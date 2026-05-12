Как китайский пикап пережил сибирскую зиму без одеяла на двигатель и почему владелец пожалел об отделке, но не о покупке

12 мая 2026, 09:16
Changan Hunter Plus 2024: испытание морозами и дорогами Сибири глазами владельца
Changan Hunter Plus 2024: испытание морозами и дорогами Сибири глазами владельца
Владелец Changan Hunter Plus 2024 поделился опытом эксплуатации в суровых зимних условиях Красноярского края. Какие плюсы и минусы выявились после дальних поездок по снегу и морозу до -50 градусов, что пришлось менять по гарантии и почему этот пикап оказался не так прост, как кажется на первый взгляд.
Changan Hunter Plus 2024 все чаще выбирают те, кто ищет надежный пикап для сложных условий России. Особенно актуально это для жителей регионов с суровой зимой, где техника проверяется на прочность не только дорогами, но и экстремальными температурами. В этом материале - реальный опыт эксплуатации пикапа в Красноярском крае, где морозы доходят до -50 градусов, а дороги превращаются в настоящее испытание для любой машины.
Покупка Changan Hunter Plus сопровождалась сомнениями: многие знакомые предупреждали о возможных проблемах с коробкой передач и общим качеством сборки. В итоге, автомобиль был приобретен с пробегом 12 тысяч километров, уже оснащенный сигнализацией, крышкой кузова с подсветкой и корейской летней резиной Nexus. Летняя эксплуатация не вызвала нареканий, что стало поводом выбрать зимние шины того же бренда - и этот выбор себя оправдал.
Зимой пикап отправился в поселок Караул, а затем - по зимникам до Норильска и Дудинки. За сезон было пройдено около 1500 километров по снегу и льду. Подготовка к морозам ограничилась утеплением решетки радиатора - одеяло на двигатель не использовалось из-за опасности возгорания турбины. В условиях, когда температура опускалась до -45 и даже -50 градусов, двигатель не глушили, чтобы избежать проблем с запуском. Печка работала настолько эффективно, что водитель мог ехать в кроссовках и спортивном костюме, не испытывая дискомфорта.
На сложных участках с глубоким снегом выручали штатные блокировки: в стандартной комплектации у Changan Hunter Plus есть принудительная блокировка заднего моста и пониженная передача. Благодаря этим опциям пикап уверенно преодолевал даже самые трудные участки, полностью справляясь с возложенными задачами.
Однако без недостатков не обошлось. В первую очередь, владельца разочаровал салон: кожаная отделка быстро пачкается, и поддерживать чистоту сложно. Еще одна проблема - слабая ручка заднего борта, которая ломалась уже дважды и оба раза менялась по гарантии. После мойки ручка часто замерзает, а если замок прихватит мороз, есть риск поломки. Кроме того, по гарантии были заменены оба привода из-за поврежденных пыльников - причина их выхода из строя осталась неясной, но дилер оперативно решил вопрос. Также пришлось менять проводку электропривода ручника после появления ошибки.
Несмотря на эти нюансы, Changan Hunter Plus 2024 показал себя достойно в условиях, где многие автомобили просто не выдерживают. Для тех, кто ищет рабочую лошадку для суровой зимы и сложных дорог, этот пикап может стать неожиданно удачным выбором, если быть готовым к мелким доработкам и гарантийным обращениям.
Похожие материалы Чинган
-
24.04.2026, 14:33
Foton Tunland G7 с механикой и бензиновым мотором: дилеры ждут рост интереса
В России стартовали продажи новой модификации Foton Tunland G7 с бензиновым двигателем и механической коробкой передач. Эксперты отмечают, что модель может занять до четверти всех продаж Tunland G7, несмотря на непростую ситуацию на рынке пикапов. Читать далее
-
11.02.2026, 07:47
Китайские автомобили в Сибири: испытание морозами и реальные проблемы владельцев
Вышло исследование: как китайские автомобили справляются с экстремальными морозами в Сибири. Владельцы делятся неожиданными трудностями и советами, а сервисники раскрывают, что чаще всего выходит из строя. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
26.01.2026, 06:35
Changan Hunter Plus: как пикап из Китая стал лидером российского рынка
Changan Hunter Plus неожиданно занял первое место среди пикапов в России. В материале - мнения опытных водителей, детали комфорта, управляемости и нюансы эксплуатации, которые часто остаются за кадром. Разбираемся, чем этот автомобиль выделяется на фоне конкурентов.Читать далее
-
21.11.2025, 14:41
Продажи новых пикапов в России рухнули: октябрьский спад на 33%
В октябре 2025 года рынок новых пикапов в России резко просел. Китайские марки укрепили позиции. Российские производители теряют лидерство. Интрига сохраняется до конца года.Читать далее
-
26.05.2024, 00:11
Самые дешевые пикапы в России в мае 2024 года. Список из 8 моделей
Пикапы пользуются популярностью преимущественно в США и Австралии, но и в России у них есть свои преданные поклонники. Стоят такие серьезные машины ощутимо дороже обычных легковушек.Читать далее
-
06.08.2023, 18:06
5 самых доступных пикапов в России в августе 2023 года
Пикапы пользуются в России небольшим, но стабильным спросом. Самым доступным представителем сегмента по-прежнему остается внедорожник УАЗ, компанию ему составляют четыре «китайца».Читать далее
-
14.05.2026, 11:32
Почему бензиновые авто обходят дизельные: реальный опыт российских водителей
Экономия на топливе не всегда оправдывает ожидания. Обслуживание дизеля часто дороже. Водители сталкиваются с неожиданными расходами. Узнайте, что выбрать для города и дачи.Читать далее
-
14.05.2026, 10:59
В Беларуси стартовали продажи Forthing T5 EVO с новым дизайном и усиленной защитой
В Беларуси появился обновленный Forthing T5 EVO. Модель отличается ярким внешним видом. Для местного рынка предусмотрена расширенная антикоррозийная защита. Дилеры предлагают выгодные условия покупки.Читать далее
-
14.05.2026, 10:31
Владельцы раскрыли 5 нюансов JAC T9, о которых молчат дилеры
Китайский пикап JAC T9 уверенно занимает первое место по продажам в своем сегменте, но владельцы начали делиться неожиданными недостатками. Какие нюансы эксплуатации чаще всего вызывают вопросы, и почему это важно знать перед покупкой - разбираемся на примерах реальных отзывов. Не прошли стороной и вопросы штрафов: сумма может удивить даже опытных водителей.Читать далее
-
14.05.2026, 09:41
В России стартует обновленный Haval F7: названы главные конкуренты и цены
Обновленный Haval F7 уже готовится к выходу на российский рынок, и эксперты назвали его главных соперников. Почему именно эти модели оказались в центре внимания, какие комплектации будут самыми востребованными и что изменится для покупателей - разбираемся, что ждет рынок SUV в ближайшие годы.Читать далее
-
14.05.2026, 09:29
Seres внедряет уникальную систему аварийного отсоединения батареи в электромобилях
Компания Seres Automotive удивила рынки: инженеры разработали механизм, который сам отсоединяет тяговую батарею электромобиля при серьезном ДТП. Это решение может изменить подход к безопасности на дорогах. Почему это важно для владельцев электрокаров и какие вопросы остались без ответа - разбираемся, что стоит за патентом.Читать далее
Похожие материалы Чинган
-
24.04.2026, 14:33
Foton Tunland G7 с механикой и бензиновым мотором: дилеры ждут рост интереса
В России стартовали продажи новой модификации Foton Tunland G7 с бензиновым двигателем и механической коробкой передач. Эксперты отмечают, что модель может занять до четверти всех продаж Tunland G7, несмотря на непростую ситуацию на рынке пикапов. Читать далее
-
11.02.2026, 07:47
Китайские автомобили в Сибири: испытание морозами и реальные проблемы владельцев
Вышло исследование: как китайские автомобили справляются с экстремальными морозами в Сибири. Владельцы делятся неожиданными трудностями и советами, а сервисники раскрывают, что чаще всего выходит из строя. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
26.01.2026, 06:35
Changan Hunter Plus: как пикап из Китая стал лидером российского рынка
Changan Hunter Plus неожиданно занял первое место среди пикапов в России. В материале - мнения опытных водителей, детали комфорта, управляемости и нюансы эксплуатации, которые часто остаются за кадром. Разбираемся, чем этот автомобиль выделяется на фоне конкурентов.Читать далее
-
21.11.2025, 14:41
Продажи новых пикапов в России рухнули: октябрьский спад на 33%
В октябре 2025 года рынок новых пикапов в России резко просел. Китайские марки укрепили позиции. Российские производители теряют лидерство. Интрига сохраняется до конца года.Читать далее
-
26.05.2024, 00:11
Самые дешевые пикапы в России в мае 2024 года. Список из 8 моделей
Пикапы пользуются популярностью преимущественно в США и Австралии, но и в России у них есть свои преданные поклонники. Стоят такие серьезные машины ощутимо дороже обычных легковушек.Читать далее
-
06.08.2023, 18:06
5 самых доступных пикапов в России в августе 2023 года
Пикапы пользуются в России небольшим, но стабильным спросом. Самым доступным представителем сегмента по-прежнему остается внедорожник УАЗ, компанию ему составляют четыре «китайца».Читать далее
-
14.05.2026, 11:32
Почему бензиновые авто обходят дизельные: реальный опыт российских водителей
Экономия на топливе не всегда оправдывает ожидания. Обслуживание дизеля часто дороже. Водители сталкиваются с неожиданными расходами. Узнайте, что выбрать для города и дачи.Читать далее
-
14.05.2026, 10:59
В Беларуси стартовали продажи Forthing T5 EVO с новым дизайном и усиленной защитой
В Беларуси появился обновленный Forthing T5 EVO. Модель отличается ярким внешним видом. Для местного рынка предусмотрена расширенная антикоррозийная защита. Дилеры предлагают выгодные условия покупки.Читать далее
-
14.05.2026, 10:31
Владельцы раскрыли 5 нюансов JAC T9, о которых молчат дилеры
Китайский пикап JAC T9 уверенно занимает первое место по продажам в своем сегменте, но владельцы начали делиться неожиданными недостатками. Какие нюансы эксплуатации чаще всего вызывают вопросы, и почему это важно знать перед покупкой - разбираемся на примерах реальных отзывов. Не прошли стороной и вопросы штрафов: сумма может удивить даже опытных водителей.Читать далее
-
14.05.2026, 09:41
В России стартует обновленный Haval F7: названы главные конкуренты и цены
Обновленный Haval F7 уже готовится к выходу на российский рынок, и эксперты назвали его главных соперников. Почему именно эти модели оказались в центре внимания, какие комплектации будут самыми востребованными и что изменится для покупателей - разбираемся, что ждет рынок SUV в ближайшие годы.Читать далее
-
14.05.2026, 09:29
Seres внедряет уникальную систему аварийного отсоединения батареи в электромобилях
Компания Seres Automotive удивила рынки: инженеры разработали механизм, который сам отсоединяет тяговую батарею электромобиля при серьезном ДТП. Это решение может изменить подход к безопасности на дорогах. Почему это важно для владельцев электрокаров и какие вопросы остались без ответа - разбираемся, что стоит за патентом.Читать далее