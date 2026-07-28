Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

28 июля 2026, 18:17

Changan CS35 Plus: расход 7 литров, 25 000 км без поломок и новые стандарты надежности

Changan CS35 Plus: расход 7 литров, 25 000 км без поломок и новые стандарты надежности

«Немцы отдыхают»: Владелец Passat B6 пересел на Changan CS35 Plus и раскрыл правду о китайцах через 25 000 км

Changan CS35 Plus: расход 7 литров, 25 000 км без поломок и новые стандарты надежности

Changan CS35 Plus 2023 года привлек внимание российских водителей благодаря сочетанию экономичности, комфорта и отсутствию серьезных поломок за год эксплуатации. Владелец из Омска делится опытом, который может изменить представление о китайских кроссоверах.

Changan CS35 Plus 2023 года привлек внимание российских водителей благодаря сочетанию экономичности, комфорта и отсутствию серьезных поломок за год эксплуатации. Владелец из Омска делится опытом, который может изменить представление о китайских кроссоверах.

В условиях, когда многие автолюбители ищут баланс между ценой, надёжностью и современными технологиями, Changan CS35 Plus 2023 года сумел удивить даже скептиков. Владелец из Омска, проехавший на автомобиле 25 тысяч километров, отмечает, что за год эксплуатации не возникло никаких проблем — машина требовала лишь плановой замены масла.

Под капотом кроссовера установлен полуторалитровый бензиновый турбодвигатель, развивающий полторы сотни лошадиных сил, в паре с которым работает роботизированная коробка передач с «мокрым» сцеплением, а привод приходится исключительно на переднюю ось. Расход топлива, по словам владельца, составляет чуть более семи литров на трассе и около девяти литров в городском цикле. Для кроссовера этого класса такие показатели выглядят весьма конкурентоспособно, особенно на фоне европейских аналогов.

Переход с Volkswagen Passat B6 на Changan CS35 Plus стал для водителя неожиданно приятным сюрпризом. В первую очередь он отметил эргономику водительского места и современный интерьер, создающий впечатление автомобиля более высокого класса. Особое внимание он уделяет независимому круиз-контролю с функцией автоматического торможения — эта система уже дважды помогала избежать аварийных ситуаций. По мнению владельца, это доказывает, что современные ассистенты могут быть эффективны даже в бюджетном сегменте.

На трассе Changan CS35 Plus демонстрирует устойчивость и уверенное поведение на дороге. Подвеска эффективно сглаживает неровности, а роботизированная коробка работает плавно, напоминая классический «автомат». Владелец подчёркивает, что по сравнению с «сухой» DSG на Volkswagen китайский кроссовер выглядит более удачным. Мощности двигателя достаточно для уверенных обгонов, а реальный расход топлива полностью соответствует заявленным данным.

За 25 тысяч километров серьёзных поломок не произошло. Владелец утверждает, что Changan оказался надёжнее его прежнего Volkswagen, а стоимость обслуживания не вызывает вопросов. Такой опыт подтверждает, что китайские автомобили постепенно меняют представление о себе на российском рынке.

Changan CS35 Plus — это пример современного китайского автомобиля, способного конкурировать с традиционными моделями не только по цене, но и по оснащению, надёжности и комфорту. Для российского рынка это важный сигнал: выбор становится шире, а требования к качеству — выше. В 2026 году такие модели могут стать стандартом для тех, кто ценит практичность и современные технологии без переплаты.

Вопросы безопасности и оснащения становятся всё более актуальными для покупателей. Например, как отмечают эксперты в материале о Mazda CX-5, даже у признанных лидеров рынка не все комплектации одинаково безопасны подробности о влиянии комплектаций на итоговую оценку безопасности могут быть полезны тем, кто выбирает новый кроссовер.

Упомянутые модели: Changan CS35 Plus (от 1 079 900 Р)
Упомянутые марки: Changan
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