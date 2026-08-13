Революция в сегменте: Changan CS55 Plus HEV получил необслуживаемую батарею и мотор с рекордной теплоэффективностью

Changan CS55 Plus HEV: гибрид с рекордной эффективностью выходит в Китае

Changan готовит к запуску в Китае гибридную версию CS55 Plus с уникальной силовой установкой. Модель выделяется высокой тепловой эффективностью двигателя и современными технологиями, что может повлиять на рынок кроссоверов в 2026 году.

Changan готовит к запуску в Китае гибридную версию CS55 Plus с уникальной силовой установкой. Модель выделяется высокой тепловой эффективностью двигателя и современными технологиями, что может повлиять на рынок кроссоверов в 2026 году.

Changan готовится вывести на китайский рынок гибридную версию кроссовера CS55 Plus, которая может задать новые стандарты в сегменте благодаря сочетанию технологий и практичности. Запуск модели запланирован на 18 августа, и интерес к ней вызван не только свежим дизайном, но и техническими решениями.

Главная форма CS55 Plus HEV — самозаряжающаяся гибридная система, построенная на базе 1,5-литрового турбомотора BlueCore. Этот двигатель позволяет развивать мощность до 110 кВт (148 л.с.) и отличается непосредственным впрыском топлива с давлением 500 бар, высокой степенью сжатия 16:1 и системой рециркуляции выхлопных газов EGR с коэффициентом до 30%. Пиковая тепловая эффективность мотора достигает 44,28%, что является одним из лучших показателей среди серийных ДВС. Средний уровень эффективности – 40,9%, что также впечатляет для гибридных установок.

Электрическая часть системы оснащена тяговым электродвигателем мощностью 180 кВт (241 л.с.) и компактной батареей Sunwoda емкостью 1,7 кВт·ч. КПД электромотора достигает 98,1%. Важно, что аккумулятор не требует внешней подзарядки: автомобиль остается классическим гибридом с одной топливной горловиной, что снижает требования к инфраструктуре.

Changan пока не раскрывает точные данные по расходу топлива для CS55 Plus HEV, однако для более крупных CS75 Plus, с переменной силовой установкой, заявленный городской расход 3,54 л/100 км и 4,67 л/100 км в смешанном цикле. Это позволяет предположить, что модель будет одной из самых экономичных в своем классе.

Внешний CS55 Plus HEV отличается переработанной передней частью с V-образной решеткой, аэродинамическими колесами с закрытыми спицами и синим шильдиком HEV на корме. Габариты кроссовера составляют 4550x1868x1675 мм при колесной базе 2656 мм, что делает его удобным для городского использования и семейных поездок.

Цены на новую версию пока не объявлены, но бензиновые модификации CS55 Plus в Китае стоят от 92 900 до 109 900 юаней. Это может говорить о доступности гибридной версии для внешних условий. Официальные материалы и фотографии доступны на сайте Changan и в фотогалерее CS55 PLUS.

Для российского рынка появление гибридов может стать важным фактором: производители из Китая продолжают внедрять передовые технологии, делая их доступными не только в премиум-сегменте. Высокая тепловая эффективность, простота обслуживания и экономичность – те параметры, которые могут заинтересовать российских автолюбителей в условиях роста цен на топливо и ужесточения экологических требований. Кроме того, компактные гибридные батареи и отсутствие необходимости в зарядной инфраструктуре делают такие автомобили особенно привлекательными для регионов с ограниченными возможностями электроснабжения.