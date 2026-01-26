Вышло исследование: почему Hunter Plus обошел конкурентов и что о нем думают эксперты

26 января 2026, 06:35
Changan Hunter Plus: как пикап из Китая стал лидером российского рынка
Changan Hunter Plus неожиданно занял первое место среди пикапов в России. В материале - мнения опытных водителей, детали комфорта, управляемости и нюансы эксплуатации, которые часто остаются за кадром. Разбираемся, чем этот автомобиль выделяется на фоне конкурентов.
Changan Hunter Plus в сентябре уверенно вышел на первое место по продажам среди пикапов в России, оставив позади прежних лидеров сегмента. Почему эта модель так быстро завоевывала доверие российских покупателей? Мы собрали мнения экспертов, чтобы разобраться в особенностях этого автомобиля.
Комфорт и эргономика: взгляд изнутри
Глеб Тарабутин, бизнес-аналитик с почти тридцатилетним стажем за рулем, заметил: «Мечта сбылась - наконец-то появился пикап с постоянным приводом и пружинной задней подвеской». По его словам, салон Hunter Plus радует качеством материалов и продуманной отделкой, хотя и не обошлось без странностей. Например, на лобовом стекле в кабине проекция показывает показатели топлива и температуры, что мешает. Меню бортового компьютера работает слишком быстро, а перевод часов на московское время и совсем оказалось загадкой.
Электроприводы кресел позволяют быстро настроить посадку, ощущение за рулем ближе к кроссоверу, чем к классическому пикапу. Мощность мотора 226 л.с. В паре с автоматом ZF обеспечивает уверенное ускорение, а расход топлива приятно удивляет - на трассе - 10-11 литров.
Динамика и управляемость: плюсы и минусы
На асфальте руль кажется немного «пустым» в центральном положении, но в целом управлять машиной удобно. Свет фар достаточен для загородных поездок, хотя функция автозатемнения зеркала отсутствует. В движении Hunter Plus напоминает крупный кроссовер: шумоизоляция на уровне, тормоза мягкие, но информативные. Однако на волнистых дорогах кузов ощутимо раскачивается, особенно если кузов пустой. На грунтовке машину начинает «кидать» уже после 45 км/ч, а электронные помощники не всегда реагируют на скольжение.
Внедорожные возможности приятно удивили: пикап легко справляется с песчаными подъемами и спусками, ассистент спуска работает корректно. Но есть опасения по поводу ресурса муфты BorgWarner при серьезных нагрузках — ее обслуживание потребуется уже через 50–60 тысяч километров.
Практичность и эксплуатация детали
Владельцы также считают Hunter Plus более имиджевым автомобилем для активного отдыха, чем рабочей лошадкой. Салон светлый, уютный, приятные материалы, электрорегулировка кресел, дополнительный комфорт. Возможность раскладывания заднего дивана по частям — редкая и полезная опция.
Однако не все решения радуют: экраны расположены слишком близко к рулю и бликуют, отсутствует обогрев стекол и руля, ручка для водителя на передней стойке не предусмотрена. По кузову тоже есть вопросы - передние подкрылки отсутствуют, полимерное покрытие в кузове хотелось бы видеть толстым. Зато пороги шире габаритов, что помогает на бездорожье, задняя часть открывается плавно, хотя газовый упор только с одной стороны.
Главный минус — мягкая пружинная подвеска сзади. Пустой пикап ощутимо раскачивается на скорости, а грузить в кузов больше 300-400 кг эксперты не советуют. Муфта Халдекс вместо классического парт-тайма - спорное решение для тех, кто рассчитывает на серьезную работу.
