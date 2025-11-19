Магнитная подвеска, как у суперкаров, и 3нм чип – что еще скрывает Deepal L06

Changan Deepal L06 стал первым серийным авто Китая с подвеской Ferrari

Changan Deepal L06 удивил рынок инновационной магнитной подвеской, ранее доступной только Ferrari. В салоне – премиальные материалы и огромный AR-дисплей. Электроника поддерживает автопилот и быструю зарядку. Модель обещает новый уровень комфорта и управляемости.

В Китае стартовали продажи нового электромобиля Deepal L06 от бренда Changan, который сразу привлек внимание необычным техническим подходом. Это первый серийный автомобиль в стране, получивший магнитную подвеску MagneRide четвертого поколения, аналогичную той, которая устанавливается на Ferrari, Lamborghini и Cadillac. Такая система способна изменять жесткость амортизаторов тысячи раз в секунду, что обеспечивает спортивную управляемость без последствий для комфорта.

Внешне Deepal L06 представляет собой уникальную современную разработку, над которой работал Клаус Цициора. Автомобиль получил разделенные фары, закрытую решетку радиатора и безрамочные двери. Габариты впечатляют: длина 4830 - мм, ширина - 1905 мм, высота - 1480 мм, колесная база составляет 2900 мм. Внутри – Т-образная архитектура, более 90% поверхности покрыты мягкими материалами, центральное место занимает 15,6-дюймовый экран, который имеет кривизну «подсолнухом». Водителя встречает трехспицевое рулевое колесо и 50-дюймовый AR-HUD, а сиденья с выраженной поддержкой создают впечатление спортивного болида. Атмосферу дополняет подсветка на 256 цветов.

Впервые в L06 установлен 3-нанометровый автомобильный чип для системы. Все комплектации оснащены лидаром, что позволяет реализовать функцию автопилота как в городе, так и на трассе. За разработку интеллектуальных систем отвечала компания Horizon Robotics.

Покупателям доступны две версии: полностью электрическая с мотором на 200 кВт (268 л.с.) и запасом хода до 670 км по циклу CLTC, а также гибрид с 1,5-литровым бензиновым двигателем-генератором (72 кВт), электромотором на 175 кВт (235 л.с.) и аккумуляторами 28,39 кВт*ч. Гибрид способен проехать 240 км на электротяге и до 1500 км в сумме. Быстрая зарядка позволяет восполнить заряд с 30 до 80% всего за 15 минут.

Подвеска MagneRide изначально была разработана руководством подразделения General Motors, а затем доработана компанией BWI Group. Сегодня такие амортизаторы устанавливаются на премиальные модели Acura, Audi, Buick, Cadillac, Chevrolet, Ferrari, Ford, Holden, Lamborghini и других. Производство компонентов налажено в Китае, Европе и Северной Америке, а новые заводы в Шэньчжэне и Чжанцзякоу позволяют увеличить выпуск до 2 миллионов амортизаторов в год.

Deepal L06 уже доступен для заказа в Китае. Модель обещает задать новые стандарты в сегменте электроседанов, сочетая технологии суперкаров с практичностью и доступностью.