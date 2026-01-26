Вышло исследование: почему Hunter Plus обошел конкурентов и что о нем думают эксперты

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

26 января 2026, 06:35

Changan Hunter Plus: как пикап из Китая стал лидером российского рынка

Changan Hunter Plus: как пикап из Китая стал лидером российского рынка

Вышло исследование: почему Hunter Plus обошел конкурентов и что о нем думают эксперты

Changan Hunter Plus: как пикап из Китая стал лидером российского рынка

Changan Hunter Plus неожиданно занял первое место среди пикапов в России. В материале - мнения опытных водителей, детали комфорта, управляемости и нюансы эксплуатации, которые часто остаются за кадром. Разбираемся, чем этот автомобиль выделяется на фоне конкурентов.

Changan Hunter Plus неожиданно занял первое место среди пикапов в России. В материале - мнения опытных водителей, детали комфорта, управляемости и нюансы эксплуатации, которые часто остаются за кадром. Разбираемся, чем этот автомобиль выделяется на фоне конкурентов.

Changan Hunter Plus в сентябре уверенно вышел на первое место по продажам среди пикапов в России, оставив позади прежних лидеров сегмента. Почему эта модель так быстро завоевывала доверие российских покупателей? Мы собрали мнения экспертов, чтобы разобраться в особенностях этого автомобиля.

Комфорт и эргономика: взгляд изнутри

Глеб Тарабутин, бизнес-аналитик с почти тридцатилетним стажем за рулем, заметил: «Мечта сбылась - наконец-то появился пикап с постоянным приводом и пружинной задней подвеской». По его словам, салон Hunter Plus радует качеством материалов и продуманной отделкой, хотя и не обошлось без странностей. Например, на лобовом стекле в кабине проекция показывает показатели топлива и температуры, что мешает. Меню бортового компьютера работает слишком быстро, а перевод часов на московское время и совсем оказалось загадкой.

Электроприводы кресел позволяют быстро настроить посадку, ощущение за рулем ближе к кроссоверу, чем к классическому пикапу. Мощность мотора 226 л.с. В паре с автоматом ZF обеспечивает уверенное ускорение, а расход топлива приятно удивляет - на трассе - 10-11 литров.

Динамика и управляемость: плюсы и минусы

На асфальте руль кажется немного «пустым» в центральном положении, но в целом управлять машиной удобно. Свет фар достаточен для загородных поездок, хотя функция автозатемнения зеркала отсутствует. В движении Hunter Plus напоминает крупный кроссовер: шумоизоляция на уровне, тормоза мягкие, но информативные. Однако на волнистых дорогах кузов ощутимо раскачивается, особенно если кузов пустой. На грунтовке машину начинает «кидать» уже после 45 км/ч, а электронные помощники не всегда реагируют на скольжение.

Внедорожные возможности приятно удивили: пикап легко справляется с песчаными подъемами и спусками, ассистент спуска работает корректно. Но есть опасения по поводу ресурса муфты BorgWarner при серьезных нагрузках — ее обслуживание потребуется уже через 50–60 тысяч километров.

Практичность и эксплуатация детали

Владельцы также считают Hunter Plus более имиджевым автомобилем для активного отдыха, чем рабочей лошадкой. Салон светлый, уютный, приятные материалы, электрорегулировка кресел, дополнительный комфорт. Возможность раскладывания заднего дивана по частям — редкая и полезная опция.

Однако не все решения радуют: экраны расположены слишком близко к рулю и бликуют, отсутствует обогрев стекол и руля, ручка для водителя на передней стойке не предусмотрена. По кузову тоже есть вопросы - передние подкрылки отсутствуют, полимерное покрытие в кузове хотелось бы видеть толстым. Зато пороги шире габаритов, что помогает на бездорожье, задняя часть открывается плавно, хотя газовый упор только с одной стороны.

Главный минус — мягкая пружинная подвеска сзади. Пустой пикап ощутимо раскачивается на скорости, а грузить в кузов больше 300-400 кг эксперты не советуют. Муфта Халдекс вместо классического парт-тайма - спорное решение для тех, кто рассчитывает на серьезную работу.

Упомянутые модели: Changan Hunter Plus
Упомянутые марки: Changan
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Чинган

Похожие материалы Чинган

Voyah Free Sport+ удивил новыми цветами, а Dream сменил стиль интерьера
Две сенсационные премьеры Volvo: кроссовер EX60 и EX60 Cross Country
Владение LADA Iskra: сколько реально стоит месяц за рулем нового седана
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Пермский край Тамбов Тула
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться