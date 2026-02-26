Новый кроссовер Changan CS35 MAX стал длиннее и получил зимний пакет

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дмитрий Новиков

26 февраля 2026, 13:59

Changan CS35 MAX уже появился у дилеров и сразу вызвал интерес у экспертов. Модель заметно изменилась по сравнению с предшественником и теперь готова конкурировать с лидерами сегмента. Специалисты отмечают, что новинка может изменить расстановку сил на рынке. Какие особенности и преимущества выделяют дилеры - объяснил коммерческий директор крупной сети.

На российском рынке компактных кроссоверов появился новый игрок - Changan CS35 MAX, который уже доступен в автосалонах страны. По мнению Александра Шапринского, коммерческого директора сети дилерских центров «Прагматика», эта модель способна серьезно потеснить привычных лидеров сегмента. Среди основных соперников он выделяет Haval Jolion, TENET T7, GAC GS3 и Belgee X70, однако подчеркивает, что у новинки есть ряд преимуществ, которые могут привлечь внимание покупателей.

Changan CS35 MAX отличается современным внешним видом и увеличенной колесной базой, что положительно сказывается на комфорте в салоне. Кроме того, автомобиль адаптирован под российские условия эксплуатации: все комплектации получили русифицированный интерфейс, зимний пакет, усиленную шумо- и виброизоляцию, а также антикоррозийную обработку кузова из оцинкованной стали. Толщина боковых стекол составляет 4 мм, а пластиковые подкрылки и антифриз, рассчитанный на морозы до -35°C, делают модель особенно привлекательной для регионов с суровым климатом.

По словам Александра Шапринского, предыдущая версия CS35 Plus уже занимает четверть всех продаж марки в России. Новый CS35 MAX, по его оценке, способен не только сохранить эту долю, но и увеличить ее до 30-35%, перетянув часть клиентов из более дорогого сегмента. Наибольший интерес, по прогнозам дилеров, вызовет средняя комплектация Luxe, которая сочетает в себе оптимальный набор опций и доступную цену.

Автомобиль предлагается в трех вариантах оснащения - Comfort, Luxe и Tech. Стоимость начинается от 2 599 900 рублей и достигает 2 789 900 рублей за топовую версию. Под капотом установлен современный турбомотор NE1.5T Blue Core, работающий в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач (7DCT). Среди технических особенностей - независимая многорычажная задняя подвеска, электропривод багажника, встроенный видеорегистратор, камера 540 с проекцией пространства под днищем и новые режимы вождения, включая «Снег» и «Трек».

Changan CS35 MAX - это уже третье поколение модели. По сравнению с предшественником, длина кузова увеличилась на 210 мм, ширина - на 35 мм, а колесная база - на 110 мм. Эти изменения позволили сделать салон просторнее и повысить уровень комфорта для водителя и пассажиров. Как отмечают эксперты, такие доработки могут стать решающим фактором для тех, кто выбирает автомобиль для ежедневных поездок в условиях российских дорог.

Интересно, что на фоне выхода новой модели Changan продолжает активно развивать свои позиции в России. Недавно компания заключила стратегическое соглашение с одним из крупнейших банков страны, чтобы предложить покупателям новые финансовые сервисы и упростить процесс приобретения автомобилей. Подробнее о том, как автопроизводитель и финансовый сектор объединяют усилия для поддержки клиентов, можно узнать в материале о новом партнерстве Changan и Сбера.

Если Вы не знали, Changan - один из крупнейших китайских автопроизводителей, который активно расширяет свое присутствие на российском рынке с 2014 года. Компания известна широким модельным рядом, включающим как легковые автомобили, так и коммерческий транспорт. За последние годы бренд значительно усилил свои позиции благодаря внедрению современных технологий и адаптации продукции под требования российских потребителей. В 2026 году Changan входит в число лидеров по темпам роста продаж среди иностранных марок в России.

Changan CS35 MAX стал заметным событием для сегмента компактных кроссоверов. Модель сочетает в себе современные технические решения, продуманный дизайн и высокий уровень адаптации к российским условиям. Благодаря этим качествам, а также поддержке дилерской сети и новым финансовым инструментам, автомобиль способен привлечь внимание широкой аудитории. Эксперты отмечают, что появление CS35 MAX может изменить баланс сил в классе и задать новые стандарты для конкурентов.

Упомянутые модели: Changan CS35 (от 747 900 Р)
Упомянутые марки: Changan
