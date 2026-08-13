Революция в сегменте: Changan CS55 Plus HEV получил необслуживаемую батарею и мотор с рекордной теплоэффективностью

Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

13 августа 2026, 19:20

Changan CS55 Plus HEV: гибрид с рекордной эффективностью выходит в Китае

Changan CS55 Plus HEV: гибрид с рекордной эффективностью выходит в Китае

Революция в сегменте: Changan CS55 Plus HEV получил необслуживаемую батарею и мотор с рекордной теплоэффективностью

Changan CS55 Plus HEV: гибрид с рекордной эффективностью выходит в Китае

Changan готовит к запуску в Китае гибридную версию CS55 Plus с уникальной силовой установкой. Модель выделяется высокой тепловой эффективностью двигателя и современными технологиями, что может повлиять на рынок кроссоверов в 2026 году.

Changan готовит к запуску в Китае гибридную версию CS55 Plus с уникальной силовой установкой. Модель выделяется высокой тепловой эффективностью двигателя и современными технологиями, что может повлиять на рынок кроссоверов в 2026 году.

Changan готовится вывести на китайский рынок гибридную версию кроссовера CS55 Plus, которая может задать новые стандарты в сегменте благодаря сочетанию технологий и практичности. Запуск модели запланирован на 18 августа, и интерес к ней вызван не только свежим дизайном, но и техническими решениями.

Главная форма CS55 Plus HEV — самозаряжающаяся гибридная система, построенная на базе 1,5-литрового турбомотора BlueCore. Этот двигатель позволяет развивать мощность до 110 кВт (148 л.с.) и отличается непосредственным впрыском топлива с давлением 500 бар, высокой степенью сжатия 16:1 и системой рециркуляции выхлопных газов EGR с коэффициентом до 30%. Пиковая тепловая эффективность мотора достигает 44,28%, что является одним из лучших показателей среди серийных ДВС. Средний уровень эффективности – 40,9%, что также впечатляет для гибридных установок.

Электрическая часть системы оснащена тяговым электродвигателем мощностью 180 кВт (241 л.с.) и компактной батареей Sunwoda емкостью 1,7 кВт·ч. КПД электромотора достигает 98,1%. Важно, что аккумулятор не требует внешней подзарядки: автомобиль остается классическим гибридом с одной топливной горловиной, что снижает требования к инфраструктуре.

Changan пока не раскрывает точные данные по расходу топлива для CS55 Plus HEV, однако для более крупных CS75 Plus, с переменной силовой установкой, заявленный городской расход 3,54 л/100 км и 4,67 л/100 км в смешанном цикле. Это позволяет предположить, что модель будет одной из самых экономичных в своем классе.

Внешний CS55 Plus HEV отличается переработанной передней частью с V-образной решеткой, аэродинамическими колесами с закрытыми спицами и синим шильдиком HEV на корме. Габариты кроссовера составляют 4550x1868x1675 мм при колесной базе 2656 мм, что делает его удобным для городского использования и семейных поездок.

Цены на новую версию пока не объявлены, но бензиновые модификации CS55 Plus в Китае стоят от 92 900 до 109 900 юаней. Это может говорить о доступности гибридной версии для внешних условий. Официальные материалы и фотографии доступны на сайте Changan и в фотогалерее CS55 PLUS.

Для российского рынка появление гибридов может стать важным фактором: производители из Китая продолжают внедрять передовые технологии, делая их доступными не только в премиум-сегменте. Высокая тепловая эффективность, простота обслуживания и экономичность – те параметры, которые могут заинтересовать российских автолюбителей в условиях роста цен на топливо и ужесточения экологических требований. Кроме того, компактные гибридные батареи и отсутствие необходимости в зарядной инфраструктуре делают такие автомобили особенно привлекательными для регионов с ограниченными возможностями электроснабжения.

Упомянутые модели: Changan CS35 Plus (от 1 079 900 Р)
Упомянутые марки: Changan
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Чинган

Похожие материалы Чинган

Китай против Японии: битва за сердце байкера — кто побеждает в 2026 году?
Tenet T8 обновился: голосовое управление, новые версии и доработки для России
Дачная перевозка: как не превысить допустимую нагрузку на крышу авто
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
город Орёл Московская область Йошкар-Ола
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться