорогих сегментах.