Какие возможности и технологии предложит новый Changan CS35 Max в России — полный разбор всех версий

11 февраля 2026, 19:36
Changan CS35 Max выходит на рынок РФ: комплектации, опции и новые детали
Changan CS35 Max выходит на рынок РФ: комплектации, опции и новые детали
Changan официально представил комплектации нового CS35 Max для России. Три версии, расширенный список опций, свежий дизайн и обновленная техника - что изменилось и почему это важно для покупателей прямо сейчас.
Российский рынок кроссоверов пополнился заметным игроком: Changan вывел на отечественный рынок обновленный CS35 Max, который сразу доступен в трех комплектациях. Для автолюбителей это не просто очередная новинка - речь идет о модели, которая может изменить расстановку сил в сегменте благодаря сочетанию оснащения, технологий и свежего подхода к комплектации.
В условиях, когда выбор среди новых автомобилей становится все более ограниченным, появление CS35 Max с расширенным набором опций и современными решениями выглядит особенно актуально. Как сообщает пресс-служба бренда, каждая из версий - Comfort, Luxe и Tech - получила собственный набор особенностей, рассчитанных на разные запросы покупателей.
Базовая комплектация Comfort уже на старте предлагает то, что раньше встречалось только в более дорогих моделях. Водителя встречает тройной цифровой экран: приборная панель на 7 дюймов, центральный дисплей 10,25 дюйма и дополнительный 4-дюймовый экран. Поддержка Apple CarPlay и Android Auto реализована через проводное подключение, что гарантирует стабильную работу мультимедийных функций. Передние сиденья выполнены в спортивном стиле с тканевой отделкой, а для холодных месяцев предусмотрен подогрев не только сидений, но и рулевого колеса. Для удобства пассажиров - два USB-разъема, расположенных спереди и сзади, а также камера заднего вида и три датчика парковки на корме. Колеса - 17-дюймовые, с резиной 225/60.
Переход на уровень Luxe открывает доступ к дополнительным возможностям. Здесь появляется аудиосистема Sony с шестью динамиками, что заметно улучшает качество звучания. Для зимних условий предусмотрен обогрев лобового стекла, форсунок омывателя и даже подушек задних сидений. Приборная панель и центральный дисплей увеличиваются до 12,3 дюйма, а отделка салона выполнена из экокожи. Водитель и пассажир получают макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках. Особое внимание уделено безопасности и обзору: система кругового обзора 540° с проекцией изображения под днищем, видеорегистратор и специальный зимний режим вождения «Снег». Колеса увеличиваются до 18 дюймов с резиной 255/55.
Топовая версия Tech добавляет еще больше комфорта и технологий. Панорамная крыша создает ощущение простора, водительское кресло регулируется электрически, а для второго ряда предусмотрены индивидуальные светильники и центральный подлокотник. Зеркала складываются автоматически при закрытии автомобиля, багажник открывается с помощью электропривода. Важное новшество - адаптивный круиз-контроль с увеличенной дальностью действия и система автоматического экстренного торможения (AEB). Для пассажиров второго ряда добавлен разъем Type-C, что актуально для современных гаджетов.
Техническая часть также не осталась без изменений. Новый CS35 Max получил модернизированный бензиновый двигатель объемом 1,5 литра, который работает в паре с преселективной семиступенчатой трансмиссией (7DCT). Габариты автомобиля увеличились по сравнению с предыдущим поколением: длина кузова выросла на 210 мм, ширина - на 35 мм, а колесная база - на 110 мм. Это напрямую влияет на простор в салоне и удобство для пассажиров.
Появление Changan CS35 Max в России - не просто очередной запуск, а важный сигнал для рынка. В условиях, когда многие бренды сокращают модельные ряды или уходят с рынка, китайские производители продолжают наращивать присутствие и предлагать автомобили с богатым оснащением. Для покупателей это шанс получить современный кроссовер с набором опций, который еще недавно казался недоступным в этом ценовом сегменте.
