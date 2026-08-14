Changan CS55PLUS 4-го поколения: гибрид Blue Whale без подзарядки и кольцевая панель — премьера 18 августа

14 августа 2026, 22:46
Changan CS55PLUS 4-го поколения: гибрид Blue Whale и новые стандарты в классе
Changan CS55PLUS 4-го поколения: гибрид Blue Whale и новые стандарты в классе
Changan готовит к выходу CS55PLUS четвертого поколения с гибридной системой Blue Whale. Новинка сочетает актуальный дизайн и современные технологии, что может изменить расстановку сил среди компактных кроссоверов. Официальный старт продаж ожидается 18 августа.
Changan собирается вывести на рынок четвертое поколение кроссовера CS55PLUS, впервые оснащенного гибридной установкой Blue Whale. Официальная премьера назначена 18 августа, и интерес к новинке уже подогревают опубликованные материалы и технические детали. Для российского рынка это событие может стать индикатором новых тенденций в сегменте компактных кроссоверов, где конкуренция меняется с каждым годом.
Габариты CS55PLUS соответствуют классу: длина 4550 мм, ширина 1868 мм, высота 1675 мм, колесная база - 2656 мм. Такой размер обеспечивает баланс между маневренностью и местностью, что особенно важно для современных условий. Внешний облик выполнен в актуальном фирменном стиле Changan, что придает преемственности и узнаваемости модели.
Главная техническая новинка — гибридная система Blue Whale, построенная на базе 1,5-литрового турбомотора мощностью 110 кВт (примерно 150 л.с.). К нему добавлен электромотор, характеристики которого пока держатся в секрете. В системе используется непосредственный впрыск топлива под давлением 500 бар, что обеспечивает эффективное сгорание смеси и снижение расхода. Гибрид работает по схеме HEV - без необходимости внешней подзарядки, зарядка аккумулятора происходит за счет работы ДВС и рекуперации энергии при торможении. Управлением силовой установкой доверено интеллектуальному блоку с алгоритмами искусственного интеллекта, а в состав системы входят высокомощный электропривод и аккумулятор повышенной безопасности.
Интерьер CS55PLUS четвертого поколения выполнен в духе топливной версии, но рядом доработок. В салоне установлена сквозная приборная панель кольцевой формы с двойными объединенными экранами Transwarp, а переднее пассажирское кресло теперь оснащено восьмиточечным массажем и увеличено в размерах. Такой подход к оснащению предлагает Changan сделать модель не только с точки зрения технологий, но и комфорта.
На фоне растущего интереса к гибридным и электрическим транспортным средствам, появление CS55PLUS с системой Blue Whale может стать главным событием для российского рынка. Как отмечают эксперты, подобные решения позволяют снизить экономичные расходы и повысить экологичность, что становится все более актуальным. Для сравнения, в сегменте электровелосипедов также наблюдается рост инноваций - например, недавно обсуждался блестящий Sabre S1 от GhostCat, который отличается высокой производительностью и запасом хода ( подробнее о технических особенностях Sabre S1 ).
CS55PLUS остается одной из самых востребованных моделей Changan на внешнем рынке Китая. Впервые для этой линии появилась гибридная установка Blue Whale, которая может усилить позиции бренда в этом сегменте. Ожидается, что после официального запуска 18 августа будут обнародованы подробности о комплектациях и ценах. Важно отметить, что гибридные технологии Blue Whale позиционируются как высокоэлектрифицированные и ориентированы на безопасность, что может быть дополнительным аргументом для покупателей, ищущих современные и надежные решения.
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