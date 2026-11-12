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Дмитрий Новиков

Автор: Дмитрий Новиков

12 ноября 2026, 08:11

Неожиданный поворот в статистике страховщиков: владельцы каких популярных кроссоверов чаще всего попадают в ДТП?

Неожиданный поворот в статистике страховщиков: владельцы каких популярных кроссоверов чаще всего попадают в ДТП?

Где в России водители чаще всего обращаются по страховке после ДТП?

Неожиданный поворот в статистике страховщиков: владельцы каких популярных кроссоверов чаще всего попадают в ДТП?

Страховая компания «Согласие» назвало марки и модели с наибольшим числом страховых случаев по ДТП. В списке за девять месяцев лидируют сразу несколько массовых машин. Страховщики связывают их аварийность с частой работой в такси и коммерческих перевозках.

Страховая компания «Согласие» назвало марки и модели с наибольшим числом страховых случаев по ДТП. В списке за девять месяцев лидируют сразу несколько массовых машин. Страховщики связывают их аварийность с частой работой в такси и коммерческих перевозках.

Больше всего обращений по ДТП «Согласие» зафиксировало в Москве, Тульской области, Пермском крае, Санкт-Петербурге и Свердловской области. Подобные данные приводятся в сообщении Quto.ru. Речь идет о распределении обращений клиентов страховщика, а не о рейтинге наиболее опасных дорог или региональной частоте ДТП.

Среди марок с наибольшим количеством страховых случаев компания назвала Changan, Geely, BMW, Haval и Skoda. В числе моделей этих брендов чаще всего в аварии попадали Changan UNI-K, Geely Tugella, BMW X4 и Skoda Kodiaq. Статистика учитывает заявленные страховые случаи: она не показывает вероятность ДТП на одну зарегистрированную машину и не оценивает техническую надежность автомобилей.

За девять месяцев картина по конкретным автомобилям была другой: в список вошли Haval M6, Haval Jolion, Lada Vesta, Volkswagen Polo и Lada Largus. В «Согласии» связывают высокое количество обращений не с конструктивными особенностями этих моделей, а с интенсивным использованием. Они часто работают в такси и каршеринге, а также заняты коммерческими перевозками. Чем больше времени автомобиль проводит в плотном городском потоке, тем выше вероятность ДТП, объяснили в компании.

Отдельно страховщики выделили перестроения и проезд перекрестков: в таких ситуациях водителю приходится следить сразу за несколькими участниками движения. В сообщении также рекомендовали быть особенно внимательными на проспекте Мира, путепроводе Комдива Орлова и Дмитровском шоссе после перекрытия Останкинского путепровода. Там загруженность остается средней даже в часы, когда другие дороги обычно свободны.

Рейтинг отражает количество страховых обращений клиентов «Согласия», а не общенациональную аварийность автопарка или техническую надежность перечисленных автомобилей. По данным компании, роста общего числа ДТП с начала года не фиксируется. Окончательные выводы преждевременны: водители обращаются к страховщикам не всегда сразу после происшествия, поэтому статистика текущего периода еще может измениться.

Упомянутые марки: Changan, Geely, BMW, Haval, Skoda
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