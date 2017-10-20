20 октября 2017, 21:01

Changan готова отказаться от ДВС

Китайский автопроизводитель Changan обнародовал свои намерения об отказе от производства моделей с двигателем внутреннего сгорания. В 2025 году выпуск таких машин будет полностью прекращен.
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Также компания сообщила, что собирается выделить инвестиции в размере 15,1 млрд. долларов в развитие «новой энергетической» стратегии. Пока марка не раскрыла подробности этого плана.

Пока неизвестно, на каких автомобилях сосредоточится производитель - электрических или водородных. Отказ от «топливных» машин продиктован инициативой китайских властей снизить уровень вредных выхлопов в крупных городах.

Известно, что автогигант Geely уже поддержал государственную программу, сообщив, что к 2019 году завершит создание транспорта с двигателем внутреннего сгорания. Но другой крупный игрок рынка - компания BAIC - аналогичного заявления пока не сделала.

Напомним, что европейские страны тоже вступили в борьбу с бензиновыми и дизельными двигателями. Так, власти Нидерланды намерены поддерживать рынок электрокаров, чтобы постепенно отказаться от машин с ДВС.

Дизайн и тюнинг Чанган

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Отзывы по теме
Форум Changan CS35
машина мне нравится .единственный недостаток нет подогрева передних сидений при люксовой комплектации.Запаха нет в салоне никакого, сидела в новеньком ниссане альмера , запах....просто ужас !!!!
Лариса
Changan представил свой кроссовер
2 миллиона автомобилей цифра немаленькая однако...
alexsey9999
Changan CS35: новый SUV в России
смотрел сидел отлично.все подогнано..надо прокатиться если понравиться-беру.
виктор
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Changan готова отказаться от ДВС
{{material_121344}}Также компания сообщила, что собирается выделить инвестиции в размере 15,1 млрд. долларов в развитие «новой энергетической» стратегии. Пока марка не раскрыла подробности этого плана.Пока неизвестно, на каких автомобилях сосредоточится производитель - электрических или водородных. Отказ от «топливных» машин продиктован инициативой китайских властей снизить уровень вредных выхлопов в крупных городах.Известно, что автогигант Geely уже поддержал государственную программу, сообщив, что к 2019 году завершит создание транспорта с двигателем внутреннего сгорания. Но другой крупный игрок рынка - компания BAIC - аналогичного заявления пока не сделала.Напомним, что европейские страны тоже вступили в борьбу с бензиновыми и дизельными двигателями. Так, власти Нидерланды намерены поддерживать рынок электрокаров, чтобы постепенно отказаться от машин с ДВС.
2017-10-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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