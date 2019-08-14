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14 августа 2019, 09:24

Changan готовится к поставкам в Россию раздражителя «Рио» и «Солариса»

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В следующем году набирающая обороты в России китайская компания Changan привезет в нашу страну компактный седан, который будет играть на том же поле, что и нынешние бестселлеры рынка – Hyundai Solaris и Kia Rio.
Changan готовится к поставкам в Россию раздражителя Рио и Солариса

 

Название автомобиля будет адаптировано под отечественный рынок, но доподлинно известно, что на родине он продается под именем Alsvin V7.

Changan CS35 Plus
Новый 969 900 Р
Сунь Цзэцзюнь, генеральный директор Changan Motors Rus, в беседе с корреспондентом 110km.ru отметил, что сегмент, где будет выступать Alsvin V7 (назовем его пока так), очень тесен, в нем большая конкуренция, но руководство компании этого не боится. Скорее всего, седан Changan будет «бить врагов» приемлемой ценой, а она, как известно, всегда решала все, особенно в нынешние экономические времена.

Решение привезти в Россию легковой автомобиль, дополнив им линейку SUV, решение, что называется, против течения. Тренд последнего времени обратный – автопроизводители, наоборот, убирают из своих модельных линеек легковушки, оставляя исключительно кроссоверы.

При этом Changan также намерен расширить свое присутствие в России за счет «паркетников». К только что вышедшему на отечественный рынок обновленному компактному вседорожнику CS35Plus уже осенью добавятся сразу два кроссовера чуть более крупные.

Руководство Changan Motors Rus демонстрирует серьезную решительность в освоении нашего рынка, где пока позиция бренда, мягко скажем, скромная. Но уже в течение ближайших 4-5 лет, по заверению менеджеров, марка ворвется в ТОП-3 китайских автопроизводителей.

Отдельно отметим, что новый для нас седан будет комплектоваться тем же силовым агрегатом, что и CS35Plus - это 128-сильный 1,6-литровый GDI серии Blue Core с непосредственным впрыском и алюминиевым блоком цилиндров. Максимальный крутящий момент атмосферника составляет 161 Нм при 3000 об/мин.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Changan CS35
машина мне нравится .единственный недостаток нет подогрева передних сидений при люксовой комплектации.Запаха нет в салоне никакого, сидела в новеньком ниссане альмера , запах....просто ужас !!!!
Лариса
Лучшие новые китайские автомобили в России
Конечно DFM AX7 лучше представленных образцов, но у него ляпы которых нет на других авто. Это мультимедиа ( сбиваются часы и дата, не коннектится со смартфоном, плохой звук) нет антикора дна и подкрылков, купил 04.04.2019 ржавые приводные валы передних колес, ржавая выхлопная система.
Николай
Changan представил свой кроссовер
2 миллиона автомобилей цифра немаленькая однако...
alexsey9999
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Changan готовится к поставкам в Россию раздражителя «Рио» и «Солариса»
Название автомобиля будет адаптировано под отечественный рынок, но доподлинно известно, что на родине он продается под именем Alsvin V7. {{model_6822}} Сунь Цзэцзюнь, генеральный директор Changan Motors Rus, в беседе с корреспондентом 110km.ru отметил, что сегмент, где будет выступать Alsvin V7 (назовем его пока так), очень тесен, в нем большая конкуренция, но руководство компании этого не боится. Скорее всего, седан Changan будет «бить врагов» приемлемой ценой, а она, как известно, всегда решала все, особенно в нынешние экономические времена.Решение привезти в Россию легковой автомобиль, дополнив им линейку SUV, решение, что называется, против течения. Тренд последнего времени обратный – автопроизводители, наоборот, убирают из своих модельных линеек легковушки, оставляя исключительно кроссоверы. При этом Changan также намерен расширить свое присутствие в России за счет «паркетников». К только что вышедшему на отечественный рынок обновленному компактному вседорожнику CS35Plus уже осенью добавятся сразу два кроссовера чуть более крупные. Руководство Changan Motors Rus демонстрирует серьезную решительность в освоении нашего рынка, где пока позиция бренда, мягко скажем, скромная. Но уже в течение ближайших 4-5 лет, по заверению менеджеров, марка ворвется в ТОП-3 китайских автопроизводителей. Отдельно отметим, что новый для нас седан будет комплектоваться тем же силовым агрегатом, что и CS35Plus - это 128-сильный 1,6-литровый GDI серии Blue Core с непосредственным впрыском и алюминиевым блоком цилиндров. Максимальный крутящий момент атмосферника составляет 161 Нм при 3000 об/мин.
2019-08-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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