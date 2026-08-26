Почему эксперты считают, что дизельный Changan Hunter Plus может изменить рынок пикапов

26 августа 2026, 16:46
Changan Hunter Plus с дизельным мотором: старт продаж в России уже близко
Changan Hunter Plus с дизельным мотором: старт продаж в России уже близко
Changan готовит к запуску в России дизельную версию пикапа Hunter Plus. Модель получила турбодизель Isuzu и автомат ZF, а также расширенный набор опций уже в базе. Почему этот запуск может повлиять на выбор коммерческих авто и что важно знать о новинке - объясняем подробно. Мало кто обращает внимание на детали комплектаций, а ведь именно они определяют удобство и стоимость эксплуатации.
Появление дизельной версии Changan Hunter Plus на российском рынке может стать заметным событием для тех, кто ищет надежный и функциональный пикап для работы и повседневных задач. В условиях, когда выбор новых коммерческих автомобилей с дизельными моторами ограничен, запуск этой модели способен изменить расстановку сил в сегменте. Особенно это актуально для регионов, где дизельные двигатели традиционно востребованы из-за экономичности и тяговитости.
Как сообщает Российская Газета, новая модификация построена на базе 2,5-литрового турбодизеля Isuzu, который выдает 400 Нм крутящего момента уже с 1800 оборотов в минуту. Это обеспечивает уверенный старт даже при полной загрузке. В паре с мотором работает восьмиступенчатый автомат ZF, что выделяет Hunter Plus среди конкурентов, где автоматические коробки встречаются не всегда. Подвеска с пятилистовыми рессорами рассчитана на груз до 975 кг, а дорожный просвет в 231 мм позволяет не бояться сложных участков.
В базовой комплектации пикап оснащен дисковыми тормозами на обеих осях, набором режимов движения («Эко», «Комфорт», «Спорт», «Снег», «Внедорожный»), блокировкой дифференциала и системами помощи при старте на подъеме и спуске. Для буксировки предусмотрен фаркоп с электрической розеткой, что облегчает транспортировку прицепов массой до 2,5 тонн. Внешне дизельная версия отличается черной дугой безопасности со встроенным стоп-сигналом и светодиодной оптикой. Габариты модели: длина 5350 мм, ширина от 1930 до 1980 мм, высота от 1865 до 1895 мм, колесная база 3180 мм.
Интересно, что в сегменте коммерческих автомобилей автоматические коробки становятся все более востребованными. Например, недавно на рынке появилась новая версия Sollers SF5 с автоматом Aisin, что уже вызвало интерес у бизнеса и спецслужб - подробнее об этом можно узнать в материале о расширении линейки Sollers SF5. Это подтверждает тренд на повышение комфорта и универсальности в коммерческом сегменте.
Пока производитель не раскрывает точные даты старта продаж, цены и комплектации для российского рынка. Однако, судя по представленным характеристикам, Changan Hunter Plus с дизельным мотором может заинтересовать не только корпоративных клиентов, но и частных владельцев, которым важны надежность, грузоподъемность и современные опции. Важно отметить, что появление таких моделей расширяет выбор для тех, кто ищет альтернативу привычным брендам, особенно в условиях ограниченного импорта западных автомобилей. Ожидается, что новинка сможет конкурировать с уже представленными на рынке пикапами, предлагая сбалансированное сочетание цены, оснащения и технических возможностей.
Похожие материалы Чинган, Исузу
-
12.08.2026, 12:24
Changan Hunter Plus: как пикап с бензиновым мотором вошел в топ-5 продаж в России
Changan Hunter Plus быстро стал одним из самых популярных пикапов в России благодаря сочетанию легкового комфорта, мощного бензинового двигателя и возможностям перевозки грузов. В чем секрет успеха этой модели и что отличает ее от конкурентов - разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.08.2026, 15:14
Piligrim Camper ST-400: мобильный дом для пикапов с двойной кабиной
Piligrim Camper ST-400 - это решение для владельцев пикапов, которые ищут комфорт и универсальность. Модель рассчитана на размещение четырех человек и совместима с популярными пикапами, что делает ее актуальной для российских дорог и семейных поездок.Читать далее
-
12.05.2026, 09:16
Changan Hunter Plus 2024: испытание морозами и дорогами Сибири глазами владельца
Владелец Changan Hunter Plus 2024 поделился опытом эксплуатации в суровых зимних условиях Красноярского края. Какие плюсы и минусы выявились после дальних поездок по снегу и морозу до -50 градусов, что пришлось менять по гарантии и почему этот пикап оказался не так прост, как кажется на первый взгляд.Читать далее
-
24.04.2026, 14:33
Foton Tunland G7 с механикой и бензиновым мотором: дилеры ждут рост интереса
В России стартовали продажи новой модификации Foton Tunland G7 с бензиновым двигателем и механической коробкой передач. Эксперты отмечают, что модель может занять до четверти всех продаж Tunland G7, несмотря на непростую ситуацию на рынке пикапов. Читать далее
-
11.02.2026, 07:47
Китайские автомобили в Сибири: испытание морозами и реальные проблемы владельцев
Вышло исследование: как китайские автомобили справляются с экстремальными морозами в Сибири. Владельцы делятся неожиданными трудностями и советами, а сервисники раскрывают, что чаще всего выходит из строя. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
26.01.2026, 06:35
Changan Hunter Plus: как пикап из Китая стал лидером российского рынка
Changan Hunter Plus неожиданно занял первое место среди пикапов в России. В материале - мнения опытных водителей, детали комфорта, управляемости и нюансы эксплуатации, которые часто остаются за кадром. Разбираемся, чем этот автомобиль выделяется на фоне конкурентов.Читать далее
-
21.11.2025, 14:41
Продажи новых пикапов в России рухнули: октябрьский спад на 33%
В октябре 2025 года рынок новых пикапов в России резко просел. Китайские марки укрепили позиции. Российские производители теряют лидерство. Интрига сохраняется до конца года.Читать далее
-
26.05.2024, 00:11
Самые дешевые пикапы в России в мае 2024 года. Список из 8 моделей
Пикапы пользуются популярностью преимущественно в США и Австралии, но и в России у них есть свои преданные поклонники. Стоят такие серьезные машины ощутимо дороже обычных легковушек.Читать далее
-
06.08.2023, 18:06
5 самых доступных пикапов в России в августе 2023 года
Пикапы пользуются в России небольшим, но стабильным спросом. Самым доступным представителем сегмента по-прежнему остается внедорожник УАЗ, компанию ему составляют четыре «китайца».Читать далее
-
26.08.2026, 16:14
БАЗ-С32А50: тяжелый самосвал с независимой подвеской и 90% локализацией
БАЗ-С32А50 - российский тяжелый самосвал с независимой подвеской всех осей и полным приводом, созданный для работы в экстремальных условиях. Модель отличается высокой степенью локализации и уже доступна у дилеров, что особенно актуально на фоне санкций и роста спроса на отечественную технику.Читать далее
-
26.08.2026, 16:07
Geely внедряет 1000-вольтовую платформу для электромобилей: новые стандарты зарядки
Geely готовит революцию в зарядке электромобилей: новые технологии позволят восполнить до 80% батареи всего за 5 минут. Как это возможно, какие решения уже тестируются и что это значит для российских водителей - разбираемся, почему эта новость может изменить подход к выбору электрокара. Мало кто знает, но конкуренция среди китайских брендов выходит на новый уровень.Читать далее
Похожие материалы Чинган, Исузу
-
12.08.2026, 12:24
Changan Hunter Plus: как пикап с бензиновым мотором вошел в топ-5 продаж в России
Changan Hunter Plus быстро стал одним из самых популярных пикапов в России благодаря сочетанию легкового комфорта, мощного бензинового двигателя и возможностям перевозки грузов. В чем секрет успеха этой модели и что отличает ее от конкурентов - разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.08.2026, 15:14
Piligrim Camper ST-400: мобильный дом для пикапов с двойной кабиной
Piligrim Camper ST-400 - это решение для владельцев пикапов, которые ищут комфорт и универсальность. Модель рассчитана на размещение четырех человек и совместима с популярными пикапами, что делает ее актуальной для российских дорог и семейных поездок.Читать далее
-
12.05.2026, 09:16
Changan Hunter Plus 2024: испытание морозами и дорогами Сибири глазами владельца
Владелец Changan Hunter Plus 2024 поделился опытом эксплуатации в суровых зимних условиях Красноярского края. Какие плюсы и минусы выявились после дальних поездок по снегу и морозу до -50 градусов, что пришлось менять по гарантии и почему этот пикап оказался не так прост, как кажется на первый взгляд.Читать далее
-
24.04.2026, 14:33
Foton Tunland G7 с механикой и бензиновым мотором: дилеры ждут рост интереса
В России стартовали продажи новой модификации Foton Tunland G7 с бензиновым двигателем и механической коробкой передач. Эксперты отмечают, что модель может занять до четверти всех продаж Tunland G7, несмотря на непростую ситуацию на рынке пикапов. Читать далее
-
11.02.2026, 07:47
Китайские автомобили в Сибири: испытание морозами и реальные проблемы владельцев
Вышло исследование: как китайские автомобили справляются с экстремальными морозами в Сибири. Владельцы делятся неожиданными трудностями и советами, а сервисники раскрывают, что чаще всего выходит из строя. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
26.01.2026, 06:35
Changan Hunter Plus: как пикап из Китая стал лидером российского рынка
Changan Hunter Plus неожиданно занял первое место среди пикапов в России. В материале - мнения опытных водителей, детали комфорта, управляемости и нюансы эксплуатации, которые часто остаются за кадром. Разбираемся, чем этот автомобиль выделяется на фоне конкурентов.Читать далее
-
21.11.2025, 14:41
Продажи новых пикапов в России рухнули: октябрьский спад на 33%
В октябре 2025 года рынок новых пикапов в России резко просел. Китайские марки укрепили позиции. Российские производители теряют лидерство. Интрига сохраняется до конца года.Читать далее
-
26.05.2024, 00:11
Самые дешевые пикапы в России в мае 2024 года. Список из 8 моделей
Пикапы пользуются популярностью преимущественно в США и Австралии, но и в России у них есть свои преданные поклонники. Стоят такие серьезные машины ощутимо дороже обычных легковушек.Читать далее
-
06.08.2023, 18:06
5 самых доступных пикапов в России в августе 2023 года
Пикапы пользуются в России небольшим, но стабильным спросом. Самым доступным представителем сегмента по-прежнему остается внедорожник УАЗ, компанию ему составляют четыре «китайца».Читать далее
-
26.08.2026, 16:14
БАЗ-С32А50: тяжелый самосвал с независимой подвеской и 90% локализацией
БАЗ-С32А50 - российский тяжелый самосвал с независимой подвеской всех осей и полным приводом, созданный для работы в экстремальных условиях. Модель отличается высокой степенью локализации и уже доступна у дилеров, что особенно актуально на фоне санкций и роста спроса на отечественную технику.Читать далее
-
26.08.2026, 16:07
Geely внедряет 1000-вольтовую платформу для электромобилей: новые стандарты зарядки
Geely готовит революцию в зарядке электромобилей: новые технологии позволят восполнить до 80% батареи всего за 5 минут. Как это возможно, какие решения уже тестируются и что это значит для российских водителей - разбираемся, почему эта новость может изменить подход к выбору электрокара. Мало кто знает, но конкуренция среди китайских брендов выходит на новый уровень.Читать далее