Не только для лаборатории: системы Changan CS75 Plus прошли проверку льдом и прыжком с 20-метровой рампы

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

1 февраля 2026, 06:26

Changan CS75 Plus установил мировой рекорд: прыжок на 20,9 метра по льду при -30°C

Changan CS75 Plus установил мировой рекорд: прыжок на 20,9 метра по льду при -30°C

Не только для лаборатории: системы Changan CS75 Plus прошли проверку льдом и прыжком с 20-метровой рампы

Changan CS75 Plus установил мировой рекорд: прыжок на 20,9 метра по льду при -30°C

Changan CS75 Plus четвертого поколения совершил прыжок на 20,9 метра по ледяной рампе при экстремальном морозе. Интеллектуальная электроника обеспечила стабильность и управляемость, что позволило установить новый рекорд.

Changan CS75 Plus четвертого поколения совершил прыжок на 20,9 метра по ледяной рампе при экстремальном морозе. Интеллектуальная электроника обеспечила стабильность и управляемость, что позволило установить новый рекорд.

Changan вновь оказался в центре внимания мирового автосообщества, продемонстрировав не только амбиции, но и реальные технологические достижения. В условиях, когда зимние испытания становятся все более актуальными для производителей, китайский бренд провел экстремальный эксперимент — прыжок на кроссовере CS75 Plus четвертого поколения по ледяной рампе при температуре минус 30 градусов. Такой шаг - не просто эффектное шоу, а серьезная заявка на лидерство в сегменте автомобилей, способных справиться с суровыми климатическими вызовами.

Фото: Changan / zr.ru

Сам прыжок стал настоящим испытанием для техники и людей. Кроссовер, оборудованный бензиновым двигателем объемом 1,5 литра, разогнался по ледяной поверхности и преодолел препятствие высотой 20,9 метра. Это не только новый мировой рекорд Гиннесса, но и показатель того, как современные системы безопасности могут работать в оригинальных, а не лабораторных условиях. Интеллектуальная система Тяньшу, отвечающая за стабилизацию и управление тягой, в режиме реального времени анализировала сцепление колес с ледяной поверхностью, предотвращая пробуксовку и контролируя управляемость при разгоне.

Особое внимание следует обратить на тот факт, что испытание проходило при экстремально низкой температуре. Минус 30 градусов – это не только вызов водителю, но и проверка всех узлов автомобиля на прочность, особенно электроники и систем безопасности. Changan не просто выдержал этот экзамен, но и продемонстрировал, что его технологии позволяют работать там, где многие конкуренты рискуют потерять контроль.

Старшая версия CS75 Plus способна разгоняться до 100 км/ч всего за 7,3 секунды, что для кроссовера такого класса - весьма достойный результат. Однако в данном случае важна не динамика, а способность сохранять устойчивость и хорошее сцепление на ледяной поверхности. Именно это и стало ключевым фактором успеха прыжка: электроника не допустила ни одной ошибки, водитель смог полностью сосредоточиться при выполнении трюка.

Changan позиционирует этот рекорд не только как маркетинговый ход, но и как доказательство надежности своих технологий. В условиях, когда российские зимы становятся все более непредсказуемыми, а требования к безопасности и управляемости все выше, подобные эксперименты вызывают повышенный интерес у экспертов и обычных водителей. Китайский производитель явно намерен закрепиться в рейтинге лидеров сегмента, обеспечивая реальные преимущества, а не только громкие заявления.

Упомянутые модели: Changan CS75 Plus
Упомянутые марки: Changan
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Чинган

Похожие материалы Чинган

Haval H7 2026: новый двигатель, свежие технологии и мультимедиа для России
С 1 февраля: новые правила возврата авто, штрафы для бизнеса и рост цен
Changan CS75PLUS AWD: новая версия кроссовера представлена в Москве
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тверь Белгород Тамбов
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться