Как китайский пикап пережил сибирскую зиму без одеяла на двигатель и почему владелец пожалел об отделке, но не о покупке

Changan Hunter Plus 2024: испытание морозами и дорогами Сибири глазами владельца

Владелец Changan Hunter Plus 2024 поделился опытом эксплуатации в суровых зимних условиях Красноярского края. Какие плюсы и минусы выявились после дальних поездок по снегу и морозу до -50 градусов, что пришлось менять по гарантии и почему этот пикап оказался не так прост, как кажется на первый взгляд.

Changan Hunter Plus 2024 все чаще выбирают те, кто ищет надежный пикап для сложных условий России. Особенно актуально это для жителей регионов с суровой зимой, где техника проверяется на прочность не только дорогами, но и экстремальными температурами. В этом материале - реальный опыт эксплуатации пикапа в Красноярском крае, где морозы доходят до -50 градусов, а дороги превращаются в настоящее испытание для любой машины.

Покупка Changan Hunter Plus сопровождалась сомнениями: многие знакомые предупреждали о возможных проблемах с коробкой передач и общим качеством сборки. В итоге, автомобиль был приобретен с пробегом 12 тысяч километров, уже оснащенный сигнализацией, крышкой кузова с подсветкой и корейской летней резиной Nexus. Летняя эксплуатация не вызвала нареканий, что стало поводом выбрать зимние шины того же бренда - и этот выбор себя оправдал.

Зимой пикап отправился в поселок Караул, а затем - по зимникам до Норильска и Дудинки. За сезон было пройдено около 1500 километров по снегу и льду. Подготовка к морозам ограничилась утеплением решетки радиатора - одеяло на двигатель не использовалось из-за опасности возгорания турбины. В условиях, когда температура опускалась до -45 и даже -50 градусов, двигатель не глушили, чтобы избежать проблем с запуском. Печка работала настолько эффективно, что водитель мог ехать в кроссовках и спортивном костюме, не испытывая дискомфорта.

На сложных участках с глубоким снегом выручали штатные блокировки: в стандартной комплектации у Changan Hunter Plus есть принудительная блокировка заднего моста и пониженная передача. Благодаря этим опциям пикап уверенно преодолевал даже самые трудные участки, полностью справляясь с возложенными задачами.

Однако без недостатков не обошлось. В первую очередь, владельца разочаровал салон: кожаная отделка быстро пачкается, и поддерживать чистоту сложно. Еще одна проблема - слабая ручка заднего борта, которая ломалась уже дважды и оба раза менялась по гарантии. После мойки ручка часто замерзает, а если замок прихватит мороз, есть риск поломки. Кроме того, по гарантии были заменены оба привода из-за поврежденных пыльников - причина их выхода из строя осталась неясной, но дилер оперативно решил вопрос. Также пришлось менять проводку электропривода ручника после появления ошибки.

Несмотря на эти нюансы, Changan Hunter Plus 2024 показал себя достойно в условиях, где многие автомобили просто не выдерживают. Для тех, кто ищет рабочую лошадку для суровой зимы и сложных дорог, этот пикап может стать неожиданно удачным выбором, если быть готовым к мелким доработкам и гарантийным обращениям.