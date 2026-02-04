Не просто кроссовер, который стоит купить: как CS75 Plus меняет представление о комфорте и технологиях

4 февраля 2026, 06:05
Changan CS75 Plus нового поколения: автомобиль, который удивил динамикой и оснащением
Changan CS75 Plus нового поколения удивил не только динамикой, но и уровнем оснащения. В условиях отсутствия полного привода кроссовер делает ставку на комфорт, современные технологии и богатый набор опций.
Обновленный Changan CS75 Plus уверенно заявляет о себе на фоне стремительно обновляющегося китайского автопрома, предлагая свежий взгляд на традиционный сегмент кроссоверов еще до того, как многие конкуренты представили свои новинки.
Визуально автомобиль стал значительно выразительнее. Его современный облик формируют агрессивный передний бампер со светодиодными элементами, решетка радиатора в стиле флагманской серии UNI и сквозные световые линии. Динамичный характер подчеркивает цвет «атомный серый» и новые декоративные акценты.
Салон преображает единая панель с двумя 12,3-дюймовыми экранами, объединяющая цифровую приборную панель и медиасистему. Управление делают интуитивным яркий проекционный дисплей, интерфейс и множество настроек, включая климат-контроль. Медиацентр уже имеет полную русификацию, поддерживает Apple CarPlay, а интеграция Android Auto ожидается в ближайшем обновлении.
Уровень базового оснащения впечатляет: электроприводы и подогрев передних кресел, вентиляция водительского сиденья. В скором времени будет доступен и зимний пакет с подогревом руля, лобового стекла и сидений второго ряда. Даже в стартовых версиях предлагаются 19-дюймовые диски, адаптивный круиз-контроль и обширный список штатных опций. Различия с топовой комплектацией минимальны и сводятся к дополнительной динамике, датчику дождя и ионизатору воздуха.
Характер: комфорт и уверенная динамика
Автомобиль позиционируется как комфортный кроссовер, и это подтверждает отсутствие полного привода в модельной гамме. Однако во всех версиях используется проверенная 8-ступенчатая АКПП Aisin, обеспечивающая плавные переключения. На тестах мощный 2,0-литровый двигатель (233 л.с.) показал отличную динамику: разгон до 100 км/ч за 7,3 секунды в спортивном режиме. При этом высокий уровень шумоизоляции, особенно в топовых версиях, сохраняет в салоне акустический комфорт даже при интенсивном ускорении. Базовый 1,5-литровый мотор (188 л.с.) ориентирован на сбалансированную езду.
Мягкая подвеска и высокая посадка подчеркивают ориентацию на спокойные городские и загородные поездки, а не на спортивную резкость.
Практичность и повседневное использование
Несмотря на передний привод, CS75 Plus демонстрирует достаточный потенциал для легкого бездорожья благодаря дорожному просвету и удачной геометрии кузова. Он уверенно чувствует себя на разбитых дорогах и грунтовках, что подтвердили испытания в горной местности, но для серьезного бездорожья он не предназначен.
Практическую сторону дополняют багажник объемом 620 литров, ниша для полноразмерной запаски (хотя в российских поставках пока предусмотрена докатка), встроенный видеорегистратор и функция создания скриншотов с экрана приборной панели.
Итог: технологичность и внимание к деталям
Changan CS75 Plus нового поколения — показательный пример того, как китайские производители не только перенимают современные тренды, но и уделяют внимание оригинальным деталям. Например, световое шоу в такт музыке от всех внешних светодиодов автомобиля. Управление большинством функций сосредоточено в интеллектуальной системе, а список стандартного оборудования включает редкие для сегмента опции.
Этот кроссовер предлагает сбалансированный пакет из богатого оснащения, продуманной эргономики, комфортной динамики и привлекательного дизайна за разумные деньги. Отсутствие полного привода компенсируется высоким качеством исполнения, технологичностью и вниманием к мелочам, что становится ключевым аргументом для взыскательного покупателя.
Напомним, ранее эксперты назвали модель, которая минимально теряет в стоимости на вторичном рынке России.
