Changan CS75Plus против Арктики: стоит ли покупать кроссовер, не испугавшийся снега и льда?

5 января 2026, 11:04
Арктический тест-драйв: Стоит ли покупать новый Changan CS75Plus
Арктический тест-драйв: Стоит ли покупать новый Changan CS75Plus
Changan CS75Plus прошел испытания на заснеженных трассах Арктики. Эксперт оценил его поведение в экстремальных условиях. В материале - детали адаптации для России и неожиданные нюансы. Узнайте, чем удивил кроссовер на севере.
Тестировать автомобили в условиях крайнего севера - задача не для слабонервных. Changan CS75Plus оказался в самом центре арктической зимы, где дороги покрыты плотным снегом, а ледяной туман скрывает горизонт. Несмотря на суровый климат, кроссовер уверенно держал темп, не сбавляя скорости даже на скользких участках. Местные водители, привыкшие к подобным условиям, обгоняли без тени сомнения, а CS75Plus не отставал, демонстрируя стабильность и предсказуемость поведения.
Четвертое поколение модели построено на платформе Fangzhou и заметно отличается от предшественников. Внешность стала более выразительной: плавные линии кузова, сложная светодиодная оптика и новая решетка радиатора сразу бросаются в глаза. Габариты увеличились - автомобиль стал шире и длиннее, а колесная база выросла почти на сантиметр. Однако клиренс теперь составляет 190 мм, что для российских зим может показаться спорным решением.
Внутри - совершенно иной мир. Интерьер выполнен в стиле «обнимающего дизайна»: мягкие линии, искусственная кожа, замша, декоративные вставки под дерево и металл. Панель приборов объединяет три экрана в едином блоке, создавая ощущение технологичности. Для российского рынка предусмотрели отдельный блок физических кнопок на центральном тоннеле - ими удобно управлять зимними функциями: обогрев руля, сидений и лобового стекла. Дверные ручки сделали обычными, чтобы не примерзали - мелочь, но важная для севера.
Техническая начинка впечатляет: полный привод с муфтой шестого поколения от BorgWarner, 2-литровый бензиновый мотор Blue Core на 235 л.с. и 390 Нм, а также 8-ступенчатый автомат Aisin. На трассе машина держится уверенно, а на легком бездорожье не пасует, хотя длинный передний свес и невысокий клиренс требуют осторожности. Внутри просторно, особенно на переднем ряду: пассажир может вытянуть ноги на выдвижной «оттоманке», а водительское кресло оснащено массажем, хотя регулировок хотелось бы больше.
Мультимедийная система с тремя экранами поддерживает российские сервисы - «Яндекс Навигатор», «VK Музыка» и другие. Режимы движения расширены: к стандартным добавились «Снег», «Грязь» и «Песок». В условиях глубокого снега лучше всего проявил себя режим «Песок», а на укатанной снежной корке - «Снег». Это не просто маркетинг: разница в поведении машины ощущается сразу.
CS75Plus нового поколения стал дороже - стартовая цена теперь от 3,99 млн рублей, что на полмиллиона выше прежней версии. Но за эти деньги покупатель получает полный привод, мощный двигатель и богатый набор опций, включая интеллектуальные системы и мультимедийку, адаптированную под российские реалии. В плюсы стоит записать стильный дизайн, просторный салон, продуманную мультимедийную систему и уверенную проходимость на легком бездорожье. Минусы - невысокий дорожный просвет, избыточная цифровизация управления и не самые широкие возможности регулировки водительского кресла.
Технические характеристики модели: длина - 4770 мм, ширина - 1910 мм, высота - 1705 мм, колесная база - 2800 мм, масса - 1790 кг, дорожный просвет - 190 мм. Под капотом - 2-литровый бензиновый мотор на 235 л.с. и 390 Нм, максимальная скорость - 215 км/ч, разгон до сотни - 7,4 секунды, расход топлива - 8,8 л на 100 км, привод - полный, коробка - 8-ступенчатый автомат. Цена - от 3 999 900 рублей.
