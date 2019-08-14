Changan готовится к поставкам в Россию раздражителя «Рио» и «Солариса»
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Название автомобиля будет адаптировано под отечественный рынок, но доподлинно известно, что на родине он продается под именем Alsvin V7.
Решение привезти в Россию легковой автомобиль, дополнив им линейку SUV, решение, что называется, против течения. Тренд последнего времени обратный – автопроизводители, наоборот, убирают из своих модельных линеек легковушки, оставляя исключительно кроссоверы.
При этом Changan также намерен расширить свое присутствие в России за счет «паркетников». К только что вышедшему на отечественный рынок обновленному компактному вседорожнику CS35Plus уже осенью добавятся сразу два кроссовера чуть более крупные.
Руководство Changan Motors Rus демонстрирует серьезную решительность в освоении нашего рынка, где пока позиция бренда, мягко скажем, скромная. Но уже в течение ближайших 4-5 лет, по заверению менеджеров, марка ворвется в ТОП-3 китайских автопроизводителей.
Отдельно отметим, что новый для нас седан будет комплектоваться тем же силовым агрегатом, что и CS35Plus - это 128-сильный 1,6-литровый GDI серии Blue Core с непосредственным впрыском и алюминиевым блоком цилиндров. Максимальный крутящий момент атмосферника составляет 161 Нм при 3000 об/мин.
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