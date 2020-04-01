1 апреля 2020, 00:42
Changan CS35 Plus получит в России новую опцию
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Фото: 110km.ru
Вскоре российским покупателям предложат кроссовер Changan CS35 Plus с новой интересной опцией. Управлять громкостью информационно-развлекательной системы можно будет при помощи тачпада, встроенного в переднюю панель с пассажирской стороны.
Фото: Китайские автомобили
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Продажи Changan CS35 Plus в России стартовали в августе 2019 года. Кроссовер быстро завоевал популярность у отечественных автолюбителей. Во многом благодаря ему продажи марки в декабре выросли в 47 раз, а по итогам года – в 1,5 раза. Сейчас Changan CS35 Plus – один из самых доступных вариантов среди компактных кроссоверов. За автомобиль просят 1,2 – 1,3 млн рублей.
Кроссовер оснащается 1,6-литровым бензиновым «атмосферником» мощностью 117 л.с., который работает паре с 5-ступенчатой «механикой» или с 6-диапазонным «автоматом». В список базового оснащения входят галогеновые фары, «противотуманки» и светодиодные ДХО, 2 подушки безопасности, тканевый салон со вставками эко-кожи на дверных панелях, мультируль, 10,25-дюймовый экран медиасистемы, кондиционер, электростеклоподъемники и электропакет боковых зеркал. Покупатели топовой версии получают дополнительно «климат» и круиз-контроль, боковые подушки безопасности, люк на крыше, электрорегулировки водительского кресла и индивидуальную светодиодную подсветку для пассажиров первого и второго рядов.
Комментарии
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
да, набирают китайцы обороты, а лет 15 назад в их сторону только плевались
В тестах автомобиля Changan cs35 plus полностью отсутствует обзор двигателя GDI. Все остальные преимущества автомобиля становятся второстепенными.
До покупки Чангана уже был знаком с "китайцами". Именно Чанган мне приглянулся своей эргономичностью, внешним видом ну и конечно же ценой. Его недорого обслуживать, на расходники цены вполне себе нормальные, а за 2 года основательно чинить машу мне не приходилось. Экономно расходует топливо. На мой взгляд ...
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