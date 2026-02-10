Что изменилось в третьем поколении Changan CS35MAX и почему эта модель может стать хитом российского рынка

Changan CS35MAX: старт продаж нового поколения кроссовера в России

Вышло исследование: новый Changan CS35MAX уже доступен в России, и производитель сделал ставку на обновленный двигатель, увеличенные размеры и расширенный зимний пакет. Какие неожиданные опции появились у кроссовера, что изменилось в конструкции и почему эксперты считают эту модель одной из самых перспективных в 2026 году - разбираемся в деталях.

Changan официально представил на российском рынке обновленный кроссовер CS35MAX, который стал третьим поколением популярной модели. По информации abiznews, автомобиль получил не только свежий дизайн, но и серьезные технические доработки, которые заметно отличают его от предшественника. Производитель сделал акцент на увеличении габаритов, улучшении комфорта и внедрении современных технологий, что особенно актуально для российских условий эксплуатации.

Главное новшество - двигатель NE1.5T Blue Core, который пришел на смену прежним силовым установкам. Этот мотор отличается повышенной экономичностью и динамикой, а в паре с 7-ступенчатой преселективной коробкой передач обеспечивает плавное и уверенное ускорение. Инженеры Changan также поработали над шумо- и виброизоляцией: по их словам, уровень вибраций удалось снизить на 50%, а по всему кузову добавили 115 новых элементов для лучшей звукоизоляции.

Фото: Changan

Габариты CS35MAX заметно выросли: длина увеличилась на 210 мм, ширина - на 35 мм, а колесная база - на 110 мм. Это напрямую сказалось на просторе салона и устойчивости автомобиля на дороге. В числе новых опций - независимая многорычажная задняя подвеска, электропривод багажника, встроенный видеорегистратор и камера 540 с проекцией пространства под днищем. Для российских покупателей особенно важен полный зимний пакет: подогрев руля, всех сидений, лобового, заднего и боковых стекол, а также форсунок омывателей теперь входят в стандартное оснащение.

Еще одна особенность - новые режимы вождения, среди которых появились «Снег» и «Трек». Это решение призвано повысить безопасность и управляемость в сложных погодных условиях, что часто бывает актуально в российских регионах. Кроме того, кузов получил улучшенное лакокрасочное покрытие и дополнительную антикоррозийную обработку, что должно продлить срок службы автомобиля даже при эксплуатации в агрессивной среде.

Фото: Changan

Как отмечают эксперты, CS35MAX нового поколения может стать одним из самых востребованных кроссоверов в своем сегменте. Причина - сочетание современных технологий, адаптации к российским реалиям и привлекательной цены. Производитель явно рассчитывает на успех, предлагая не только расширенный список опций, но и улучшенную эргономику салона, что важно для семейных поездок и дальних путешествий.

Changan CS35MAX - это не просто очередная новинка, а результат многолетней работы инженеров и дизайнеров, направленной на создание универсального кроссовера для российских дорог. Модель сочетает в себе современные технологии, высокий уровень комфорта и надежность, что делает ее привлекательной для широкой аудитории. В условиях растущей конкуренции на рынке кроссоверов, CS35MAX способен предложить покупателям не только актуальные опции, но и уверенность в качестве и долговечности.