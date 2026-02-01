Не только для лаборатории: системы Changan CS75 Plus прошли проверку льдом и прыжком с 20-метровой рампы

1 февраля 2026, 06:26
Changan CS75 Plus установил мировой рекорд: прыжок на 20,9 метра по льду при -30°C
Changan CS75 Plus установил мировой рекорд: прыжок на 20,9 метра по льду при -30°C
Changan CS75 Plus четвертого поколения совершил прыжок на 20,9 метра по ледяной рампе при экстремальном морозе. Интеллектуальная электроника обеспечила стабильность и управляемость, что позволило установить новый рекорд.
Changan вновь оказался в центре внимания мирового автосообщества, продемонстрировав не только амбиции, но и реальные технологические достижения. В условиях, когда зимние испытания становятся все более актуальными для производителей, китайский бренд провел экстремальный эксперимент — прыжок на кроссовере CS75 Plus четвертого поколения по ледяной рампе при температуре минус 30 градусов. Такой шаг - не просто эффектное шоу, а серьезная заявка на лидерство в сегменте автомобилей, способных справиться с суровыми климатическими вызовами.
Сам прыжок стал настоящим испытанием для техники и людей. Кроссовер, оборудованный бензиновым двигателем объемом 1,5 литра, разогнался по ледяной поверхности и преодолел препятствие высотой 20,9 метра. Это не только новый мировой рекорд Гиннесса, но и показатель того, как современные системы безопасности могут работать в оригинальных, а не лабораторных условиях. Интеллектуальная система Тяньшу, отвечающая за стабилизацию и управление тягой, в режиме реального времени анализировала сцепление колес с ледяной поверхностью, предотвращая пробуксовку и контролируя управляемость при разгоне.
Особое внимание следует обратить на тот факт, что испытание проходило при экстремально низкой температуре. Минус 30 градусов – это не только вызов водителю, но и проверка всех узлов автомобиля на прочность, особенно электроники и систем безопасности. Changan не просто выдержал этот экзамен, но и продемонстрировал, что его технологии позволяют работать там, где многие конкуренты рискуют потерять контроль.
Старшая версия CS75 Plus способна разгоняться до 100 км/ч всего за 7,3 секунды, что для кроссовера такого класса - весьма достойный результат. Однако в данном случае важна не динамика, а способность сохранять устойчивость и хорошее сцепление на ледяной поверхности. Именно это и стало ключевым фактором успеха прыжка: электроника не допустила ни одной ошибки, водитель смог полностью сосредоточиться при выполнении трюка.
Changan позиционирует этот рекорд не только как маркетинговый ход, но и как доказательство надежности своих технологий. В условиях, когда российские зимы становятся все более непредсказуемыми, а требования к безопасности и управляемости все выше, подобные эксперименты вызывают повышенный интерес у экспертов и обычных водителей. Китайский производитель явно намерен закрепиться в рейтинге лидеров сегмента, обеспечивая реальные преимущества, а не только громкие заявления.
Похожие материалы Чинган
-
28.01.2026, 14:32
Changan CS75PLUS AWD: новая версия кроссовера представлена в Москве
Changan CS75PLUS AWD дебютировал в московском дилерском центре, вызвав интерес у автолюбителей и экспертов. В статье - подробности о технических новшествах, особенностях комплектаций, а также мнения специалистов о перспективах модели на российском рынке.Читать далее
-
26.01.2026, 16:09
Changan CS75 Plus удивил новым достижением на экстремальном испытании
Changan CS75 Plus совершил прыжок с ледяной рампы при -30°C. Модель обновлялась четыре раза с 2019 года. Эксперты отмечают интересные технические решения. Подробности испытания раскрыты в материале.Читать далее
-
08.12.2025, 15:37
В России стартовали продажи полноприводного кроссовера Changan CS75 Plus
Китайский бренд вывел на рынок новинку. Это полноприводный кроссовер. Он получил мощный турбомотор. Оснащение модели приятно удивляет. Цены на автомобиль уже известны. Узнайте подробности о комплектациях.Читать далее
-
08.12.2025, 13:24
Changan CS 75 Plus AWD: тест-драйв на севере и новые цены в России
Changan CS 75 Plus AWD выходит на российский рынок с полным приводом. Цены и комплектации уже известны. Мы испытали кроссовер в суровых условиях Лапландии. Неожиданные детали теста раскрыты в материале.Читать далее
-
04.12.2025, 08:58
Тест-драйв Changan CS75 Plus: чем удивил кроссовер на севере
Новый китайский кроссовер прошел суровые тесты. Он получил полный привод и мощный мотор. Автомобиль адаптирован для наших дорог. У него есть несколько интересных решений. Но нашлись и серьезные недостатки.Читать далее
-
03.12.2025, 11:59
Changan CS75 Plus получил полный привод специально для России
Новый Changan CS75 Plus выходит на рынок. Кроссовер получил полный привод. У него новый салон и мотор. Модель сильно изменилась. Узнайте все плюсы и минусы.Читать далее
-
21.11.2025, 12:11
Надежный китайский кроссовер до 2 млн: чем хорош Changan CS75 Plus на вторичке
Ищете недорогой семейный кроссовер? Changan CS75 Plus привлекает своей ценой. У него богатое оснащение. Но есть и скрытые проблемы. Расскажем о всех его нюансах. Выбор может вас удивить.Читать далее
-
17.11.2025, 12:54
Changan CS75 Plus на тесте: чем удивил кроссовер с новым дизайном и автоматом Aisin
Changan CS75 Plus серьезно обновился. Он получил яркий современный дизайн. У него теперь мощный двигатель. Коробка передач - автомат Aisin. Но у модели есть свои минусы. Разбираемся в деталях этого кроссовера.Читать далее
-
22.10.2025, 08:26
Новый Changan CS75 Plus четвертой генерации начали собирать и продавать в Казахстане
В Казахстане стартовали продажи кроссовера. Это уже четвертое поколение модели. Автомобиль получил новый дизайн. У него богатое оснащение. Цены и комплектации уже известны. Все подробности в нашем материале.Читать далее
-
06.10.2025, 08:07
Changan, Geely и Soueast сертифицировали для России три новых кроссовера
Российский авторынок скоро пополнится новинками. Три кроссовера из Китая прошли сертификацию. Один из них получит местную сборку. Другой станет первым гибридом марки у нас. Узнайте все подробности о грядущих премьерах.Читать далее
Похожие материалы Чинган
-
28.01.2026, 14:32
Changan CS75PLUS AWD: новая версия кроссовера представлена в Москве
Changan CS75PLUS AWD дебютировал в московском дилерском центре, вызвав интерес у автолюбителей и экспертов. В статье - подробности о технических новшествах, особенностях комплектаций, а также мнения специалистов о перспективах модели на российском рынке.Читать далее
-
26.01.2026, 16:09
Changan CS75 Plus удивил новым достижением на экстремальном испытании
Changan CS75 Plus совершил прыжок с ледяной рампы при -30°C. Модель обновлялась четыре раза с 2019 года. Эксперты отмечают интересные технические решения. Подробности испытания раскрыты в материале.Читать далее
-
08.12.2025, 15:37
В России стартовали продажи полноприводного кроссовера Changan CS75 Plus
Китайский бренд вывел на рынок новинку. Это полноприводный кроссовер. Он получил мощный турбомотор. Оснащение модели приятно удивляет. Цены на автомобиль уже известны. Узнайте подробности о комплектациях.Читать далее
-
08.12.2025, 13:24
Changan CS 75 Plus AWD: тест-драйв на севере и новые цены в России
Changan CS 75 Plus AWD выходит на российский рынок с полным приводом. Цены и комплектации уже известны. Мы испытали кроссовер в суровых условиях Лапландии. Неожиданные детали теста раскрыты в материале.Читать далее
-
04.12.2025, 08:58
Тест-драйв Changan CS75 Plus: чем удивил кроссовер на севере
Новый китайский кроссовер прошел суровые тесты. Он получил полный привод и мощный мотор. Автомобиль адаптирован для наших дорог. У него есть несколько интересных решений. Но нашлись и серьезные недостатки.Читать далее
-
03.12.2025, 11:59
Changan CS75 Plus получил полный привод специально для России
Новый Changan CS75 Plus выходит на рынок. Кроссовер получил полный привод. У него новый салон и мотор. Модель сильно изменилась. Узнайте все плюсы и минусы.Читать далее
-
21.11.2025, 12:11
Надежный китайский кроссовер до 2 млн: чем хорош Changan CS75 Plus на вторичке
Ищете недорогой семейный кроссовер? Changan CS75 Plus привлекает своей ценой. У него богатое оснащение. Но есть и скрытые проблемы. Расскажем о всех его нюансах. Выбор может вас удивить.Читать далее
-
17.11.2025, 12:54
Changan CS75 Plus на тесте: чем удивил кроссовер с новым дизайном и автоматом Aisin
Changan CS75 Plus серьезно обновился. Он получил яркий современный дизайн. У него теперь мощный двигатель. Коробка передач - автомат Aisin. Но у модели есть свои минусы. Разбираемся в деталях этого кроссовера.Читать далее
-
22.10.2025, 08:26
Новый Changan CS75 Plus четвертой генерации начали собирать и продавать в Казахстане
В Казахстане стартовали продажи кроссовера. Это уже четвертое поколение модели. Автомобиль получил новый дизайн. У него богатое оснащение. Цены и комплектации уже известны. Все подробности в нашем материале.Читать далее
-
06.10.2025, 08:07
Changan, Geely и Soueast сертифицировали для России три новых кроссовера
Российский авторынок скоро пополнится новинками. Три кроссовера из Китая прошли сертификацию. Один из них получит местную сборку. Другой станет первым гибридом марки у нас. Узнайте все подробности о грядущих премьерах.Читать далее