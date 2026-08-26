Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Дарья Климова

26 августа 2026, 16:46

Changan Hunter Plus с дизельным мотором: старт продаж в России уже близко

Changan Hunter Plus с дизельным мотором: старт продаж в России уже близко

Почему эксперты считают, что дизельный Changan Hunter Plus может изменить рынок пикапов

Changan Hunter Plus с дизельным мотором: старт продаж в России уже близко

Changan готовит к запуску в России дизельную версию пикапа Hunter Plus. Модель получила турбодизель Isuzu и автомат ZF, а также расширенный набор опций уже в базе. Почему этот запуск может повлиять на выбор коммерческих авто и что важно знать о новинке - объясняем подробно. Мало кто обращает внимание на детали комплектаций, а ведь именно они определяют удобство и стоимость эксплуатации.

Changan готовит к запуску в России дизельную версию пикапа Hunter Plus. Модель получила турбодизель Isuzu и автомат ZF, а также расширенный набор опций уже в базе. Почему этот запуск может повлиять на выбор коммерческих авто и что важно знать о новинке - объясняем подробно. Мало кто обращает внимание на детали комплектаций, а ведь именно они определяют удобство и стоимость эксплуатации.

Появление дизельной версии Changan Hunter Plus на российском рынке может стать заметным событием для тех, кто ищет надежный и функциональный пикап для работы и повседневных задач. В условиях, когда выбор новых коммерческих автомобилей с дизельными моторами ограничен, запуск этой модели способен изменить расстановку сил в сегменте. Особенно это актуально для регионов, где дизельные двигатели традиционно востребованы из-за экономичности и тяговитости.

Как сообщает Российская Газета, новая модификация построена на базе 2,5-литрового турбодизеля Isuzu, который выдает 400 Нм крутящего момента уже с 1800 оборотов в минуту. Это обеспечивает уверенный старт даже при полной загрузке. В паре с мотором работает восьмиступенчатый автомат ZF, что выделяет Hunter Plus среди конкурентов, где автоматические коробки встречаются не всегда. Подвеска с пятилистовыми рессорами рассчитана на груз до 975 кг, а дорожный просвет в 231 мм позволяет не бояться сложных участков.

В базовой комплектации пикап оснащен дисковыми тормозами на обеих осях, набором режимов движения («Эко», «Комфорт», «Спорт», «Снег», «Внедорожный»), блокировкой дифференциала и системами помощи при старте на подъеме и спуске. Для буксировки предусмотрен фаркоп с электрической розеткой, что облегчает транспортировку прицепов массой до 2,5 тонн. Внешне дизельная версия отличается черной дугой безопасности со встроенным стоп-сигналом и светодиодной оптикой. Габариты модели: длина 5350 мм, ширина от 1930 до 1980 мм, высота от 1865 до 1895 мм, колесная база 3180 мм.

Интересно, что в сегменте коммерческих автомобилей автоматические коробки становятся все более востребованными. Например, недавно на рынке появилась новая версия Sollers SF5 с автоматом Aisin, что уже вызвало интерес у бизнеса и спецслужб - подробнее об этом можно узнать в материале о расширении линейки Sollers SF5. Это подтверждает тренд на повышение комфорта и универсальности в коммерческом сегменте.

Пока производитель не раскрывает точные даты старта продаж, цены и комплектации для российского рынка. Однако, судя по представленным характеристикам, Changan Hunter Plus с дизельным мотором может заинтересовать не только корпоративных клиентов, но и частных владельцев, которым важны надежность, грузоподъемность и современные опции. Важно отметить, что появление таких моделей расширяет выбор для тех, кто ищет альтернативу привычным брендам, особенно в условиях ограниченного импорта западных автомобилей. Ожидается, что новинка сможет конкурировать с уже представленными на рынке пикапами, предлагая сбалансированное сочетание цены, оснащения и технических возможностей.

Упомянутые модели: Changan Hunter Plus
Упомянутые марки: Changan, Isuzu
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