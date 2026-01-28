От 4 миллионов рублей: чем кроме цены удивил Changan CS75PLUS AWD

Changan CS75PLUS AWD: новая версия кроссовера представлена в Москве

Changan CS75PLUS AWD дебютировал в московском дилерском центре, вызвав интерес у автолюбителей и экспертов. В статье - подробности о технических новшествах, особенностях комплектаций, а также мнения специалистов о перспективах модели на российском рынке.

В московском Чанган Центр Внуково состоялась официальная премьера обновленного кроссовера Changan CS75PLUS AWD. Мероприятие собрало не только поклонников марки, но и тех, кто внимательно следит за новинками сегмента SUV. Гости получили возможность первыми познакомиться с изменениями в дизайне, оценить технические характеристики и испытать автомобиль на тест-драйве.

Организаторы подготовили насыщенную программу: помимо демонстрации автомобиля, посетители участвовали в тематических викторинах, мастер-классах и получили фирменные подарки. По словам представителей дилерского центра, особый акцент был сделан на том, чтобы каждый гость смог не только увидеть, но и прочувствовать преимущества новой версии CS75PLUS AWD.

Как сообщает abiznews, ключевым отличием новинки стала новая платформа Fangzhou, обеспечивающая просторный салон и улучшенную управляемость. Инженеры Changan оснастили модель интеллектуальной системой полного привода, что особенно актуально для российских дорог. Под капотом - модернизированный турбированный двигатель объемом 2,0 литра, выдающий 235 лошадиных сил и 390 Нм крутящего момента. Такой силовой агрегат позволяет кроссоверу уверенно чувствовать себя как в городе, так и на трассе.

Внутри автомобиля производитель сделал ставку на комфорт и безопасность. В топовых комплектациях передние кресла получили функцию массажа, вентиляцию и возможность регулировки спинки. Для зимней эксплуатации предусмотрен полный пакет опций: двухзонный климат-контроль, подогревы и даже беспроводная зарядка с охлаждением. Системы помощи водителю включают автоматическое экстренное торможение и панорамную камеру, что заметно повышает уровень безопасности.

Changan CS75PLUS AWD - это уже четвертое поколение популярной модели, которая успела завоевать доверие на мировом рынке. В России автомобиль доступен с декабря прошлого года, а стартовая цена составляет 4 099 900 рублей. Слоган модели - «Эмоции во всех измерениях» - подчеркивает универсальность и ориентацию на разные сценарии эксплуатации.

Интересно, что инженеры снизили степень сжатия двигателя до 9,5, что позволило добиться более плавного разгона и повысить эластичность мотора. Интеллектуальная система полного привода предлагает шесть режимов движения, что дает водителю возможность адаптироваться к любым дорожным условиям. Такой подход, по мнению экспертов, может стать одним из факторов успеха модели на российском рынке, где универсальность и надежность ценятся особенно высоко.

Changan CS75PLUS AWD - не просто очередная новинка в сегменте кроссоверов. Модель демонстрирует, как китайские производители стремятся соответствовать ожиданиям российских покупателей, предлагая современные технологии, высокий уровень оснащения и конкурентоспособную цену. В условиях растущей конкуренции на рынке именно такие автомобили способны изменить расстановку сил и задать новые стандарты в классе SUV.