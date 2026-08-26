Changan Hunter Plus на дизеле: стоит ли покупать?

Changan Hunter Plus с дизелем: новые возможности для российских пикапов

Changan Hunter Plus теперь доступен с дизельным мотором, что может стать важным событием для рынка пикапов в России. Мало кто знает, что спрос на такие автомобили растет, а новые опции способны изменить привычные сценарии эксплуатации. Какие особенности и нюансы стоит учесть - разбираемся подробно. Не прошли мимо и детали комплектаций: что важно знать перед покупкой, объяснил специалист.

Changan Hunter Plus теперь доступен с дизельным мотором, что может стать важным событием для рынка пикапов в России. Мало кто знает, что спрос на такие автомобили растет, а новые опции способны изменить привычные сценарии эксплуатации. Какие особенности и нюансы стоит учесть - разбираемся подробно. Не прошли мимо и детали комплектаций: что важно знать перед покупкой, объяснил специалист.

Для российских автомобилистов, которым важна практичность и надежность, появление дизельной версии Changan Hunter Plus - событие, способное повлиять на выбор коммерческого транспорта. На фоне роста интереса к пикапам с дизельными моторами, производитель решил предложить новую модификацию, ориентированную прежде всего на тех, кто использует автомобиль как рабочий инструмент. Это решение может изменить расстановку сил в сегменте, где до сих пор доминировали другие бренды.

Как сообщает Autonews, дизельный Changan Hunter Plus оснащен 2,5-литровым турбодизелем Isuzu, который работает в паре с восьмиступенчатым автоматом ZF и полным приводом. Максимальный крутящий момент достигает 400 Нм уже при 1800 об/мин, что особенно важно для перевозки грузов и движения по сложным дорогам. Задняя подвеска построена на пятилистовых рессорах, что обеспечивает грузоподъемность до 975 кг. Дорожный просвет - 231 мм, а водителю доступны пять режимов движения: «Эко», «Комфорт», «Спорт», «Снег» и «Внедорожный». Для повышения проходимости предусмотрены блокировка заднего межколесного дифференциала и системы помощи при старте и спуске на склонах.

В комплектацию дизельной версии входят камера кругового обзора с функцией «прозрачное шасси», встроенный видеорегистратор, мультимедийная система с 12,3-дюймовым сенсорным экраном, отделка салона экокожей, климат-контроль и круиз-контроль. Для удобства перевозки тяжелых прицепов предусмотрена подготовка под фаркоп с электрической розеткой. Внешне дизельная модификация отличается черной дугой безопасности с интегрированным стоп-сигналом и светодиодной оптикой. Размер грузовой платформы - 1600 на 1595 мм, что позволяет перевозить крупногабаритные грузы.

Интересно, что бензиновая версия Changan Hunter Plus продается в России с лета 2023 года и оснащается 2,0-литровым мотором мощностью 226 л.с. и 390 Нм крутящего момента, также с восьмиступенчатым автоматом. Однако именно дизельные модификации становятся все более востребованными: по данным агентства «Автостат», доля новых дизельных автомобилей в июле и первой половине августа достигла 1,7% против 1,4% в первом полугодии. В числе лидеров продаж с дизельными моторами - Foton Tunland, Great Wall Poer и BMW X5.

Стоит отметить, что расширение ассортимента дизельных пикапов на российском рынке может быть связано с изменением предпочтений покупателей, которые все чаще выбирают автомобили для работы и активного отдыха. Как показал опыт других моделей, например, в материале о перспективах дизельного Changan Hunter Plus, эксперты отмечают, что такие автомобили способны существенно повысить эффективность бизнеса и снизить эксплуатационные расходы.

В целом, появление дизельной версии Changan Hunter Plus выглядит как своевременный ответ на растущий спрос и новые требования рынка. Для тех, кто ищет надежный и функциональный пикап, эта новинка может стать интересной альтернативой привычным моделям. Важно помнить, что цены и сроки начала продаж будут объявлены позже, а окончательный выбор стоит делать с учетом всех технических и эксплуатационных особенностей.