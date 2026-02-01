Не только для лаборатории: системы Changan CS75 Plus прошли проверку льдом и прыжком с 20-метровой рампы

Changan CS75 Plus установил мировой рекорд: прыжок на 20,9 метра по льду при -30°C

Changan CS75 Plus четвертого поколения совершил прыжок на 20,9 метра по ледяной рампе при экстремальном морозе. Интеллектуальная электроника обеспечила стабильность и управляемость, что позволило установить новый рекорд.

Changan вновь оказался в центре внимания мирового автосообщества, продемонстрировав не только амбиции, но и реальные технологические достижения. В условиях, когда зимние испытания становятся все более актуальными для производителей, китайский бренд провел экстремальный эксперимент — прыжок на кроссовере CS75 Plus четвертого поколения по ледяной рампе при температуре минус 30 градусов. Такой шаг - не просто эффектное шоу, а серьезная заявка на лидерство в сегменте автомобилей, способных справиться с суровыми климатическими вызовами.

Фото: Changan / zr.ru

Сам прыжок стал настоящим испытанием для техники и людей. Кроссовер, оборудованный бензиновым двигателем объемом 1,5 литра, разогнался по ледяной поверхности и преодолел препятствие высотой 20,9 метра. Это не только новый мировой рекорд Гиннесса, но и показатель того, как современные системы безопасности могут работать в оригинальных, а не лабораторных условиях. Интеллектуальная система Тяньшу, отвечающая за стабилизацию и управление тягой, в режиме реального времени анализировала сцепление колес с ледяной поверхностью, предотвращая пробуксовку и контролируя управляемость при разгоне.

Особое внимание следует обратить на тот факт, что испытание проходило при экстремально низкой температуре. Минус 30 градусов – это не только вызов водителю, но и проверка всех узлов автомобиля на прочность, особенно электроники и систем безопасности. Changan не просто выдержал этот экзамен, но и продемонстрировал, что его технологии позволяют работать там, где многие конкуренты рискуют потерять контроль.

Старшая версия CS75 Plus способна разгоняться до 100 км/ч всего за 7,3 секунды, что для кроссовера такого класса - весьма достойный результат. Однако в данном случае важна не динамика, а способность сохранять устойчивость и хорошее сцепление на ледяной поверхности. Именно это и стало ключевым фактором успеха прыжка: электроника не допустила ни одной ошибки, водитель смог полностью сосредоточиться при выполнении трюка.

Changan позиционирует этот рекорд не только как маркетинговый ход, но и как доказательство надежности своих технологий. В условиях, когда российские зимы становятся все более непредсказуемыми, а требования к безопасности и управляемости все выше, подобные эксперименты вызывают повышенный интерес у экспертов и обычных водителей. Китайский производитель явно намерен закрепиться в рейтинге лидеров сегмента, обеспечивая реальные преимущества, а не только громкие заявления.