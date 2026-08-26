Changan Hunter Plus на дизеле: стоит ли покупать?

26 августа 2026, 22:13
Changan Hunter Plus с дизелем: новые возможности для российских пикапов
Changan Hunter Plus с дизелем: новые возможности для российских пикапов
Changan Hunter Plus теперь доступен с дизельным мотором, что может стать важным событием для рынка пикапов в России. Мало кто знает, что спрос на такие автомобили растет, а новые опции способны изменить привычные сценарии эксплуатации. Какие особенности и нюансы стоит учесть - разбираемся подробно. Не прошли мимо и детали комплектаций: что важно знать перед покупкой, объяснил специалист.
Для российских автомобилистов, которым важна практичность и надежность, появление дизельной версии Changan Hunter Plus - событие, способное повлиять на выбор коммерческого транспорта. На фоне роста интереса к пикапам с дизельными моторами, производитель решил предложить новую модификацию, ориентированную прежде всего на тех, кто использует автомобиль как рабочий инструмент. Это решение может изменить расстановку сил в сегменте, где до сих пор доминировали другие бренды.
Как сообщает Autonews, дизельный Changan Hunter Plus оснащен 2,5-литровым турбодизелем Isuzu, который работает в паре с восьмиступенчатым автоматом ZF и полным приводом. Максимальный крутящий момент достигает 400 Нм уже при 1800 об/мин, что особенно важно для перевозки грузов и движения по сложным дорогам. Задняя подвеска построена на пятилистовых рессорах, что обеспечивает грузоподъемность до 975 кг. Дорожный просвет - 231 мм, а водителю доступны пять режимов движения: «Эко», «Комфорт», «Спорт», «Снег» и «Внедорожный». Для повышения проходимости предусмотрены блокировка заднего межколесного дифференциала и системы помощи при старте и спуске на склонах.
В комплектацию дизельной версии входят камера кругового обзора с функцией «прозрачное шасси», встроенный видеорегистратор, мультимедийная система с 12,3-дюймовым сенсорным экраном, отделка салона экокожей, климат-контроль и круиз-контроль. Для удобства перевозки тяжелых прицепов предусмотрена подготовка под фаркоп с электрической розеткой. Внешне дизельная модификация отличается черной дугой безопасности с интегрированным стоп-сигналом и светодиодной оптикой. Размер грузовой платформы - 1600 на 1595 мм, что позволяет перевозить крупногабаритные грузы.
Интересно, что бензиновая версия Changan Hunter Plus продается в России с лета 2023 года и оснащается 2,0-литровым мотором мощностью 226 л.с. и 390 Нм крутящего момента, также с восьмиступенчатым автоматом. Однако именно дизельные модификации становятся все более востребованными: по данным агентства «Автостат», доля новых дизельных автомобилей в июле и первой половине августа достигла 1,7% против 1,4% в первом полугодии. В числе лидеров продаж с дизельными моторами - Foton Tunland, Great Wall Poer и BMW X5.
Стоит отметить, что расширение ассортимента дизельных пикапов на российском рынке может быть связано с изменением предпочтений покупателей, которые все чаще выбирают автомобили для работы и активного отдыха. Как показал опыт других моделей, например, в материале о перспективах дизельного Changan Hunter Plus, эксперты отмечают, что такие автомобили способны существенно повысить эффективность бизнеса и снизить эксплуатационные расходы.
В целом, появление дизельной версии Changan Hunter Plus выглядит как своевременный ответ на растущий спрос и новые требования рынка. Для тех, кто ищет надежный и функциональный пикап, эта новинка может стать интересной альтернативой привычным моделям. Важно помнить, что цены и сроки начала продаж будут объявлены позже, а окончательный выбор стоит делать с учетом всех технических и эксплуатационных особенностей.
Похожие материалы Чинган
-
26.08.2026, 16:46
Changan Hunter Plus с дизельным мотором: старт продаж в России уже близко
Changan готовит к запуску в России дизельную версию пикапа Hunter Plus. Модель получила турбодизель Isuzu и автомат ZF, а также расширенный набор опций уже в базе. Почему этот запуск может повлиять на выбор коммерческих авто и что важно знать о новинке - объясняем подробно. Мало кто обращает внимание на детали комплектаций, а ведь именно они определяют удобство и стоимость эксплуатации.Читать далее
-
12.08.2026, 12:24
Changan Hunter Plus: как пикап с бензиновым мотором вошел в топ-5 продаж в России
Changan Hunter Plus быстро стал одним из самых популярных пикапов в России благодаря сочетанию легкового комфорта, мощного бензинового двигателя и возможностям перевозки грузов. В чем секрет успеха этой модели и что отличает ее от конкурентов - разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.08.2026, 15:14
Piligrim Camper ST-400: мобильный дом для пикапов с двойной кабиной
Piligrim Camper ST-400 - это решение для владельцев пикапов, которые ищут комфорт и универсальность. Модель рассчитана на размещение четырех человек и совместима с популярными пикапами, что делает ее актуальной для российских дорог и семейных поездок.Читать далее
-
12.05.2026, 09:16
Changan Hunter Plus 2024: испытание морозами и дорогами Сибири глазами владельца
Владелец Changan Hunter Plus 2024 поделился опытом эксплуатации в суровых зимних условиях Красноярского края. Какие плюсы и минусы выявились после дальних поездок по снегу и морозу до -50 градусов, что пришлось менять по гарантии и почему этот пикап оказался не так прост, как кажется на первый взгляд.Читать далее
-
24.04.2026, 14:33
Foton Tunland G7 с механикой и бензиновым мотором: дилеры ждут рост интереса
В России стартовали продажи новой модификации Foton Tunland G7 с бензиновым двигателем и механической коробкой передач. Эксперты отмечают, что модель может занять до четверти всех продаж Tunland G7, несмотря на непростую ситуацию на рынке пикапов. Читать далее
-
11.02.2026, 07:47
Китайские автомобили в Сибири: испытание морозами и реальные проблемы владельцев
Вышло исследование: как китайские автомобили справляются с экстремальными морозами в Сибири. Владельцы делятся неожиданными трудностями и советами, а сервисники раскрывают, что чаще всего выходит из строя. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
26.01.2026, 06:35
Changan Hunter Plus: как пикап из Китая стал лидером российского рынка
Changan Hunter Plus неожиданно занял первое место среди пикапов в России. В материале - мнения опытных водителей, детали комфорта, управляемости и нюансы эксплуатации, которые часто остаются за кадром. Разбираемся, чем этот автомобиль выделяется на фоне конкурентов.Читать далее
-
21.11.2025, 14:41
Продажи новых пикапов в России рухнули: октябрьский спад на 33%
В октябре 2025 года рынок новых пикапов в России резко просел. Китайские марки укрепили позиции. Российские производители теряют лидерство. Интрига сохраняется до конца года.Читать далее
-
17.10.2025, 10:32
RAM впервые вошел в тройку лидеров по продажам пикапов в России
В сентябре 2025 года рынок новых пикапов в России заметно просел. Впервые в тройке лидеров оказался американский RAM. Китайские производители уступили свои позиции. Итоги удивили даже экспертов.Читать далее
-
26.05.2024, 00:11
Самые дешевые пикапы в России в мае 2024 года. Список из 8 моделей
Пикапы пользуются популярностью преимущественно в США и Австралии, но и в России у них есть свои преданные поклонники. Стоят такие серьезные машины ощутимо дороже обычных легковушек.Читать далее
Похожие материалы Чинган
-
26.08.2026, 16:46
Changan Hunter Plus с дизельным мотором: старт продаж в России уже близко
Changan готовит к запуску в России дизельную версию пикапа Hunter Plus. Модель получила турбодизель Isuzu и автомат ZF, а также расширенный набор опций уже в базе. Почему этот запуск может повлиять на выбор коммерческих авто и что важно знать о новинке - объясняем подробно. Мало кто обращает внимание на детали комплектаций, а ведь именно они определяют удобство и стоимость эксплуатации.Читать далее
-
12.08.2026, 12:24
Changan Hunter Plus: как пикап с бензиновым мотором вошел в топ-5 продаж в России
Changan Hunter Plus быстро стал одним из самых популярных пикапов в России благодаря сочетанию легкового комфорта, мощного бензинового двигателя и возможностям перевозки грузов. В чем секрет успеха этой модели и что отличает ее от конкурентов - разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.08.2026, 15:14
Piligrim Camper ST-400: мобильный дом для пикапов с двойной кабиной
Piligrim Camper ST-400 - это решение для владельцев пикапов, которые ищут комфорт и универсальность. Модель рассчитана на размещение четырех человек и совместима с популярными пикапами, что делает ее актуальной для российских дорог и семейных поездок.Читать далее
-
12.05.2026, 09:16
Changan Hunter Plus 2024: испытание морозами и дорогами Сибири глазами владельца
Владелец Changan Hunter Plus 2024 поделился опытом эксплуатации в суровых зимних условиях Красноярского края. Какие плюсы и минусы выявились после дальних поездок по снегу и морозу до -50 градусов, что пришлось менять по гарантии и почему этот пикап оказался не так прост, как кажется на первый взгляд.Читать далее
-
24.04.2026, 14:33
Foton Tunland G7 с механикой и бензиновым мотором: дилеры ждут рост интереса
В России стартовали продажи новой модификации Foton Tunland G7 с бензиновым двигателем и механической коробкой передач. Эксперты отмечают, что модель может занять до четверти всех продаж Tunland G7, несмотря на непростую ситуацию на рынке пикапов. Читать далее
-
11.02.2026, 07:47
Китайские автомобили в Сибири: испытание морозами и реальные проблемы владельцев
Вышло исследование: как китайские автомобили справляются с экстремальными морозами в Сибири. Владельцы делятся неожиданными трудностями и советами, а сервисники раскрывают, что чаще всего выходит из строя. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
26.01.2026, 06:35
Changan Hunter Plus: как пикап из Китая стал лидером российского рынка
Changan Hunter Plus неожиданно занял первое место среди пикапов в России. В материале - мнения опытных водителей, детали комфорта, управляемости и нюансы эксплуатации, которые часто остаются за кадром. Разбираемся, чем этот автомобиль выделяется на фоне конкурентов.Читать далее
-
21.11.2025, 14:41
Продажи новых пикапов в России рухнули: октябрьский спад на 33%
В октябре 2025 года рынок новых пикапов в России резко просел. Китайские марки укрепили позиции. Российские производители теряют лидерство. Интрига сохраняется до конца года.Читать далее
-
17.10.2025, 10:32
RAM впервые вошел в тройку лидеров по продажам пикапов в России
В сентябре 2025 года рынок новых пикапов в России заметно просел. Впервые в тройке лидеров оказался американский RAM. Китайские производители уступили свои позиции. Итоги удивили даже экспертов.Читать далее
-
26.05.2024, 00:11
Самые дешевые пикапы в России в мае 2024 года. Список из 8 моделей
Пикапы пользуются популярностью преимущественно в США и Австралии, но и в России у них есть свои преданные поклонники. Стоят такие серьезные машины ощутимо дороже обычных легковушек.Читать далее